Résultats UBS T4 et exercice 2022

UBS a dépassé les attentes du marché avec ses derniers résultats sur fond de dépenses plus faibles et de taux d’intérêt plus élevés.

La banque a déclaré un bénéfice net de 1,7 milliard de dollars au quatrième trimestre de l’année dernière, portant son bénéfice annuel total à 7,6 milliards de dollars en 2022.

Les analystes s’attendaient à ce qu’UBS réalise un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars au quatrième trimestre et de 7,3 milliards de dollars pour l’année, selon les données de Refinitiv.

Le prêteur suisse a déclaré que les revenus du premier trimestre 2023 devraient “être influencés positivement” par une activité client plus élevée, des taux d’intérêt plus élevés et l’assouplissement des règles de Covid-19 en Asie.

“Nous avons obtenu de bons résultats pour l’année complète et de solides résultats au quatrième trimestre dans un environnement macroéconomique et géopolitique difficile”, a déclaré le PDG Ralph Hamers dans un communiqué.

Voici quelques faits saillants de la dernière version :

Le ratio de fonds propres CET 1, mesure de la solvabilité des banques, s’est établi à 14,2 %, contre 14,4 % au trimestre précédent ;

Les revenus ont chuté à 8,029 milliards de dollars contre 8,705 milliards de dollars il y a un an;

Le rendement des capitaux propres tangibles, une mesure de la performance de la banque, a atteint 13,2 % à la fin du trimestre, contre 10 % il y a un an.

Parmi les unités de la banque, Global Wealth Management a enregistré une augmentation du revenu net d’intérêts au quatrième trimestre de 35% sur l’année, compte tenu des marges de dépôt plus élevées grâce à des taux d’intérêt plus élevés. Personal and Corporate Banking a également enregistré une hausse de 21% en glissement annuel du revenu net d’intérêts sur la même période, en raison de la hausse des taux d’intérêt et des revenus de prêts.

Mais l’incertitude du marché a touché les branches de la banque d’investissement et de la gestion d’actifs de l’entreprise. Le premier a enregistré une baisse annuelle de 24 % de ses revenus, tandis que les revenus de la gestion d’actifs ont chuté de 31 % d’une année sur l’autre en raison de “la performance négative du marché et des effets de change”.

UBS a également déclaré qu’il achèterait plus d’actions en 2023.

“Nous restons attachés à un dividende progressif et prévoyons de racheter plus de 5 milliards de dollars d’actions en 2023”, a déclaré Hamers.

Les actions UBS ont augmenté d’environ 15 % au cours des 12 derniers mois.