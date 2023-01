Résultats WWE SmackDown 2023: Gunther défend le championnat intercontinental

Le dernier épisode de WWE SmackDown présentait le match de championnat intercontinental de haut niveau entre Braun Strowman et Gunther. Cependant, c’est Kevin Owens qui a fait la une des journaux.

La rivalité entre Owens et Sami Zayn a gagné en importance alors que les deux se sont affrontés vendredi. Leur amitié a été mise à rude épreuve après que Zayn ait décidé de se ranger du côté de The Bloodline à Survivor Series l’année dernière.

Le champion intercontinental Gunther, quant à lui, a défendu son titre.

La championne féminine de SmackDown Charlotte Flair et le légendaire luchador Rey Mysterio avaient également participé à l’émission d’hier soir. L’annonce tant attendue d’un tout nouveau tournoi a également été faite.

L’émission avait également présenté une promo Bray Wyatt.

Braun Strowman contre Gunther

Le spectacle a débuté avec le passionnant combat du championnat intercontinental. Le champion en titre Gunther a peut-être manqué de présence physique lors de la rencontre, mais cela ne l’a pas empêché de prendre le dessus sur Braun Strowman. Gunther a poursuivi sa forme sensationnelle pour conserver le championnat. Cependant, ce fut sans aucun doute une victoire âprement disputée. Strowman, quant à lui, a présenté un spectacle splendide mais malheureusement, l’ancien champion universel n’a pas pu gagner la bataille. Gunther a produit une bombe électrique venimeuse pour enregistrer la victoire.

Tegan Nox contre Xia Li

Tegan Nox et Xia Li s’étaient récemment affrontés dans le cadre d’un Gauntlet Match et la superstar chinoise était sortie victorieuse de ce concours. Le résultat était différent cette fois. Nox a retiré le sorcier le plus brillant pour remporter une victoire.

Liv Morgan contre Raquel Rodriguez

Liv Morgan a offert une démonstration animée dans son match contre Raquel Rodriguez, mais cela s’est finalement avéré assez futile. Rodriguez avait réussi à éviter le crossbody de Morgan. L’ancienne championne féminine de SmackDown a attrapé Morgan avec un chokeslam et l’a suivi avec une bombe Texana pour compléter sa victoire.

Kevin Owens contre Sami Zayn

La dernière rencontre de la soirée mettait en vedette deux amis de longue date, Kevin Owens et Sami Zayn. Owens a réussi à maîtriser Zayn vendredi. Cependant, Owens aurait certainement voulu assurer sa victoire de manière un peu plus convaincante. Les Usos et Solo Sikoa ont interrompu et battu Owens sans pitié. Cela a finalement causé une disqualification entraînant la défaite de Zayn.

