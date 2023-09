Résumé : AWAK remporte 20 millions de dollars en financement de série B et d’autres mémoires

AWAK remporte 20 millions de dollars en financement de série B

Malgré des conditions de marché difficiles, la technologie médicale AWAK Technologies, basée à Singapour, a levé plus de 20 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série B – l’une des plus importantes levées de fonds en Asie du Sud-Est cette année. Le cycle a été codirigé par Lion X Ventures et Vickers Venture Partners.

AWAK développe un appareil de dialyse péritonéale portable qui permet aux utilisateurs de subir une dialyse n’importe où, en évitant de longues heures de thérapie stationnaire et en étant connecté à des machines de grande taille dans les hôpitaux et les cliniques.

Selon un communiqué de presse, le produit de cette ronde de financement servira à achever l’essai clinique humain en cours d’AWAK avec l’hôpital général de Singapour, qui est mené avant son dernier essai pivot aux États-Unis en 2025.

Le fonds servira également à développer des produits complémentaires favorisant la dialyse à domicile et intégrant des solutions numériques pour améliorer les soins à domicile des patients atteints d’insuffisance rénale chronique.

La pharmacie en ligne MedEasy obtient un financement de démarrage de 750 000 $

MedEasy, une pharmacie en ligne au Bangladesh, a récolté 750 000 $ lors d’un cycle de financement de démarrage auquel ont participé Seedstars International Ventures, Doha Tech Angels, Startup Bangladesh Limited, Accelerating Asia et nVentures, entre autres investisseurs.

Les fonds seront utilisés pour affiner son fonctionnement, améliorer les fonctionnalités de sa plateforme, atteindre davantage d’utilisateurs et faire progresser la R&D, indique un communiqué de presse.

Depuis son lancement il y a deux ans, la startup compte désormais plus de 150 000 utilisateurs. En plus d’élargir sa clientèle, MedEasy prévoit également de lancer une fonctionnalité par abonnement, un système numérique de surveillance de la santé et un marché de prise de rendez-vous.

La Suisse approuve le logiciel d’aide au diagnostic du cancer de la prostate par IA de DeepBio

La startup sud-coréenne d’IA médicale DeepBio a obtenu l’approbation réglementaire de la Suisse pour son logiciel d’aide au diagnostic basé sur l’IA pour le cancer de la prostate.

L’Agence suisse des produits thérapeutiques a autorisé la commercialisation de DeepDx Prostate en Suisse, selon un communiqué de presse.

Le produit d’IA, qui a également été approuvé en Europe, analyse des images de diapositives entières de tissus de biopsie à l’aiguille de la prostate à l’aide de l’IA pour détecter et localiser les zones d’intérêt et les classer par gravité.

Le patch ECG de Wellysis, spin-off de Samsung SDS, obtient l’approbation de la FDA américaine

Wellysis, une société dérivée de Samsung SDS basée à Séoul, a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour son patch ECG portable.

Le S-Patch Ex dispose d’un bioprocesseur pour capturer des formes d’onde ECG précises. Cet appareil léger peut être intégré à des téléphones mobiles, des tablettes et des montres, et est également compatible avec toutes les électrodes et batteries disponibles dans le commerce.

L’approbation de la FDA américaine intervient deux ans après que l’appareil a obtenu le marquage CE en Europe. S-Patch Ex est actuellement vendu dans 14 pays à travers le monde, dont le Royaume-Uni, l’Australie, la Thaïlande et l’Inde.