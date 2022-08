Résultats SocGen T2 2022

Société Générale a annoncé mercredi des bénéfices meilleurs que prévu malgré la perte de 3,3 milliards d’euros (3,36 milliards de dollars) de la sortie de ses opérations russes.

Le prêteur français a vu chaque unité croître au deuxième trimestre, ce qui a contribué à compenser l’impact de son départ de Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

Les analystes ont estimé une perte nette de 2,85 milliards d’euros pour le trimestre, selon Refinitiv, cependant, la banque a affiché une perte nette de 1,48 milliard d’euros.

“Nous avons conjugué, au premier semestre 2022, une forte croissance du chiffre d’affaires et une rentabilité sous-jacente supérieure à 10% (ROTE) et nous avons su gérer notre sortie des activités russes sans impact capitalistique significatif et sans handicaper les développements stratégiques du Groupe”, Fréderic Oudéa, le directeur général du groupe, a déclaré dans un communiqué.

Autres temps forts du trimestre :

Les revenus étaient de 7 milliards d’euros pour le trimestre.

Les charges d’exploitation ont atteint 4,5 milliards d’euros.

Le ratio CET 1, mesure de la solvabilité des banques, s’établit à 12,9 % fin juin.

La banque de détail française a affiché un bénéfice net en hausse de 18,7 % par rapport au trimestre précédent. Les services bancaires de détail à l’international ont également augmenté de 33 % par rapport au trimestre précédent. L’unité Global Banking a également affiché un bond de près de 50% de son bénéfice net par rapport au trimestre précédent.

À l’avenir, la banque française a déclaré qu’elle visait un rendement des fonds propres tangibles, une mesure de rentabilité, de 10% et un ratio CET 1 de 12% en 2025. Elle souhaite également une croissance annuelle moyenne des revenus supérieure ou égale à 3% jusque là.

L’action est en baisse de 28 % depuis le début de l’année.