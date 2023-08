Résultats WWE SmackDown: Rey Mysterio décroche le titre des États-Unis; Jey Uso quitte le spectacle

Après la fin du SummerSlam samedi dernier, le dernier épisode de WWE SmackDown devait être passionnant et les attentes étaient certainement à la hauteur. Outre quelques actions puissantes sur le ring, il y avait aussi des segments dans les coulisses. Après avoir conservé le statut de chef tribal dans le SummerSlam, Roman Reigns, champion universel de la WWE, est apparu dans un segment spécial intitulé « Hail to the Chief » pour célébrer sa victoire. Jey Uso faisait également partie de la série, mais seulement pour faire une annonce choquante qu’il quitterait la Blood Line, le SmackDown ainsi que la WWE.

À l’intérieur du ring, Asuka et Charlotte se sont affrontées mais leur match n’a trouvé aucun résultat. Dans les autres combats, AJ Styles a battu Karrion Kross et LA Knight a battu Top Dolla, tandis qu’un Rey Mysterio sous-préparé est devenu le nouveau champion des États-Unis de la WWE.

Jetons un coup d’œil aux résultats de Friday Night WWE SmackDown :

Asuka contre Charlotte Flair :

Flair a gardé le dessus au début. Elle a essayé d’abattre Asuka avec un mouvement de ressort mais a fini par recevoir un dropkick de missile. Damage CTRL a fait une apparition soudaine pour provoquer des interférences qui ont aidé Asuka à obtenir un cumul. Flair a réussi à récupérer avec une grosse botte lorsque Bayley et IYO sont venus sur le ring et ont éliminé les deux participants, le combat étant annulé.

AJ Styles contre Karrion Kross :

Les styles ont dominé la phase initiale et ont envoyé Kross hors du ring. Kross a ensuite proposé un compteur alors qu’il attrapait Styles et l’écrasait sur le bureau d’annonce. Scarlett et Michin se sont impliqués dans un combat aléatoire au bord du ring et la distraction a aidé Kross à se faire démonter. Styles pourrait rebondir avec un coup de pied de Pelé, suivi du finisseur pour assurer la victoire.

LA Knight contre Top Dolla :

Avant que Knight ne puisse trouver l’élan, Dolla l’a envoyé dans le coin. Ashante Adonis a tenté de provoquer des interférences mais a été éliminée. Knight a ensuite montré son pouvoir. En sortant du coin, il a lancé le Blunt Force Trauma pour remporter une victoire facile.

Match pour le titre WWE United States – Austin Theory contre Rey Mysterio:

Mysterio ne semblait pas tout à fait prêt pour le match pour le titre mais pouvait démontrer sa présence d’esprit. Lorsque le combat a commencé, Mysterio a tout mis en œuvre alors qu’il tentait un gros suplex pour envoyer Theory dans le coin. Mysterio a ensuite lancé son emblématique 619 mais Theory a réussi à l’esquiver. Mysterio a de nouveau opté pour le même mouvement et a scellé l’accord.