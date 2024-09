Résultats, statistiques et récapitulatif du match Toronto Blue Jays vs. Texas Rangers – 17 septembre 2024 Gametracker

ARLINGTON, Texas (AP) – La recrue Wyatt Langford a réussi un coup de circuit, a réussi deux doubles et est devenue le premier joueur du Texas cette saison à atteindre les buts cinq fois, Jonah Heim en difficulté a réussi un simple de deux points pour briser une égalité en sixième manche et les Rangers ont battu les Blue Jays de Toronto 13-8 mardi soir.

Leody Taveras a également réussi un circuit parmi ses trois coups sûrs pour les Rangers.

Langford, qui a également obtenu deux buts sur balles, a réussi 12 circuits et 25 doubles cette saison. Il frappe pour ,345 en septembre.

« Je pense qu’il est vraiment important de terminer sur une note forte », a déclaré Langford. « Je vais simplement continuer à essayer de faire cela. »

Heim a frappé 1 en 34 en septembre avant de frapper un simple au champ droit contre Tommy Nance (0-2) pour marquer Adolis García et Nathaniel Lowe, donnant au Texas une avance de 9-7. Heim a frappé .212 avec 53 points produits après avoir été élu partant du match des étoiles la saison dernière avec un record personnel de 95 points produits. Il a ajouté un double en huitième manche avant le coup de circuit de Taveras au cours d’une manche à trois points.

Le Texas a réussi 13 coups sûrs et a laissé 13 joueurs sur le terrain. Il s’agit du match le plus prolifique des Rangers depuis une victoire de 15-8 à Oakland le 7 mai.

Matt Festa (5-1) a lancé 1 1/3 manche sans point pour remporter la victoire, ce qui lui donne un bilan de 5-0 en 13 apparitions avec les Rangers après avoir obtenu le statut d’agent libre des Mets de New York le 7 juillet.

Nathan Eovaldi, une star du parcours du Texas vers le premier titre de la franchise en Série mondiale en 2023, a connu son pire début de saison dans ce qui aurait pu être son dernier départ à domicile avec les Rangers. Eovaldi, qui sera agent libre la saison prochaine, a accordé 11 coups sûrs (le plus grand nombre de ses deux saisons avec le Texas) et sept points (à égalité pour le plus grand nombre).

« J’ai eu l’impression qu’au début du match, ils avaient juste quelques coups sûrs qui ont trouvé les trous, quelques coups sûrs au premier lancer », a déclaré Eovaldi, qui est titulaire d’une option de joueur de 20 millions de dollars avec le Texas pour 2025. « Je pense qu’en fin de compte, je dois juste faire un meilleur travail dans l’exécution de mes lancers. »

Eovaldi a pris une avance de 7-3 à la cinquième manche après que les Rangers aient marqué cinq points non mérités en quatrième. Les Jays ont ensuite marqué quatre points pour éliminer Eovaldi après 4 2/3 manches.

Six des sept points marqués contre le lanceur partant de Toronto Chris Bassitt en 3 2/3 manches n’étaient pas mérités. Bassitt a commis une erreur de lancer lors de la troisième manche à deux points du Texas.

« Nous ne nous sommes pas aidés défensivement, en prenant soin du ballon pour obtenir quelques retraits », a déclaré le manager des Blue Jays, John Schneider.

Vladimir Guerrero Jr. des Blue Jays a réussi un double et deux simples, son plus grand nombre de coups sûrs dans un match depuis qu’il en avait réussi quatre le 3 septembre. Guerrero frappe pour une moyenne de ,384 depuis la pause des étoiles.

SALLE DES FORMATEURS

Blue Jays : SS Bo Bichette (mollet) a été activé et a joué pour la première fois depuis le 19 juillet, avec un bilan de 2 en 5 et un point produit. … OF Daulton Varsho (épaule) a été placé sur la liste des blessés pour 10 jours et devra subir une opération de la coiffe des rotateurs … INF Will Wagner (inflammation du genou) a été placé sur la liste des blessés pour 60 jours.

SUIVANT

Rangers : Le lanceur gaucher Chad Bradford (5-3, 3,97 ERA) lancera le match de mercredi soir avec un repos prolongé de cinq jours après avoir accordé des sommets en carrière en coups sûrs (neuf), points (huit) et circuits (trois) en 3 2/3 manches perdantes à Arizona le 14 septembre.

Blue Jays : Le lanceur droitier Bowden Francis (8-4, 3.50) a réussi deux matchs sans coup sûr en neuvième manche cette saison, y compris lors de son départ précédent contre les Mets de New York le 11 septembre. Francis est le premier joueur des ligues majeures à connaître un tel succès depuis Nolan Ryan, membre du Temple de la renommée des Rangers, en 1989.

