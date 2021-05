Résultats Uber T1 2021

Uber a battu les estimations sur la ligne du haut et a considérablement amélioré ses pertes nettes dans son premier quart, mais a manqué de revenus.

Les actions ont augmenté d’environ 1% dans les transactions après les heures de bureau.

Voici comment Uber a fait par rapport aux attentes:

Perte: 6 cents contre 54 cents attendus, selon un consensus d’analystes interrogés par Refinitiv.

6 cents contre 54 cents attendus, selon un consensus d’analystes interrogés par Refinitiv. Revenu: 2,90 milliards de dollars contre 3,29 milliards de dollars attendus par Refinitiv.

Il est difficile pour les investisseurs de comparer les chiffres d’une année sur l’autre de la société, car la pandémie de Covid-19 a commencé à s’installer il y a un an et a sévèrement restreint les déplacements. Cependant, les sociétés de covoiturage commencent à rebondir par rapport à leur creux pandémique à mesure que les vaccins contre les coronavirus sont déployés et que les restrictions sont assouplies.

Dans l’ensemble, la perte nette d’Uber était de 108 millions de dollars, une amélioration considérable par rapport à une perte de 968 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020. Mais cela était en grande partie dû à un gain de 1,6 milliard de dollars provenant de la vente de son unité de conduite autonome, ATG. La perte d’exploitation d’Uber était encore élevée pour le trimestre à plus de 1,5 milliard de dollars.

Uber s’est fixé comme objectif d’atteindre la rentabilité sur une base d’EBITDA ajusté d’ici la fin de cette année, et les investisseurs attendront toutes les mises à jour que la société pourra fournir lors de son appel de résultats plus tard mercredi.

Sa perte de BAIIA ajusté était de 359 millions de dollars, ce qui s’est amélioré de 95 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. Le BAIIA désigne le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements.

Voici comment les plus grands segments d’activité d’Uber se sont comportés au premier trimestre 2021:

Mobilité (réservations brutes): 6,77 milliards de dollars, en baisse de 38% par rapport à il y a un an

6,77 milliards de dollars, en baisse de 38% par rapport à il y a un an Livraison (réservations brutes): 12,46 milliards de dollars, en hausse de 166% par rapport à il y a un an

Les revenus de livraison ont également surperformé son activité principale de covoiturage à 1,7 milliard de dollars, contre 853 millions de dollars. L’entreprise s’est appuyée sur ses services de livraison pour compenser la perte de transit pendant la pandémie. Uber a déclaré que le chiffre d’affaires du segment Eats avait augmenté de 28% d’un trimestre à l’autre.

« Uber commence à tirer sur tous les cylindres, car de plus en plus de consommateurs roulent avec nous tout en continuant à utiliser nos offres de livraison en expansion », a déclaré le PDG Dara Khosrowshahi dans le rapport sur les résultats.

Dans une mise à jour aux actionnaires, la société a déclaré que les marchands sur Uber Eats dépassaient 700000 au premier trimestre, avec les ajouts de M. Beast Burger, Rite Aid et Smoothie King.

L’entreprise a également conclu une entente avec Gopuff pour offrir plus de produits de dépanneur et d’épicerie à partir de juin.

Uber fait également face à un besoin immédiat et croissant de plus de conducteurs, luttant pour répondre à la demande suite aux vaccins Covid et à un assouplissement des restrictions. La société a déclaré le mois dernier qu’elle dépenserait 250 millions de dollars pour un stimulus ponctuel visant à remettre les conducteurs sur la route. Si cela ne correspond pas à l’offre, l’entreprise pourrait faire face à des clients ennuyés qui doivent débourser plus d’argent ou même proposer plus d’incitatifs.

Uber a déclaré qu’il avait environ 3,5 millions de chauffeurs et de courriers sur sa plate-forme, en hausse de 4% d’un trimestre à l’autre, mais toujours en baisse de 22% d’une année sur l’autre.

Les déplacements sur la plate-forme ont été stables d’un trimestre à l’autre à 1,45 milliard et 13% de moins que le même trimestre il y a un an. La société a déclaré que sa croissance continue des voyages de livraison compensait les baisses de son unité de mobilité.

Uber a également fait face à des pressions au cours du trimestre au Royaume-Uni après que la Cour suprême du pays a confirmé une décision selon laquelle ses chauffeurs sont des travailleurs et non des entrepreneurs indépendants.

La classification des conducteurs en tant qu’entrepreneurs permet aux entreprises d’éviter les avantages coûteux liés à l’emploi, tels que l’assurance-chômage. Si une mesure similaire finit par être adoptée aux États-Unis, cela pourrait rendre plus difficile pour eux d’atteindre la rentabilité.

Cette histoire se développe. Veuillez actualiser pour les mises à jour.

