Résultats UBS T3 2022

UBS a annoncé mardi un bénéfice net de 1,7 milliard de dollars pour le troisième trimestre de cette année, légèrement supérieur aux attentes des analystes, la banque suisse citant un environnement difficile.

Les analystes s’attendaient à un bénéfice net de 1,64 milliard de dollars, selon les données de Refinitiv. UBS a déclaré un bénéfice net de 2,3 milliards de dollars il y a un an.

Le prêteur suisse avait raté les attentes au dernier trimestre quand il a affiché un bénéfice net de 2,108 milliards de dollars. La banque a déclaré à l’époque que le deuxième trimestre avait été “l’une des périodes les plus difficiles pour les investisseurs des 10 dernières années” en raison de la forte inflation, de la guerre en Ukraine et des politiques strictes de Covid-19 en Asie.

UBS a déclaré mardi que ces facteurs restaient dans l’esprit des investisseurs au troisième trimestre.

“L’environnement macroéconomique et géopolitique est devenu de plus en plus complexe. Les clients restent préoccupés par la persistance d’une inflation élevée, les prix élevés de l’énergie, la guerre en Ukraine et les effets résiduels de la pandémie”, a déclaré Ralph Hamers, PDG d’UBS, dans un communiqué.