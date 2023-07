Résultats WWE Money in The Bank 2023: Les Usos battent Roman Reigns et Solo Sikoa; Damien Priest et IYO SKY prennent des mallettes

La WWE a organisé un autre événement à la carte réussi cette année alors que Money in the Bank a reçu un accueil massif de la part de la foule à Londres, au Royaume-Uni. Après plus de 10 ans, Money in the Bank est revenu à Londres et les fans ont applaudi bruyamment leurs lutteurs préférés. La société a également profité de l’occasion et a servi les fans avec des intrigues captivantes et des retours sensationnels. L’événement principal s’est avéré être le point culminant du spectacle puisque Roman Reign a été épinglé pour la première fois depuis 1294 jours et c’est Jey Uso qui a mis fin à sa séquence. Ce fut un match passionnant avec le méga scénario de la guerre civile alors que les Usos affrontaient Tribal Chief Reigns et Solo Sikoa. La WWE n’a pas laissé Sikoa prendre le tombé et a mis fin à la très longue séquence de Reigns. Alors que John Cena qui était également présent à Londres pour un tournage de film a fait une entrée surprise à Money in the Bank pour choquer l’arène.

Le GOAT est revenu à la pop massive des fans et a une fois de plus montré ses talents de micro exemplaires pour les captiver. Drew McIntyre est également revenu à la WWE après une longue période alors qu’il affrontait le champion intercontinental Gunther après son match exténuant.

Damian Priest a remporté la mallette Money in the Bank dans la catégorie masculine tandis que IYO SKY a battu d’autres lutteurs vedettes pour remporter la victoire dans la catégorie féminine.

Seth Rollins a défendu sa ceinture de champion du monde des poids lourds contre Finn Balor. Les deux meilleurs artistes du ring ont organisé un spectacle à Londres pour prouver pourquoi ils sont deux des meilleurs du secteur.

Gunther a battu Mat Riddle pour conserver le titre Intercontinental alors qu’il devrait affronter McIntyre ensuite. Le résultat le plus choquant de la soirée a été le triomphe de Liv Morgan et Raquel Rodriguez sur Ronda Rousey et Shayna Baszler pour remporter le championnat féminin par équipe. Baszler a allumé Rousey pour choquer l’univers de la WWE.

Résultats WWE Money In The Bank | 1 juillet 2023