Résultats SPOILER de l’édition du 25 octobre 2024 de WWE Smackdown

Alors que la WWE se rendra en Arabie Saoudite pour Crown Jewel la semaine prochaine, l’édition du 1er novembre 2024 de Smackdown sera enregistrée après celui du 25 octobre. Alors que la WWE produisait deux émissions en une nuit, le Smackdown du 25 octobre a commencé tôt et a été diffusé avec un retard de bande.

Voici les spoilers gracieuseté de Mike Johnson de PWInsider.com…

* Le champion de la WWE Cody Rhodes et le champion du monde des poids lourds GUNTHER s’affrontent sur le ring. GUNTHER a déclaré que Cody faisait des choses pour rendre les choses plus dramatiques qu’elles ne le sont. Il a déclaré qu’il est aujourd’hui le plus grand lutteur professionnel de l’entreprise et qu’il veut gagner pour être à la hauteur de lui-même. Cody veut être à la hauteur de Dusty Rhodes et John Cena. Il voulait savoir ce que Cody voulait vraiment. Cody a dit que c’était la question la plus stupide qu’on lui ait posée. Cody a dit qu’il voulait être là pour les fans. Cody a déclaré que ses fans étaient fiers d’être dramatiques. Il a demandé à GUNTHER où il était hier parce que Cody était à Vegas pour faire la tournée des médias mais GUNTHER n’a pas pris la peine de se lever du lit pour être là. Il lui manque la partie responsabilité du travail. GUNTHER a dit qu’il connaît la responsabilité. C’est le cheval de bataille de l’entreprise. Il reçoit les mêmes demandes que Cody et a le courage de dire non. Il a dit que Cody devait dire oui parce qu’à la seconde où il disait non, son histoire était terminée. Ils allèrent et venaient jusqu’à ce que Cody frappe GUNTHER. Ludwig a attaqué et ils ont travaillé sur Cody jusqu’à ce que Randy Orton fasse l’arrêt.

* Ils ont diffusé un long récapitulatif des trucs The Bloodline-Jey Uso de Raw.

* Ils ont annoncé Jade Cargill et Bianca Belair contre Damage CTRL contre Piper Niven et Chelsea Green contre Lash Legend et Jakara Jackson pour Crown Jewel.

* Les mitrailleuses Motor City ont vaincu le bricolage. La Bloodline est venue sur le ring pour affronter les nouveaux meilleurs prétendants. Nick Aldis est venu sur le ring pour s’interposer entre eux. La foule était partout à Solo. Il a demandé à Brooklyn de le reconnaître. Il a accueilli les Guns à Smackdown. Chris Sabin a déclaré qu’ils étaient prêts à remporter les ceintures n’importe où et n’importe quand. Solo leur a proposé le match pour le titre tout de suite. Nick Aldis a déclaré que les Guns se sont battus pendant 20 ans et ont tout donné à la lutte professionnelle, il veut donc qu’ils aient une chance équitable. Les Guns ont déclaré que les ceintures signifiaient tout pour eux et qu’ils remporteraient la chance au titre maintenant. Ils ont sonné.

* Les Motor City Machine Guns ont vaincu The Bloodline pour remporter les titres WWE Tag Team. Jimmy Uso et Roman Reigns se sont impliqués et se sont battus avec Solo et Jacob Fatu. Il y a eu une bosse d’arbitre et des chaises ont été apportées, mais un Jey Uso masqué a sauté sur le rail et s’est impliqué. Les Guns ont remporté la victoire et ont obtenu une tonne de Pyro.

Après, Jey et Jimmy se sont embrassés sous le regard de Roman.