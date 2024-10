Résultats SPOILER de l’édition du 1er novembre 2024 de WWE Smackdown, y compris le segment OG Bloodline

Alors que la WWE se rend en Arabie Saoudite pour Crown Jewel la semaine prochaine, l’édition du 1er novembre 2024 de Smackdown a été enregistrée après le Smackdown du 25 octobre. Alors que la WWE produisait deux émissions en une nuit, le Smackdown du 25 octobre a commencé tôt et a été diffusé en différé.

Voici les spoilers du 1er novembre, gracieuseté de Mike Johnson de PWInsider.com…

* Street Profits avec B-Fab a vaincu Pretty Deadly.

* IYO SKY a battu Bianca Belair, Lash Legend et Piper Niven.

* Face-à-face entre la championne du monde féminine de la WWE Liv Morgan et la championne féminine de la WWE Nia Jax. Jax a fait une promo promettant de remporter le titre. Cela a fait ressortir Liv et Dominik Mysterio. Jax pense qu’elle est spéciale mais ce n’est pas le cas. Liv sait ce qu’il faut pour être championne. Elle sait ce qu’il faut pour gagner car elle a battu Jax lors de leur dernière lutte. Elle a dit que si quelqu’un devait être champion, ce serait Liv Morgan. Tiffany Stratton est sortie et a dit que ce serait Tiffy Time au Crown Jewel. Elle a dit qu’elle tirerait profit de Crown Jewel. Tiffany a déclaré qu’elle n’avait pas encore décidé sur qui tirer profit. Elle se demandait si elle avait profité de Liv si cela signifiait que Dom viendrait avec elle car elle avait besoin d’un peu de saleté dans sa vie. Liv a dit qu’elle avait l’air d’avoir assez de choses sales dans sa vie. Tiffany a cloué Liv. Cela a mis fin au segment. Nick Aldis est sorti alors qu’ils changeaient l’anneau pour que Stratton affronterait Morgan « maintenant ».

* Liv Morgan a effectué le tombé sur Tiffany Stratton. Nia a ensuite exposé Morgan.

* Naomi et Bayley ont battu Candice LeRae et Indi Hartwell.

* Roman Reigns et Jimmy Uso sont sortis pour une promo. Jimmy a dit qu’il avait besoin que Roman laisse tomber le problème avec Jey Uso. Jimmy a dit qu’il avait écrasé son bœuf et il demande à Roman de se réconcilier avec lui également. S’ils ne sont pas forts comme ils devraient l’être, ils perdront à Crown Jewel. Roman a demandé le micro mais Jey est sorti avant que Roman ne puisse parler.

Jey a dit qu’il avait pris ce match et qu’il se battait pour revenir à Solo. Il a dit que la famille n’était pas encore complètement réparée et qu’il lui fallait tout ce qu’il avait juste pour se tenir à leurs côtés. Il n’a pas oublié ce qu’ils lui ont fait physiquement, émotionnellement et mentalement. Il a dit qu’il était toujours présent parce que c’est ce que fait la famille. Roman écoutait la tête baissée. Jey a dit qu’il était ici l’égal de Roman. Tous les trois sont égaux et peuvent s’unir et diriger les choses comme ils le faisaient à l’époque.

Jey a dit que s’il était traité avec le moindre manque de respect, il serait parti et que si Roman n’aimait pas ça, il pouvait marcher en tête. Ou il peut agir comme son cousin et rester solidaire à Crown Jewel. Il a demandé à Roman s’ils allaient le faire ou non.

Roman prit le micro et réfléchit avant de dire OUI. Tous trois étaient solidaires, les bras levés.

* Cody Rhodes et Randy Orton battent GUNTHER et Ludvig Kaiser.