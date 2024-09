Résultats, statistiques et récapitulatif du match Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays – 22 septembre 2024 Gametracker

ST. PETERSBURG, Floride (AP) – Jonathan Aranda a réussi un coup de circuit dans un troisième match consécutif et les Rays de Tampa Bay ont battu les Blue Jays de Toronto 4-3, dimanche, pour compléter un balayage de trois matchs.

Aranda a donné une avance de 2-1 aux Rays grâce à sa frappe de deux points contre Zach Pop en sixième manche. Il a réussi six de ses 10 circuits en carrière contre les Blue Jays.

« Un week-end très complet pour moi personnellement et pour l’équipe également », a déclaré Aranda par l’intermédiaire d’un interprète.

Le frappeur suppléant Christopher Morel a réussi un sacrifice en septième manche face à Génesis Cabrera (3-3) avant que le coup de circuit en solo de Brandon Lowe en huitième ne porte le score à 4-2. Lowe a 20 coups de circuit cette saison.

Vladimir Guerrero Jr. a ramené les Blue Jays à 4-3 avec un simple pour son troisième coup sûr du match en neuvième manche contre Edwin Uceta, qui s’est rétabli pour obtenir son quatrième sauvetage.

Guerrero a enchaîné trois matchs avec trois coups sûrs, dont 21 cette saison, un record dans les ligues majeures, et frappe pour ,327. Ses points produits lui ont permis de totaliser 100 points cette année, en plus de 30 circuits.

« Que puis-je dire d’autre à propos de Vlad ? », a déclaré le gérant de Toronto, John Schneider. « Trente et 100. Je pense que c’est formidable. C’est un grand accomplissement personnel. »

Schneider a été expulsé au septième pour avoir contesté des balles et des prises.

Les Rays ont remporté quatre victoires consécutives pour revenir à .500 à 78-78. Il s’agit de leur plus longue séquence de victoires depuis une série de quatre matchs depuis le 15-18 mai.

La foule annoncée était de 20 567 spectateurs, ce qui donne aux Rays un total de 1 337 739 spectateurs à domicile pour la saison. Tampa Bay a commencé la journée avec une moyenne de 16 465 spectateurs, ce qui était le troisième plus bas des ligues majeures, devant Miami et Oakland. Les Rays ont attiré 1 440 301 spectateurs en 2023.

Le simple d’Ernie Clement, qui a produit un point en septième manche contre Kevin Kelly (5-2), a égalisé le score à 2. Leo Jiménez a donné l’avantage aux Blue Jays 1-0 grâce à un ballon sacrifice avec les bases pleines contre Shane Baz en quatrième.

Baz a accordé un point et quatre coups sûrs en six manches. Sa séquence record d’équipe de cinq départs consécutifs de cinq manches ou plus et de trois coups sûrs ou moins a pris fin.

Ryan Yarbrough a suivi le premier des Blue Jays Ryan Burr en deuxième manche et a accordé un point et deux coups sûrs en quatre manches lors de sa première sortie contre son ancienne équipe.

Lowe a été sélectionné comme lauréat du prix Don Zimmer Award 2024 du joueur le plus utile par la section de Tampa Bay de la Baseball Writers’ Association of America.

Les Rays détiennent une option d’équipe de 10,5 millions de dollars sur Lowe pour 2025.

« Ma famille est ici », a déclaré Lowe. « Nous nous sentons bien ici tous les jours. Nous aimons le personnel, nous aimons les gens qui sont ici. Si nous revenons, tant mieux, et si ce n’est pas le cas, nous trouverons un moyen de nous sentir à l’aise là-bas, je suppose. »

SUIVANT

Blue Jays : Le lanceur partant Chris Bassitt (10-13, 4,16 ERA) et le lanceur partant de Boston Tanner Houck (8-10, 3,21 ERA) sont les lanceurs partants de lundi soir.

Rays : Le lanceur droitier Ryan Pepiot (8-6, 3,64 ERA) affrontera le lanceur gaucher Tarik Skubal (17-4, 2,48 ERA), favori pour le trophée Cy Young de la Ligue américaine en 2024, mardi soir à Détroit. « Il a connu une saison fantastique », a déclaré Pepiot. « Je suis content de ne pas avoir à frapper contre lui. Ce serait un bon test et ce sera très amusant. »

