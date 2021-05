Résultats Société Générale T1 2021

LONDRES – La banque française Société Générale a annoncé un trimestre « record » pour sa division de trading, l’aidant à dépasser les attentes des analystes pour les trois premiers mois de 2021.

Le bénéfice net du premier trimestre s’est élevé à 814 millions d’euros (977 millions de dollars), a annoncé jeudi le prêteur. Les analystes s’attendaient à un résultat net de 204 millions d’euros.

Société Générale a bénéficié d’un coup de pouce significatif de sa division Global Markets, où le chiffre d’affaires atteint 1,65 million d’euros et le niveau d’activité est le plus élevé depuis le premier trimestre 2017.

Les revenus des activités à revenu fixe et de change ont augmenté de 51% par rapport au trimestre précédent. Dans l’activité actions, le chiffre d’affaires a bondi de 44%.

« Les activités Actions ont réalisé leur meilleur trimestre depuis 2015, avec une performance remarquable dans chacune des régions, toutes les activités ayant bénéficié des bonnes conditions de marché », a indiqué la banque dans son communiqué.

Frédéric Oudéa, PDG de la Banque, a ajouté dans un communiqué: « D’un point de vue commercial et financier, le fort rebond de nos revenus, dans la lignée des deux trimestres précédents, notre maintien de la discipline des coûts et une bonne gestion des risques ont permis une reprise très significative. dans nos bénéfices et notre rentabilité. «

Les résultats de jeudi interviennent après que la société ait également surpris les marchés à la fin du quatrième trimestre avec un bénéfice net de 470 millions d’euros, et bien au-dessus des 252 millions d’euros estimés par les analystes.

Le stock Société Générale est en hausse de près de 40% depuis le début de l’année.

Il s’agit d’une nouvelle de dernière heure et sera mise à jour sous peu