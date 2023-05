Résultats Xiaomi Q1 : 30 millions de téléphones vendus, 600 millions d’utilisateurs actifs atteints

Xiaomi a publié son rapport financier pour le premier trimestre 2023, et les chiffres semblent prometteurs pour le fabricant chinois qui est sur le point de rejoindre le jeu EV aussi. La société comptait 594,8 millions d’utilisateurs actifs par mois entre janvier et mars 2023, et elle a réussi à atteindre le cap des 600 millions au moment de la publication de l’annonce.

L’activité smartphone a atteint 35 milliards de yuans (un peu moins de 5 milliards de dollars) de revenus, expédiant 30,4 millions d’appareils. L’ASP était de 1 152 CNY (163 $), en hausse de 2,7 % par rapport au trimestre précédent.

Xiaomi s’est classé troisième au premier trimestre 2023 avec une part de marché de 11,3 %, mais les leaders Apple et Samsung ont livré presque deux fois plus de téléphones chacun entre janvier et mars.

Sur son marché domestique, la société a amélioré de 22,2 % QoQ en termes d’unités vendues, mais vivo a réussi à le dépasser, poussant Xiaomi quatrième ; Apple était le premier et Oppo est arrivé deuxième.











Résultats Xiaomi Q1

Le chiffre d’affaires total était de 59,5 milliards de yuans (8,43 milliards de dollars) et le bénéfice net ajusté de 3,2 milliards de yuans (450 millions de dollars), mais si nous incluons dépenses liées à l’activité des véhicules électriques intelligentsle nombre était en fait de 1,1 milliard de CNY (150 millions de dollars).









Xiaomi est une entreprise qui investit également dans l’AIoT – le nombre d’appareils connectés est passé à 618 millions, avec 12,3 millions d’utilisateurs possédant 5 appareils de ce type ou plus. Les revenus des gros appareils électroménagers intelligents, tels que les réfrigérateurs, les climatiseurs et les machines à laver, ont augmenté de 60 % en glissement annuel. 2,8 millions de téléviseurs ont été expédiés, plaçant Xiaomi parmi les 5 meilleures entreprises pour les téléviseurs intelligents.

Nous avons également appris que Xiaomi prévoyait de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 70 % d’ici 2030 et de 98 % d’ici 2040, établissant ainsi une voie pour atteindre zéro émission nette.

