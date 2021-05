Résultats Under Armour (UAA) T1 2021

Les acheteurs passent un magasin Under Armour à White Plains, New York.

Under Armour a relevé mardi ses perspectives de ventes et de bénéfices pour l’année entière, alors que le fabricant de vêtements de sport voit la demande pour sa marque revenir avec les acheteurs qui reviennent dans ses magasins.

Il a annoncé une croissance des ventes de 35% au premier trimestre, dépassant les attentes des analystes. La société entame une période un an plus tôt lorsque ses magasins ont été temporairement fermés, et Under Armour a dû recourir à des licenciements et à d’autres mesures de réduction des coûts pour lutter contre la crise sanitaire.

Son action a bondi de plus de 3% dans le commerce avant commercialisation.

Voici comment la société a fait au cours de son trimestre clos le 31 mars par rapport à ce que les analystes prévoyaient, sur la base d’une enquête Refinitiv:

Bénéfice par action: 16 cents ajusté contre 3 cents attendus

Chiffre d’affaires: 1,26 milliard de dollars contre 1,13 milliard de dollars attendu

Le bénéfice net d’Under Armour est passé à 77,8 millions de dollars, ou 17 cents par action, contre une perte de 589,7 millions de dollars, ou 1,30 $ par action, un an plus tôt.

Hors frais uniques, la société a gagné 16 cents par action, mieux que les 3 cents que les analystes anticipaient, sur la base des estimations de Refinitiv.

Les ventes ont atteint 1,26 milliard de dollars contre 930,2 millions de dollars un an plus tôt, dépassant les estimations de 1,13 milliard de dollars.

En Amérique du Nord, les ventes ont augmenté de 32%, alors qu’elles ont progressé de 58% dans la plus petite division internationale d’Under Armour, stimulées par des reprises sur des marchés dont la Chine.

Les ventes en ligne ont augmenté de 69% dans l’ensemble de l’entreprise.

Le PDG Patrik Frisk a déclaré que la société voyait une forte demande pour la marque, alors que les affaires rebondissaient en Asie et en Amérique du Nord. Il y a un an, les ventes d’Under Armour ont chuté de plus de 20%, alors que son activité a été durement touchée par la pandémie de coronavirus et que ses magasins ont été fermés de force, gelant ses efforts de redressement.

La société a également travaillé à la gestion de ses stocks et à la réduction de sa dépendance à l’égard des remises pour se débarrasser des marchandises périmées. Frisk a déclaré que ces efforts portent leurs fruits et contribuent à augmenter les bénéfices.

Under Armour a déclaré qu’il s’attend maintenant à ce que les revenus pour l’année entière augmentent d’un taux de pourcentage élevé chez les adolescents, par rapport aux perspectives précédentes d’une augmentation élevée à un chiffre. Les analystes recherchaient une croissance de 10,1%, selon une enquête Refinitiv.

Il demande que le bénéfice par action ajusté pour 2021 soit compris entre 28 cents et 30 cents, contre une fourchette antérieure de 12 cents à 14 cents. Les analystes réclamaient un bénéfice par action de 20 cents.

Under Armour a déclaré qu’il s’attend à réaliser environ 35 millions de dollars à 40 millions de dollars de charges au cours de son deuxième trimestre en raison de sa restructuration en cours.

Lundi, Under Armour a déclaré qu’il avait accepté de payer 9 millions de dollars à la Securities and Exchange Commission pour régler les frais qui auraient induit les investisseurs en erreur de 2015 à 2016 en enregistrant 408 millions de dollars de ventes qu’il prévoyait de réaliser au cours des prochains trimestres.

Le détaillant a réglé les frais sans admettre ni nier les conclusions de l’ordonnance de la SEC. Under Armour avait également répondu aux demandes de documents et d’informations du ministère américain de la Justice et a déclaré lundi qu’il n’avait reçu aucune demande du DOJ depuis le deuxième trimestre de 2020.

À la clôture du marché de lundi, les actions Under Armour ont augmenté d’environ 40% depuis le début de l’année. La société a une capitalisation boursière de 10 milliards de dollars.

