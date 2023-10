RÉSUMÉ 1-Les diplomates renouvellent leurs appels à l’aide à Gaza ; L’Iran met en garde Israël

*

DERNIERS DÉVELOPPEMENTS:

*

Le ministre iranien des Affaires étrangères promet des actions préventives

*

Le Hamas affirme vouloir la liberté des prisonniers détenus par Israël

*

Poutine russe s’entretient par téléphone avec Netanyahu israélien

Par Nidal al-Mughrabi, Dan Williams et Trevor Hunnicutt

GAZA/JÉRUSALEM/WASHINGTON, 17 octobre (Reuters) – Les diplomates ont renouvelé leurs appels à l’aide à la bande de Gaza assiégée tandis que le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu’Israël ne serait pas autorisé à y agir sans en subir les conséquences, mettant en garde contre une « action préventive » dans les heures à venir.

Le président américain Joe Biden a évalué une visite en Israël chargée de risques politiques et sécuritaires, soulignés lundi lorsque le secrétaire d’État américain Antony Blinken a été contraint de s’abriter dans un bunker pendant cinq minutes alors qu’il rencontrait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lorsque les sirènes se sont déclenchées à Tel Aviv. .

Israël s’est engagé à anéantir le mouvement Hamas qui dirige Gaza, après que les combattants de la branche armée du mouvement palestinien Hamas soutenu par l’Iran ont fait irruption à travers la barrière avec Israël le 7 octobre, abattant 1 300 Israéliens, principalement des civils, au cours de la journée la plus meurtrière de l’histoire. L’histoire d’Israël vieille de 75 ans.

Israël a depuis soumis Gaza, qui abrite 2,3 millions de Palestiniens, sous un blocus total et l’a pilonné avec des frappes aériennes sans précédent, et on s’attend généralement à ce qu’il lance une attaque terrestre.

Les autorités de Gaza affirment que plus de 2 800 personnes y ont été tuées, dont environ un quart d’enfants, et que plus de 10 000 blessés se trouvent dans les hôpitaux, désespérément à court de fournitures.

Le Hamas a annoncé lundi avoir tiré un « barrage de missiles » vers Jérusalem et Tel-Aviv.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a déclaré à la télévision d’État : « Les dirigeants de la Résistance ne permettront pas au régime sioniste d’agir à Gaza. … Toutes les options sont ouvertes et nous ne pouvons pas rester indifférents aux crimes de guerre commis contre la population de Gaza. «

« Le front de résistance est capable de mener une guerre à long terme contre l’ennemi (Israël)… dans les heures à venir, nous pouvons nous attendre à une action préventive de la part du front de résistance », a-t-il déclaré, sans plus de détails.

L’histoire continue

L’Iran, qui soutient le Hamas, qualifie les pays et les forces de la région opposés à Israël et aux États-Unis de « front de résistance ». Amirabdollahian a déclaré qu’il ne se limitait pas au Hezbollah au Liban et a ajouté : « Ce front a été formé dans toute la région pour préserver l’indépendance des nations et contrer les agressions répétées du régime sioniste au cours des dernières années ».

La semaine dernière, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que Téhéran n’était pas impliqué dans l’attaque du Hamas contre Israël, mais a salué ce qu’il a qualifié de défaite « irréparable » de l’armée et des services de renseignement d’Israël.

Plus tôt lundi, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que même si Téhéran soutenait la cause palestinienne, le front de résistance contre Israël prenait ses propres décisions de manière indépendante.

Les efforts diplomatiques se sont concentrés sur l’acheminement de l’aide vers Gaza via le passage de Rafah avec l’Égypte, la seule voie de sortie qui n’est pas contrôlée par Israël. Le Caire a déclaré que le terminal de Rafah n’était pas officiellement fermé mais était inutilisable en raison des frappes israéliennes du côté de Gaza.

Netanyahu a invité Biden en Israël. Biden a exprimé ouvertement son soutien à Israël, le plus proche allié de Washington au Moyen-Orient. La Maison Blanche a refusé de commenter la planification de ce voyage. La porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, a déclaré dans un communiqué que « nous n’avons aucun nouveau voyage à annoncer ».

Un tel voyage serait un choix rare et risqué, démontrant le soutien américain à Netanyahu alors que les États-Unis tentent d’éviter une guerre régionale plus large impliquant l’Iran, son allié libanais, le Hezbollah, et la Syrie, et alors que la nourriture et le carburant manquent à Gaza.

Cela pourrait cependant donner à Biden un nouveau levier pour influencer les événements sur le terrain et renforcer son image dans son pays.

Biden et Netanyahu, alliés inconfortables dans le meilleur des cas, ont uni leurs forces bien qu’ils soient en désaccord sur la voie à suivre au Moyen-Orient, Biden soulignant fréquemment son soutien aux États israéliens et palestiniens indépendants.

