Résultats Uber T2 2021

Le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi (au centre), se joint à d’autres employés pour sonner la cloche d’ouverture à la Bourse de New York (NYSE) alors que la société de covoiturage Uber fait son offre publique initiale (IPO) très attendue le 10 mai 2019 à New York. .

Uber a dépassé les estimations sur les résultats et les résultats et a réalisé un bénéfice ponctuel inattendu au cours du deuxième trimestre.

Les actions ont chuté de plus de 6% après les heures de négociation.

Voici comment Uber s’est comporté par rapport aux attentes :

Bénéfice par action: 58 cents contre une perte attendue de 51 cents, selon un consensus d’analystes interrogés par Refinitiv.

58 cents contre une perte attendue de 51 cents, selon un consensus d’analystes interrogés par Refinitiv. Revenu: 3,93 milliards de dollars contre 3,75 milliards de dollars attendus, selon Refinitiv.

Uber a annoncé un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars pour le trimestre. Cela était en grande partie dû à des gains non réalisés de 1,4 milliard de dollars dans Didi et de 471 millions de dollars dans Aurora. Cependant, les actions de Didi ont chuté d’environ 37% au cours du mois dernier, réduisant la participation d’Uber dans la société de 2 milliards de dollars la semaine dernière. La perte d’exploitation d’Uber était toujours de 1,19 milliard de dollars.

Sa perte d’EBITDA ajusté était de 509 millions de dollars, en baisse de 150 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, mais en amélioration de 328 millions de dollars par rapport à l’an dernier. L’EBITDA fait référence au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

Uber a réaffirmé ses attentes d’atteindre la rentabilité sur une base d’EBITDA ajusté d’ici la fin de cette année.

« Alors que nous progressons vers cette étape importante, nous nous attendons à ce que notre perte d’EBITDA ajusté au troisième trimestre s’améliore à moins de 100 millions de dollars, en plus d’enregistrer des réservations brutes entre 22 et 24 milliards de dollars », a déclaré le directeur financier Nelson Chai dans une lettre aux investisseurs.

Jusqu’à présent, le segment Eats d’Uber a aidé l’entreprise à résister à de nombreux vents contraires de Covid. Lorsque les gens ont cessé de voyager, ils se sont tournés vers les livraisons de nourriture et de marchandises. Uber a ajouté que son activité de livraison est restée solide même si les restrictions de Covid se sont assouplies dans le monde.

Voici les performances des principaux segments d’activité d’Uber au deuxième trimestre 2021 :

Mobilité (réservations brutes) : 8,6 milliards de dollars, en hausse de 184 % par rapport à il y a un an

8,6 milliards de dollars, en hausse de 184 % par rapport à il y a un an Livraison (réservations brutes): 12,9 milliards de dollars, en hausse de 85 % par rapport à il y a un an

Les revenus de livraison ont continué de surpasser son activité principale de covoiturage à 1,96 milliard de dollars, contre 1,62 milliard de dollars. Dans une mise à jour aux actionnaires, la société a déclaré que les marchands de livraison dépassaient 750 000.

L’entreprise a été aux prises avec des déséquilibres entre l’offre et la demande en raison de la pandémie, ce qui a entraîné une flambée des prix et une augmentation des temps d’attente.

« Au deuxième trimestre, nous avons investi dans la reprise en investissant dans les chauffeurs et nous avons fait de gros progrès, les chauffeurs et coursiers actifs mensuels aux États-Unis ayant augmenté de près de 420 000 de février à juillet », a déclaré le PDG Dara Khosrowshahi dans un communiqué.

La société n’a pas fourni de nombre exact de chauffeurs, mais a déclaré que ses chauffeurs et coursiers avaient gagné 7,9 milliards de dollars au total au cours du trimestre.

Uber a déclaré 1,51 milliard de voyages sur la plate-forme, en hausse de 4 % par rapport au premier trimestre et de 105 % par rapport à il y a un an.

Le plus grand concurrent américain d’Uber, Lyft, a également partagé ses résultats financiers cette semaine. La société a annoncé son premier bénéfice d’EBITDA ajusté trimestriel, affichant 23,8 millions de dollars, un trimestre plus tôt que prévu. Il a également battu les prévisions de Wall Street sur les lignes supérieures et inférieures.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez actualiser pour les mises à jour.