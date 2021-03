RÉSUMÉ 1-Près de 40 tués lors d’une violente journée de manifestations contre le coup d’État au Myanmar, a déclaré l’envoyé de l’ONU

4 mars (Reuters) – Trente-huit personnes ont été tuées au Myanmar alors que l’armée a réprimé les manifestations dans plusieurs villes mercredi, ont déclaré les Nations Unies, le jour le plus violent depuis le début des manifestations contre le coup d’État militaire du mois dernier.

La police et les soldats ont ouvert le feu à balles réelles avec peu d’avertissement, ont déclaré des témoins.

L’effusion de sang s’est produite un jour après que les pays voisins avaient appelé à la retenue à la suite du renversement par l’armée du gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi.

« C’est horrible, c’est un massacre. Aucun mot ne peut décrire la situation et nos sentiments », a déclaré à Reuters le jeune militant Thinzar Shunlei Yi via une application de messagerie.

Les morts comprenaient quatre enfants, a déclaré une agence humanitaire. Des centaines de manifestants ont été arrêtés, ont rapporté les médias locaux.

«Aujourd’hui, c’était le jour le plus sanglant depuis le coup d’État du 1er février. Nous avons eu aujourd’hui – aujourd’hui seulement – 38 personnes sont mortes. Nous avons maintenant plus de 50 personnes décédées depuis le début du coup d’État, et beaucoup sont blessées,» Nations Unies L’envoyée spéciale sur le Myanmar, Christine Schraner Burgener, a déclaré à New York.

Un porte-parole du conseil militaire au pouvoir n’a pas répondu aux appels téléphoniques demandant des commentaires.

Schraner Burgener a déclaré que lors de conversations avec le chef militaire adjoint du Myanmar, Soe Win, elle l’avait averti que l’armée risquait de faire face à des mesures énergiques de la part de certains pays et à l’isolement en représailles au coup d’État.

« La réponse a été: » Nous sommes habitués aux sanctions et nous avons survécu « », a-t-elle déclaré aux journalistes à New York. « Quand j’ai également prévenu qu’ils iraient (dans) l’isolement, la réponse a été: » Nous devons apprendre à marcher avec seulement quelques amis « . »

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit discuter de la situation vendredi lors d’une réunion à huis clos, ont indiqué des diplomates.

TIR SOUTENU

Ko Bo Kyi, co-secrétaire de l’Association d’assistance du Myanmar pour le groupe de défense des droits des prisonniers politiques, avait déclaré plus tôt que l’armée avait tué au moins 18 personnes.

L’histoire continue

Dans la ville principale de Yangon, des témoins ont déclaré qu’au moins huit personnes ont été tuées, dont sept lorsque les forces de sécurité ont ouvert des tirs soutenus dans un quartier du nord de la ville en début de soirée.

« J’ai entendu tellement de tirs continus. Je me suis allongé sur le sol, ils ont beaucoup tiré », a déclaré à Reuters la manifestante Kaung Pyae Sone Tun, 23 ans.

A Washington, le porte-parole du département d’Etat américain Ned Price a déclaré que les Etats-Unis étaient « consternés » par l’augmentation de la violence. L’administration du président Joe Biden évaluait des mesures « appropriées » pour réagir et toute action serait ciblée sur l’armée du Myanmar, a-t-il ajouté.

Les États-Unis ont fait savoir à la Chine qu’ils souhaitaient que Pékin joue un rôle constructif au Myanmar, a déclaré le porte-parole.

L’Union européenne a déclaré que les fusillades de civils non armés et de travailleurs médicaux étaient des violations manifestes du droit international. Il a également déclaré que l’armée intensifiait la répression des médias, avec un nombre croissant de journalistes arrêtés et inculpés.

Dans la ville centrale de Monywa, six personnes ont été tuées, a rapporté la Monywa Gazette. D’autres ont été tués dans la deuxième plus grande ville de Mandalay, dans la ville septentrionale de Hpakant et dans la ville centrale de Myingyan.

Save the Children a déclaré dans un communiqué que quatre enfants figuraient parmi les morts, dont un garçon de 14 ans qui, selon Radio Free Asia, a été abattu par un soldat dans un convoi de camions militaires. Les soldats ont chargé son corps dans un camion et ont quitté les lieux, selon le rapport.

« NOUS VAINCRE »

Les forces de sécurité interrompant les manifestations à Yangon ont arrêté environ 300 manifestants, a rapporté l’agence de presse Myanmar Now.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait des files de jeunes hommes, mains sur la tête, se rangeant dans des camions de l’armée alors que la police et les soldats montaient la garde. Reuters n’a pas pu vérifier les images.

Des images d’une femme de 19 ans, l’une des deux tuées par balle à Mandalay, la montraient portant un T-shirt sur lequel était inscrit « Tout ira bien ».

La police de Yangon a ordonné à trois médecins de sortir d’une ambulance, a tiré sur le pare-brise, puis a donné des coups de pied et battu les travailleurs à coups de crosse et de matraque, a montré une vidéo diffusée par Radio Free Asia, financée par les États-Unis. Reuters n’a pas pu vérifier la vidéo de manière indépendante.

La militante pour la démocratie Esther Ze Naw a déclaré à Reuters que les sacrifices de ceux qui sont morts ne seraient pas vains.

« Nous allons surmonter cela et gagner », a-t-elle déclaré.

Mardi, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) n’a pas réussi à faire une percée lors d’une réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères sur le Myanmar.

Tout en étant unis dans un appel à la retenue, seuls quatre membres – l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et Singapour – ont appelé à la libération de Suu Kyi et d’autres détenus.

« Nous avons exprimé la volonté de l’ASEAN d’aider le Myanmar d’une manière positive, pacifique et constructive », a déclaré le président de l’ASEAN, Brunei, dans un communiqué.

Les médias d’État du Myanmar ont déclaré que le ministre des Affaires étrangères nommé par l’armée, Wunna Maung Lwin, était présent et « avait informé la réunion des irrégularités de vote » lors des élections de novembre.

L’armée a justifié le coup d’État en disant que ses plaintes de fraude électorale lors du vote du 8 novembre avaient été ignorées. Le parti de Suu Kyi a gagné par un glissement de terrain, gagnant un deuxième mandat.

La commission électorale a déclaré que le vote était juste.

Le chef de la junte, le général principal Min Aung Hlaing, s’est engagé à tenir de nouvelles élections, mais sans délai. L’envoyé de l’ONU, Schraner Burgener, a déclaré que son adjoint Soe Win lui avait dit qu ‘ »après un an, ils veulent avoir une autre élection ».

Suu Kyi, 75 ans, est détenue au secret depuis le coup d’État, mais a comparu cette semaine à une audience par vidéoconférence et avait l’air en bonne santé, a déclaré un avocat.

(Reportage et rédaction par le personnel de Reuters; édité par Angus MacSwan, Grant McCool et Rosalba O’Brien)