Une réunion en personne permettrait à Biden de discuter en privé des préoccupations et des éventuelles lignes rouges face à une invasion terrestre israélienne imminente.

Un haut dirigeant du Hamas a déclaré lundi que le groupe « avait ce dont il avait besoin » pour libérer tous les Palestiniens dans les prisons israéliennes, indiquant que le groupe militant pourrait essayer d’utiliser les Israéliens qu’il a kidnappés comme monnaie d’échange pour obtenir la libération des prisonniers palestiniens.

Peu après que le responsable du Hamas, Khaled Meshaal, a fait ces remarques sur les captifs, parmi lesquels figurent des Israéliens et des non-Israéliens kidnappés par le Hamas le 7 octobre, la branche armée du groupe a déclaré séparément que les non-Israéliens étaient des « invités » qui seraient libérés « lorsque les circonstances le permettraient ». « .

Signe le plus marquant que la guerre pourrait s’étendre sur un nouveau front, Israël a ordonné lundi l’évacuation de 28 villages dans une zone de deux kilomètres de profondeur près de la frontière libanaise.

Israël a déclaré que plus d’un million de personnes dans la moitié nord de Gaza doivent se diriger vers la moitié sud pour leur sécurité, même si le Hamas leur a dit de rester sur place. Alors que des dizaines de milliers de personnes ont fui vers le sud, les Nations Unies affirment qu’il n’y a aucun moyen de déplacer autant de personnes sans provoquer une catastrophe humanitaire.

Selon les Nations Unies, un million de Gazaouis ont déjà été chassés de chez eux. L’électricité est coupée, l’eau sanitaire est rare et le dernier carburant destiné aux générateurs d’urgence des hôpitaux pourrait être épuisé d’ici une journée.

Netanyahu a déclaré que les Israéliens devraient se préparer à une longue bataille.

« Maintenant, nous nous concentrons sur un seul objectif : unir nos forces et foncer vers la victoire. Cela demande de la détermination car la victoire prendra du temps », a-t-il déclaré au parlement israélien.

« Et j’ai un message pour l’Iran et le Hezbollah : ne nous testez pas dans le nord. Ne commettez pas la même erreur que vous avez commise autrefois. Parce qu’aujourd’hui, le prix que vous paierez sera beaucoup plus lourd. »

Le Pentagone a déployé deux porte-avions – et leurs navires de soutien – en Méditerranée orientale depuis les attaques contre Israël. Les navires sont destinés à avoir un effet dissuasif pour garantir que le conflit ne s’étende pas, mais apportent une puissance significative à une région qui héberge déjà un certain nombre de navires, d’avions et de troupes militaires américaines.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lundi à Netanyahu que Moscou souhaitait contribuer à prévenir une catastrophe humanitaire à Gaza. La lecture de l’appel par le Kremlin ne faisait aucune mention du cessez-le-feu que la Russie tentait d’obtenir en présentant une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Mais Poutine a informé Netanyahu de ses conversations avec les dirigeants iranien, égyptien, syrien et palestinien, au cours desquelles le Kremlin avait déclaré plus tôt que cette question avait été discutée.

« Une opinion unanime a été exprimée sur la nécessité d’un cessez-le-feu rapide et de l’établissement d’une trêve humanitaire afin de fournir d’urgence une assistance à tous ceux qui en ont besoin », indique le communiqué à propos de ces conversations.

Chaque jour de frappes aériennes, les habitants de Gaza ont griffé à mains nues les décombres des bâtiments rasés pour secourir les voisins et récupérer les morts, sans pratiquement aucun équipement mécanique pour nettoyer les décombres.

Ceux qui tentaient d’atteindre le poste frontière sud à l’intérieur de Gaza ont décrit la route comme périlleuse et attaquée par Israël.

« Sur notre chemin vers le terminal, ils ont bombardé la rue Rafah et nous avons commencé à crier », a déclaré Hadeel Abu Dahoud, un habitant proche du terminal. « Aucun endroit n’est sûr à Gaza. Partout où nous allons, il y a des bombardements, des bombardements, des pleurs, des cris, du sang. » (Reportage de Nidal al-Mughrabi, Bassam Massoud et Nuha Sharaf à Gaza, Ari Rabinovitch, Dan Williams, Henriette Chacar, Dedi Hayun, Maayan Lubell, Emily Rose, James Mackenzie et John Davison à Jérusalem, Parisa Hafezi à Dubaï, Humeyra Pamuk, Hatem Maher, Ahmed Tolba et Omar Abdel-Razek au Caire, Trevor Hunnicutt, Nandita Bose, Rami Ayyub et Katharine Jackson à Washington, Michelle Nichols aux Nations Unies ; écrit par David Brunnstrom ; édité par Howard Goller)