“Résultats tragiques”: les malades mentaux risquent la mort avec la police

SALEM, Oregon (AP) – Une nuit d’été, Misty Castillo est sortie de chez elle à Salem, Oregon, a appelé le 911 et a demandé la police, disant que son fils était mentalement malade, l’agressait elle et son mari et avait un couteau.

“Il est ivre et défoncé et il souffre de maladie mentale”, a déclaré Castillo au répartiteur des urgences, soulignant à nouveau l’état mental de son fils. Moins de cinq minutes plus tard, un policier a fait irruption dans la maison et a abattu Arcadio Castillo III alors qu’il se tenait debout, a déclaré sa mère plus tard, “figé comme un cerf dans les phares”.

« Il n’a pas essayé de le calmer. Il est juste entré et a immédiatement tiré sur mon fils », a déclaré Castillo.

Maintes et maintes fois à travers les États-Unis, des personnes en proie à des crises de santé mentale sont tuées par la police, mais le nombre exact reste inconnu en raison d’un manque d’information gouvernemental béant.

Une loi adoptée par le Congrès en 2016 oblige le ministère de la Justice à collecter et publier des données sur la fréquence à laquelle les agents fédéraux, étatiques et locaux utilisent la force, combien de fois cette force finit par être mortelle et à quelle fréquence le défunt avait une maladie mentale. Mais la loi n’oblige pas les services de police à dire au DOJ combien de personnes leurs agents ont tuées. Le FBI, pour le premier trimestre de cette année, a estimé que seulement 40% de tous les organismes chargés de l’application de la loi ont soumis des chiffres sur le recours à la force.

Les parents d’Arcadio avaient demandé un traitement de santé mentale pour leur fils de 23 ans et avaient même tenté de le faire interner. Mais le système, tel qu’il est, leur a fait défaut.

À travers le pays, en Virginie-Occidentale, une autre défaillance du système, un autre décès.

Matt Jones souffrait apparemment d’un épisode maniaque grave alors qu’il se tenait sur une autoroute avec une arme de poing. La police était partout, les sirènes hurlaient. La scène du 6 juillet dans la communauté de Bradley a été filmée par un passant. Un officier a tiré, puis d’autres ont ouvert le feu, tuant Jones sous une pluie de balles.

L’homme de 36 ans n’avait pas pu faire renouveler ses médicaments et souffrait de délires et d’hallucinations, a déclaré sa fiancée, Dreamer Marquis.

“Il voulait désespérément de l’aide”, a déclaré Marquis. “Il savait qu’il avait besoin de médicaments pour mener une vie normale parce qu’il savait qu’il aurait des épisodes maniaques qui lui causeraient des ennuis.”

Les défenseurs des personnes atteintes de maladie mentale affirment qu’il est clair qu’elles courent un plus grand risque de rencontre avec la police entraînant leur mort.

Hannah Wesolowski, responsable du plaidoyer de l’Alliance nationale pour la maladie mentale, a déclaré que les décès de Castillo et Jones “mettent en évidence un problème systémique plus large que nous avons pour aider les personnes aux prises avec leur santé mentale ou qui sont dans une crise de santé mentale”.

De nombreuses communautés manquent d’une infrastructure de crise en santé mentale, avec près de 130 millions de personnes aux États-Unis vivant dans une région où il y a une pénurie de prestataires de soins de santé mentale, a-t-elle déclaré.

Les personnes atteintes de maladie mentale non traitée sont 16 fois plus susceptibles d’être tuées lors d’un affrontement avec la police que les autres personnes approchées par les forces de l’ordre, a déclaré le Treatment Advocacy Center dans un rapport de 2015.

À Portland, Oregon, 72% des 85 personnes qui ont été abattues par la police de 1975 à 2020 étaient touchées par la maladie mentale, la drogue ou l’alcool, ou une combinaison de ceux-ci, selon Jason Renaud de la Mental Health Association of Portland. Le groupe n’a pas les chiffres pour les personnes touchées par la maladie mentale seule, mais parfois ils sont entrelacés. La consommation à long terme de méthamphétamine, par exemple, peut provoquer une psychose.

Le lieutenant Nathan Sheppard, un porte-parole du bureau de police de Portland, a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer ces chiffres. Tous les policiers de Portland reçoivent une formation en intervention de crise, a-t-il dit, mais il faut faire plus pour faire face à ce qu’il a décrit comme une «urgence de santé publique… dans laquelle les services et les traitements ne sont pas facilement disponibles ou facilement accessibles pour ceux qui ont besoin d’un traitement de santé mentale. ”

Misty Castillo poursuit un officier de police de Salem et la ville pour ne pas avoir utilisé de tactiques d’intervention de crise et de formation avant que l’officier n’ait recours à la force meurtrière en tirant sur Arcadio, le 9 juillet 2021. Un grand jury a conclu que la fusillade était justifiée. Le bureau du procureur de district a déclaré qu’Arcadio s’était précipité vers l’officier avec un couteau dans une position de couteau, mais sa mère a nié cela.

Un travailleur social dans un centre de crise psychiatrique n’a pas pu diagnostiquer Arcadio en raison de sa consommation de drogue et d’alcool, a déclaré Castillo. Les parents d’Arcadio ont essayé de le faire interner dans un établissement psychiatrique, “mais partout où nous nous sommes tournés, on nous a dit qu’il n’était pas assez malade pour être interné”, a déclaré Castillo. “Et une semaine plus tard, il a été tué.”

Une vidéo du meurtre en Virginie-Occidentale a été diffusée sur les réseaux sociaux avant que les proches de Jones ne soient informés de sa mort.

Nicole Jones, sa belle-sœur, parcourait Facebook lorsqu’elle a cliqué sur une vidéo qui montrait un homme aux cheveux blonds mi-longs marchant sur une autoroute, poursuivi par au moins huit policiers avec des armes à la main. L’homme tenait ses bras au-dessus de sa tête, un pistolet dans une main. Il pointa brièvement l’arme sur sa propre tête.

Le cœur de Jones s’est effondré lorsqu’elle a reconnu la démarche de l’homme et la façon dont il a retourné ses cheveux sur son épaule – et a réalisé que c’était le frère de son mari Mark.

Mark Jones a déclaré que Matt, qui avait été un joueur de baseball et un lutteur vedette, avait des problèmes de santé mentale depuis son enfance. Matt a construit une entreprise d’aménagement paysager et d’enlèvement d’arbres, mais avait également des ennuis – souvent des conduites avec facultés affaiblies ou la conduite sans permis ou la violation de la probation, a déclaré sa famille.

Pendant son incarcération, Matt a reçu un diagnostic de trouble bipolaire et a été placé sous médication. Mais des semaines avant sa mort, il manquait de pilules et s’est effondré en pleurant, a déclaré sa fiancée.

Il n’avait pas de permis de conduire. Sa carte de sécurité sociale et son acte de naissance se trouvaient ailleurs. Cela a rendu difficile la prise de rendez-vous médicaux, a déclaré Marquis.

Mark Jones travaillait à l’aménagement paysager lorsqu’il a vu la vidéo de son frère se faire tirer dessus.

« J’essayais de comprendre, ‘à quoi pensait-il ?’ », a-t-il dit. “Ce à quoi je reviens sans cesse, c’est qu’il était perdu et qu’il voulait vraiment de l’aide – pas seulement une fois, mais toute sa vie.”

___

Willingham a rapporté de Charleston, Virginie-Occidentale. Le journaliste d’Associated Press Gary Fields à Washington a contribué à ce rapport.

Andrew Selsky et Leah Willingham, Associated Press