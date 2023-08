Résultats WWE SmackDown: Jey Uso remporte la victoire avant le match SummerSlam contre Roman Reigns

Juste un jour avant un affrontement titanesque contre le champion universel incontesté de la WWE Roman Reigns au SummerSlam, le challenger du titre Jey Uso a pris part à un combat contre son frère Solo Sikoa lors de l’épisode de SmackDown de cette semaine. La bataille entre Jey et Sikoa était l’événement principal du dernier épisode de WWE SmackDown. LA Knight et Sheamus ont également participé à un combat hier soir au Nutter Center de la Wright State University à Dayton, Ohio. L’édition de SmackDown de cette semaine comprenait également une bataille entre The OC et The Brawling Brutes. Dans le segment féminin, IYO SKY a affronté Zelina Vega hier. Le champion des États-Unis de la WWE, Austin Theory, est également sorti hier soir pour participer à un match contre Cameron Grimes.

LA Knight contre Sheamus

L’épisode de SmackDown de cette semaine a débuté par un combat entre LA Knight et Sheamus. Knight a réussi à poursuivre sa brillante course de 2023 avec une victoire sur Shemaus, mais sa victoire a été entachée de controverse. Knight, grâce à une distraction au bord du ring, a produit un Blunt Force Trauma pour décrocher une victoire.

The OC contre les Brawling Brutes

Ridge Holland et Butch des Brawling Brutes ont participé au prochain combat de SmackDown. Les Brawling Brutes affrontaient Luke Gallows et Karl Anderson de The OC. Le match s’est terminé par un non-concours après que Montez Ford et Angelo Dawkins de The Street Profits aient attaqué Anderson et Butch de nulle part.

Cameron Grimes contre Austin Theory

Austin Theory a proposé une émission solide pour battre Cameron Grimes lors du dernier épisode de SmackDown. Le champion des États-Unis de la WWE a réussi un A-Town Down pour prendre le dessus sur Grimes. Après la bataille, Santos Escobar est sorti pour attaquer Theory.

IYO SKY contre Zelina Vega

La bataille de SmackDown entre IYO SKY et Zelina Vega a fait assez pour impressionner les fans. Vega a réussi à sortir victorieuse mais elle avait besoin d’une distraction pour remporter la victoire. L’intervention de Shotzi et Bayley a aidé Vega à remporter sa victoire hier soir.

Jey Uso contre Solo Sikoa

Jey Uso a affiché un solide affrontement hier soir pour prouver pourquoi il mérite une chance au championnat universel incontesté de la WWE à SummerSlam ce week-end. Jey a livré la propre lance de Roman Reigns pour remporter une victoire contre Soloa Sikoa hier. Sikoa a concédé une défaite lors de l’épisode de SmackDown de cette semaine, mais son vaillant combat était louable.