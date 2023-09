Résultats WWE RAW : Gunther conserve le championnat intercontinental ; Jey Uso apparaît

Après avoir terminé Payback, la WWE a proposé un autre épisode passionnant de RAW le 4 septembre, l’émission étant hébergée au Spectrum Center de Charlotte. L’épisode présentait un match pour le titre où Gunther mettait son championnat intercontinental en jeu et affrontait Chad Gable de l’Alpha Academy. Il y a également eu quelques combats simples alors que Shayna Baszler affrontait Zoey Stark, Raquel Rodriguez affrontait Chelsea Green et JD McDonagh combattait Sami Zayn. Il y a également eu un combat d’équipe entre les Viking Raiders et le duo Drew McIntyre et Matt Riddle.

La liste comprenait également quelques segments dans les coulisses alors que Jey Uso faisait sa première apparition à WWE RAW. Samedi dernier à Payback, Cody Rhodes est apparu dans « The Grayson Waller Effect » et a annoncé Jey comme nouveau membre de RAW. Jey était un habitué de SmackDown. Le 11 août, il a quitté la WWE suite à une altercation avec Jimmy Uso et Undisputed WWE Universal. Le champion Roman Reigns.

Jetons un coup d’œil au résultat de WWE RAW :

Drew McIntyre et Matt Riddle contre les Viking Raiders :

Le match a commencé par une bagarre aléatoire avec tous les concurrents se courant les uns contre les autres. Drew a d’abord été dur avec Ivar et a lancé un spinebuster avant qu’Erik ne vienne à la rescousse de son partenaire. Drew a envoyé les deux membres Viking hors du ring et a pris le contrôle. Kofi Kingston a fait une apparition soudaine et a attaqué Riddle. Profitant de la situation, les Vikings ont effectué le tombé sur Riddle pour remporter le match.

Ricochet contre Shinsuke Nakamura :

Ricochet a gardé le dessus dès le début et a tenté quelques dropkicks sur Nakamura. Il a également tenté un plongeon depuis la corde, mais il a manqué de précision. Nakamura est ensuite revenu avec une chaise en acier, aggravant la situation. Seth Rollins a dû intervenir, Ricochet assurant la victoire par disqualification.

Shayna Baszler contre Zoey Stark :

Baszler a pris le contrôle et a attaqué le bras de Stark. Le Kirifuda a répondu avec un superkick avant que Baszler ne le fasse sortir du ring. Après avoir repris son élan, Stark a tenté quelques grands mouvements mais n’a pas réussi à lancer le Z360. Il a failli être éliminé lorsque l’arbitre a déclaré Baszler vainqueur.

Raquel Rodriguez contre Chelsea Green :

Green a essayé de jouer la sécurité, mais Rodriguez était d’humeur dangereuse alors qu’il essayait une corde à linge très tôt. Green a rebondi avec un crossbody avant que Rodriguez ne l’attrape et lance la Texana Bomb pour remporter une victoire facile.

Sami Zayn contre JD McDonagh :

La première moitié de la bataille s’est déroulée en dehors du ring. Zayn a battu McDonagh sur le bureau des annonces après avoir reçu quelques côtelettes. De retour sur le ring, Zayn a tenté de conclure le match tôt avec le Helluva Kick mais a été stoppé par Dominik Mysterio. Zayn a ensuite pris le dessus sur Mysterio et a fait rouler McDonagh pour enregistrer la victoire.

Match de championnat intercontinental – Gunther contre Chad Gable :

Gunther a commencé sur une note dominante, mais Gable est revenu avec quelques frappes rapides. Gunther jeta alors Gable dans les barricades. Gable a fait sortir son adversaire du ring avant que Gunther ne lance une powerbomb, suivie d’un lariat pour conserver le championnat.