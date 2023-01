Résultats UPS T4 2022

United Parcel Service a annoncé mardi matin un chiffre d’affaires du quatrième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street, alors que la société continue de voir ses volumes baisser dans un contexte de baisse de la demande.

Voici comment UPS s’est comporté au quatrième trimestre, par rapport à ce que Wall Street avait prévu, sur la base d’une moyenne des estimations des analystes compilées par Refinitiv :

Bénéfice ajusté par action : 3,62 $ contre 3,59 $.

3,62 $ contre 3,59 $. Revenu total: 27,03 milliards de dollars contre 28,09 milliards de dollars.

Pour la période de trois mois terminée le 31 décembre, la société a déclaré un bénéfice net ajusté de 3,15 milliards de dollars, ou 3,62 dollars par action, contre 3,15 milliards de dollars, ou 3,59 dollars par action, un an plus tôt.

La société a proposé mardi des prévisions pour l’ensemble de l’année inférieures aux attentes des analystes. Il prévoit des revenus entre 97 milliards de dollars et 99,4 milliards de dollars, contre des estimations d’analystes de 99,98 milliards de dollars.

Au quatrième trimestre, les revenus du segment domestique d’UPS, qui représentent environ les deux tiers des revenus de l’entreprise et la plupart de ses transactions entre entreprises et consommateurs, ont augmenté de 3 %. Les revenus du transport maritime international ont diminué de 8 %, en raison de réductions de volume et d’un ralentissement de la demande en Chine.

Son activité de chaîne d’approvisionnement a vu son chiffre d’affaires chuter de 18% avec une baisse du volume dans son activité de transitaire, bien que cela ait été partiellement compensé par son segment de la santé.

Les actions d’UPS ont légèrement augmenté en raison du faible volume des transactions avant commercialisation.

Les prix élevés ont été une aubaine pour les marges de l’entreprise alors que les volumes chutent et que les coûts augmentent. UPS et rival Fedex a augmenté les tarifs d’expédition de 6,9 ​​% à la fin de 2022. Au dernier trimestre, UPS a également annoncé qu’elle réduirait de 500 millions de dollars ses dépenses d’investissement, par exemple en louant plutôt qu’en achetant certains emplacements.

Les actions de la compagnie maritime ont chuté de 10 % en 2022, les dépenses de consommation s’ajustant à l’inflation et diminuant par rapport aux sommets pandémiques.