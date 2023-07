Résultats WWE RAW: Chelsea Green et Sonya Deville remportent le championnat féminin par équipe

Avec l’un des plus gros pay-per-views de l’année, SummerSlam approchant, la WWE crée des rivalités pour le grand événement. Le dernier épisode du RAW mettait en vedette Brock Lesnar qui allait répondre au défi de Cody Rhodes pour le match à SummerSlam. Fin Balor a attaqué Seth Rollins pour un match revanche au pay-per-view. Becky Lynch est apparue en tant qu’invitée spéciale sur The Miz TV et elle a eu une revanche avec Trish Stratus. En dehors de cela, les fans de la WWE ont également eu une revanche de Money in the Bank avec Matt Riddle et Gunther face à face. Les titres par équipe féminine ont changé de mains alors que l’univers de la WWE a obtenu de nouveaux gagnants hier soir. Dans l’événement principal du Monday Night RAW, le Judgment Day a affronté les champions en titre Kevin Owens et Sami Zayn dans un match décisif pour le titre.

Matt Jedusor contre Gunther

Le premier match de l’émission était une revanche du pay-per-view Money in the Bank où Gunther a conservé son titre en battant Matt Riddle. Le combat d’ouverture du Monday Night RAW a été un match percutant avec le Bro essayant de résister à la pression créée par Gunther et ripostant avec tout ce qu’il avait. Le combat s’est terminé après que Gunther est venu avec une bombe électrique pour sortir victorieux.

Le match pour le titre par équipe féminine

Sonia Deville et Chelsea Green ont affronté les championnes par équipe Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Avant le début du match, Rhea Ripley est sortie et a attaqué Rodriguez sur son genou, ce qui en fait un handicap dans le match. Le match était assez compétitif et a fait assez pour captiver les spectateurs. Deville, de manière choquante, a épinglé son ancien partenaire Morgan pour remporter la victoire et a arraché les titres.

Alpha Academy contre Viking Raiders

La WWE est connue pour son caractère unique et cela a été mis en évidence avec le match de règle des Vikings dans lequel les Viking Raiders ont affronté l’Alpha Academy. La rivalité entre ces deux camps dure depuis assez longtemps. Cette fois, les raiders vikings ont remporté la victoire en épinglant Otis après avoir livré une double bombe électrique.

Shayna Baszler contre Nikki Cross

L’un des matchs les plus rapides à avoir lieu sur RAW cette semaine a été entre Shayna Baszler et Nikki Cross. Shayna a vaincu Cross, assez confortablement, en mettant son adversaire dans le Kirifuda Clutch et en obtenant une victoire facile par soumission.

Shinsuke Nakamura contre Bronson Reed

Shinsuke Nakamura s’est retrouvé dans un endroit étrange sans aucune rivalité majeure en cours actuellement. Cette semaine, il a affronté Bronson Reed dans une rencontre difficile lors de l’avant-dernier match de la soirée. Tout se passait bien et le match était compétitif jusqu’à ce que Tommaso Ciampa sorte de nulle part pour attaquer Reed. L’intervention de Ciampa a entraîné la disqualification de Reed. Cela a provoqué la colère de Nakamura qui a donné un coup de pied au visage de Ciampa.

Match pour le titre par équipe

Les champions par équipe Kevin Owens et Sami Zayn ont affronté Damian Priest et Dominik Mysterio du Judgment Day lors de l’événement principal du Monday Night RAW. Liv Morgan a attaqué Rhea Ripley et cela a distrait Dominik. La distraction s’est avérée assez cruciale car Zayn a eu la chance de frapper Dominik avec un Helluva Kick. Avec cela, Owens et Zayn ont remporté le match et ont réussi à défendre les titres.