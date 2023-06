Résultats WWE NXT Gold Rush: Tiffany Stratton conserve le championnat féminin; Nathan Frazer remporte le match de la Coupe du patrimoine

Le 27 juin, les choses ont commencé la deuxième nuit de la WWE NXT Gold Rush avec le très attendu match pour le titre féminin, dans lequel Tiffany Stratton a affronté Thea Hail. Nathan Frazer et Dragon Lee se sont affrontés dans un match de la Heritage Cup, tandis que Gallus a pris le dessus sur Edris Enofe et Malik Blade pour conserver le championnat NXT Tag Team. Dans une autre bataille passionnée sur NXT, Gigi Dolin a affronté Kiana James avant que Carmelo Hayes ne batte le baron Corbin dans le combat ultime pour terminer la soirée. Jetons un coup d’œil aux résultats de la WWE NXT Gold Rush de cette semaine :

Match de championnat féminin NXT – Tiffany Stratton contre Thea Hail

Stratton a pris un bon départ, mais Hail a réussi à la renverser et à tenter une prise. Le champion a ensuite réussi à mettre un pied dans les cordes. Après que Stratton ait failli tomber avec une bombe électrique, Hail a rebondi avec un suplex, effectuant un plongeon de tremplin. Stratton a été contraint de taper par la grêle, mais l’arbitre l’a raté. Hail a commencé à se disputer avec l’arbitre et Stratton a bien lu la situation et a roulé son adversaire pour assurer la victoire.

Match de championnat par équipe NXT Gallus contre Edris Enfoe et Malik Blade

Au début, Gallus avait le dessus, mais les challengers ont riposté avec une botte puissante et un splash. Enfoe a décroché un spine-buster et a fait venir Blade pour une double équipe. Coffey a ensuite renversé Enofe lorsqu’il a tenté un mouvement de corde supérieure. Les piles se sont soudainement interrompues et ont attaqué Enofe avant que Gallus n’entre à nouveau avec leur finisseur pour gagner la bataille.

Match de la Coupe du patrimoine – Nathan Frazer contre Dragon Lee

Les deux superstars ont contré les mouvements de l’autre lors du premier tour. Au deuxième tour, Dragon Lee a lancé un gros Frankensteiner de la corde supérieure avant que Frazer ne l’enroule pour la première broche. Lee a égalé le match avec une bombe électrique à un bras et a remporté la première quille pour lui-même. Après les deux rollups échangés au centre du ring, Frazer a finalement obtenu la broche victorieuse.

Gigi Dolin contre Kiana James

Dans la phase initiale, Gigi a reçu un énorme suplex avant que le combat ne sorte du ring. James est revenu avec un coup de pied puissant et le duo s’est engagé dans un duel de corde à linge. Kiana a essayé de frapper Gigi avec son sac, mais Dolin l’a dépassé et a marqué une bombe Crucifix pour assurer la victoire.

Match de championnat NXT – Carmelo Hayes contre Baron Corbin

Corbin a exécuté un lariat pour marquer le retrait d’ouverture avant que Carmelo ne puisse utiliser un codebreaker puis plonger à l’extérieur du ring. En revenant, Corbin a piégé le champion dans une prise de tête et l’a attaqué dans le coin. Malgré avoir frappé un énorme Deep Six, Corbin n’a pas pu épingler Hayes. Carmelo a reçu quelques frappes sur le tablier mais a finalement scellé l’affaire avec son finisseur, Nothing but Net.