Résultats WWE RAW 19 juin: Shinsuke Nakamura étourdit Bronson Reed, Trish Stratus sécurise MITB Berth; Le retour de Logan Paul

Le dernier épisode de WWE Raw le 19 juin s’est ouvert avec Seth Rollins apparaissant dans son Open Challenge tant attendu pour le championnat du monde des poids lourds à Cleveland, Ohio. Cette semaine, Trish Stratus et Raquel Rodriguez se sont affrontées dans un match qui a servi de qualification pour le concours féminin Money in the Bank.

Dans un match revanche de Night of Champions, Rhea Ripley a combattu Natalya tandis que Matt Riddle luttait contre Ludwig Kaiser d’Imperium. Pour se préparer à son prochain scénario, Jake Paul a également fait un retour à la WWE pour se préparer à son prochain scénario.

Résultats WWE RAW 19 juin: Cody Rhodes, Zayn et Owens Tame Judgment Day; Indus Sher continue de gagner l’héritage

Jetons un coup d’œil aux résultats WWE Raw de cette semaine:

Le Miz contre Tommaso Ciampa :

Le spectacle a débuté avec Seth Rollins sortant au milieu d’une forte acclamation de sa musique d’entrée lorsque Finn Balor a surpris le champion du monde par derrière. Ils se sont battus au bord du ring avant que plusieurs officiels n’interviennent pour les séparer.

Plus tard, Balor a suivi Rollins dans les coulisses et a continué à l’attaquer. Le Miz a fait valoir qu’après avoir été attaqué, il était incapable de répondre au défi ouvert de Rollins. Tommaso Ciampa a ensuite été appelé sur les lieux et a immédiatement frappé le A-Lister dans la bouche. Alors que Ciampa a dominé la majeure partie de ce combat, The Miz n’a pu proposer qu’une petite offensive. Ciampa a finalement remporté la victoire avec la fin du conte de fées.

Sonya Deville et Chelsea Green contre Katana Chance et Kayden Carter :

Dans le match par équipe féminin, Sonya Deville et Chelsea Green ont affronté la paire de Katana Chance et Kayden Carter. Chance a été rapidement maîtrisée par le Jersey Devil, qui l’a également piégée pour une place en équipe double avec Green. Alors que Chance et Carter ont réussi à remporter la victoire en moins de trois minutes, le bref combat n’a pas suffi à mettre en valeur les compétences et les capacités des femmes participantes.

Indus Sher contre Shelton Benjamin et Cédric Alexander : Indus Sher de l’Inde, une équipe de Veeh Mahaan et Sanga une fois contre illuminé le spectacle sur WWE Raw. Ils étaient contre Cedric Alexander et Shelton Benjamin pour un match par tag. Benjamin a mis Sanga à genoux en courant pour le pousser hors du bord.

En conséquence, lui et Alexander ont pu faire équipe avec Veer. Mais dès que Veer s’est remis sur ses pieds, il a écrasé Benjamin sous ses pieds. Semblable au match par équipe féminin, ce combat a également duré moins de trois minutes avec Indus Sher enregistrant une victoire dominante.

Mises à jour en direct de la fenêtre de transfert, 20 juin : Inter Miami Eye Two Barcelona Legends de Lionel Messi, le PSG vise Manchester City Star

Matt Riddle contre Ludwig Kaiser :

Kaiser avait initialement le dessus et a forcé Jedusor dans le coin, où ils ont échangé des coups de poing et des côtelettes. Après avoir frappé Broton avec de puissants coups, Jedusor lui a donné un coup de pied au visage avec la corde. Gunther a créé une distraction avant que Kaiser ne mette Jedusor dehors.

Jedusor a porté des coups avant que Kaiser ne tombe presque au sol. Après avoir attrapé Kaiser avec son propre suplex, le Original Bro a vaincu Derek en frappant le Bro-Derek.

Les Viking Raiders contre Alpha Academy :

Gable et Erik ont ​​commencé le match et les tags ont été échangés avant qu’Otis ne soit acculé sur le ring. Otis a inversé un suplex puis Gable a été tagué. Gable a frappé un briseur de cou et a tenté de claquer Ivar.

Il a effectué un saut de lune sur les Vikings avant de se précipiter pour un coup de tête sur Erik. Dès que Valhalla a grimpé sur le tablier, Maxxine l’a suplexée au sol. À la fin, Erik a ramené Gable au centre du ring et a remporté le match avec un slam tonitruant.

Raquel Rodriguez contre Trish Stratus :

La légende de la WWE a été jetée sur le ring par Rodriguez, mais Trish a pu répondre avec un coude. Raquel a poussé Trish dans un coin et a tenté d’utiliser une lance, mais Trish a esquivé.

Après avoir échoué à épingler Raquel, Trish l’a frappée à plusieurs reprises à la tête. Raquel a changé l’embrayage de chameau de Trish en un claquement de trottoir en l’enfermant. Avant que Trish n’intervienne, Becky Lynch a attaqué Zoey, Raquel étant disqualifiée.

A LIRE AUSSI | Les petits pas de la Naupang League au Mizoram sont des pas de géant pour le football indien

Shinsuke Nakamura contre Bronson Reed :

Au début, Reed avait le dessus, mais Nakamura a pu le sortir avant de partir. Avant que Ricochet ne monte sur le tablier, Reed a accidentellement interrompu la frappe finale de Shinsuke en envoyant Ricochet contre les marches en acier. Reed a sécurisé le retrait et a appliqué le tsunami pour remporter la victoire à la fin.

Le Jugement dernier contre Cody Rhodes, Sami Zayn et Kevin Owens :

Sami a été marqué au début du combat, qui a été lancé par Cody et Balor, mais Rhea est intervenue et a jeté Sami au sol. Dominik a tenté de fuir, mais KO l’a ramené à l’intérieur et lui a donné un coup de pied avec un superkick. Priest a pu utiliser le sud du ciel sur Cody en raison de la distraction de Rhea. Cela a permis à Sami d’envoyer Dom à l’extérieur et de faire un plongeon massif. Enfin, Cody a vaincu Priest en appliquant le Cross Rhodes.