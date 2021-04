Les résultats du premier trimestre de Twitter sont sortis et l’action est en baisse de plus de 9% dans le trading après les heures de bureau après que la société ait manqué les attentes de croissance des utilisateurs et fourni des prévisions de revenus pour le deuxième trimestre inférieures aux prévisions.

Voici ce que Twitter a rapporté par rapport aux estimations de Wall Street:

Gains: 16 cents par action, ajusté, contre 14 cents prévus par Refinitiv

16 cents par action, ajusté, contre 14 cents prévus par Refinitiv Revenu: 1,04 milliard de dollars contre 1,03 milliard de dollars prévu par Refinitiv

1,04 milliard de dollars contre 1,03 milliard de dollars prévu par Refinitiv Utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAU): 199 millions vs. 200 millions de prévisions attendues par FactSet

La société a déclaré un chiffre d’affaires de 1,04 milliard de dollars pour le trimestre, en hausse de 28% par rapport à 808 millions de dollars un an auparavant. Twitter a également fait état d’un bénéfice de 68 millions de dollars, comparé à une perte de 8,4 millions de dollars il y a un an.

Twitter a indiqué qu’il prévoyait des revenus entre 980 millions de dollars et 1,08 milliard de dollars au deuxième trimestre. Les analystes s’attendaient à une prévision de 1,06 milliard de dollars en moyenne, selon Refinitiv.

Le nombre total d’utilisateurs quotidiens monétisables de Twitter a augmenté de 7 millions par rapport au quatrième trimestre à 199 millions, mais a déçu les attentes des analystes de 200 millions. La base d’utilisateurs a augmenté de 20% par rapport à il y a un an. Le trimestre a marqué la première période de Twitter principalement sans la présence de l’ancien président Donald Trump après qu’il a été démis de ses fonctions à la suite de l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain.

Selon le rapport, les revenus publicitaires de Twitter ont augmenté de 32% d’une année sur l’autre pour atteindre 899 millions de dollars, avec un engagement publicitaire total de 11% au cours de la même période.

La société a déclaré qu’il était encore trop tôt pour comprendre l’impact des changements de confidentialité d’Apple dans iOS 14.5. Cependant, Twitter a souligné que son intégration du SKAdNetwork d’Apple a permis à l’entreprise d’augmenter de 30% le nombre total d’appareils iOS qu’elle peut atteindre avec son offre Mobile Application Promotion (MAP).