Résultats, scores et classement de la Ryder Cup 2023 : l’Europe frémit en démantelant les États-Unis et prend la tête historique de la première journée

Une matinée relativement calme remplie de drapeaux européens a ouvert la voie à des feux d’artifice lors de la séance de l’après-midi de la Ryder Cup 2023 au Marco Simone Golf and Country Club. Après avoir perdu 4-0, les États-Unis ont riposté et semblaient prêts à réduire considérablement leur désavantage. Au lieu de cela, une attaque tardive des meilleurs joueurs européens a repoussé l’équipe visiteuse.

Les Européens ont effacé l’avance américaine lors de trois matchs à quatre balles pour terminer la première journée de la Ryder Cup avec une avance dominante de 6,5 à 1,5.

L’avantage de cinq points égalise la plus grande avance des deux équipes après la première journée de l’histoire de la Ryder Cup. Vendredi marque également la première fois que les États-Unis terminent la première journée sans gagner de match ; les 1,5 points des Américains proviennent de trois matchs nuls dans des matchs à quatre balles qu’ils menaient auparavant.

L’Europe est également devenue la deuxième équipe de l’histoire de la Ryder Cup à débuter l’événement 5 à 0, rejoignant ainsi l’équipe américaine de 1947. Pour ce faire, il s’est fortement appuyé sur ses étoiles – et elles ont tenu leurs promesses lorsque les lumières étaient les plus brillantes.

Rory McIlroy et Matt Fitzpatrick ont ​​fait de la viande hachée à Xander Schauffele et Collin Morikawa dans le match à quatre balles, tandis que Viktor Hovland et Jon Rahm – jouant séparément – ​​ont simplement arraché le cœur des Américains à maintes reprises au cours des deux séances de la première journée.

Les États-Unis envisageaient une victoire de 3 contre 1 en séance de quatre balles avec des drapeaux américains flottant lors des deux premiers matches, mais Hovland et Rahm ont convoqué des jeux courts qui ont éteint la flamme. Tout a commencé par un chip-in eagle offert par l’Espagnol sur le 16e par 4 — son quatrième trou depuis le green entre ses deux matches.

Cela mettait en carré Rahm et Nicolai Hojgaard, qui ont signé sept birdies lors de ses débuts à la Ryder Cup, avec Brooks Koepka et Scottie Scheffler. Une conversion clé en birdie de Scheffler le 17 a donné aux États-Unis une chance de marquer un énorme point dans le deuxième match alors que les Américains se sont rendus au 18 avec un avantage de 1 UP.

Ils étaient coincés dans le fairway alors que Hovland et Justin Thomas faisaient face à des offres de birdie sur le green en contrebas. Comme il l’a fait tout au long de l’été, le Norvégien au poing a porté un coup puissant juste à l’extérieur de 25 pieds. Thomas a suivi et a calmement roulé son putt pour assurer le point de la première mi-temps aux États-Unis, mais cela aurait pu être bien plus puisque Thomas et Jordan Spieth détenaient une avance de 2 UP avec cinq trous à jouer avant que le swing du Texan ne s’effiloche.

« Il était temps que le ballon entre », a déclaré Hovland. « J’avais l’impression que nous avons joué du très bon golf aujourd’hui, et les Américains ont également joué du bon golf, et ils ont continué à nous pousser, et oui, à faire un putt comme celui-là sur le dernier trou qui était énorme pour l’équipe. »

Après avoir atteint l’avant de la surface de putting, Rahm a attendu. Koepka a joué un petit jeton impertinent depuis le côté droit pour créer une opportunité de birdie à moins de 5 pieds. On pensait que ce serait gagner le match alors que Rahm faisait face à un improbable putt d’aigle.

Mais rien n’est improbable pour Rahm, et rien n’était exclu pour le double champion majeur sur et autour des greens vendredi. Frappant son putt avec conviction, Rahm frappait sa ligne et frappait l’arrière de la coupe, rebondissant dans les airs et au milieu du fond de la coupe depuis l’extérieur de 33 pieds pour son deuxième aigle dans les trois derniers trous.

Il laissa échapper un petit rire, et ce seront sans aucun doute les Européens qui riront ce soir avec un avantage imposant de 6,5 à 1,5.

Justin Rose a ajouté l’insulte à la blessure tardivement en surmontant un déficit de deux trous avec deux trous à jouer. Rose et Robert MacIntyre ont finalement réussi à égaliser Max Homa et Wyndham Clark. Avec son birdie sur le dernier, Rose a veillé à ce que les États-Unis restent sans victoire au cours des huit premiers matches.

« Vous avez marqué 28 points, huit ont été marqués, donc nous avons obtenu 20 points de plus », a déclaré le capitaine américain Zach Johnson. « Vraiment, nous venons tout juste de commencer le deuxième quart-temps, ou on pourrait dire que vous en êtes à votre quatrième, cinquième trou. Il reste beaucoup de golf. Il reste beaucoup d’opportunités. Et j’ai confiance en cela parce que ces gars-là sont l’un pour l’autre, ils sont pour l’objectif commun, qui est d’aller là-bas et de se montrer, de le faire avec classe, de le faire avec caractère et évidemment rien que ça. »

Repoussant un barrage américain, l’Europe a remporté une victoire lors de la séance à quatre balles de l’après-midi. Il y a beaucoup de golf à jouer, mais le quatre balles de vendredi semblait être le meilleur coup de poing des Américains. Les Européens l’ont esquivé avec grâce et sont désormais en mesure de prolonger leur séquence de 30 ans de victoires consécutives à domicile.

Voici un aperçu de chaque match de la première journée de la Ryder Cup 2023.

Résultats de la Ryder Cup 2023, jour 1 | Europe 6,5, États-Unis 1,5

Session 1 — Quatuors | Europe 4, États-Unis 0

1 Scheffler & Burns 4&3 Rahm & Hatton 2 Homa et Harman 4&3 Hovland et Aberg 3 Fowler et Morikawa 2&1 Straka et Lowry 4 Cantlay & Schauffele 2&1 McIlroy & Fleetwood

Match 1 | Rahm & Hatton 4&3 contre Scheffler & Burns : Les Américains ont éliminé le numéro 1 mondial et son ami sportif de mulet, et ils ont rencontré deux fougueux Européens. Trois birdies sur les sept premiers trous de l’équipe locale ont permis à l’équipe locale de porter l’avance à 2 UP. Scheffler et Burns ont bien fait de rester à distance de contact et ont eu la chance de réduire le match à un seul avec les Européens en difficulté au n°10. Cependant, lorsqu’ils en avaient le plus besoin, Rahm a livré sous la forme d’un chip-in par. pour faire le trou et aspirer l’air des voiles américaines.

Match 2 | Hovland & Aberg 4&3 sur Homa & Harman : Hovland a accueilli les trois autres recrues dans ce match avec un birdie au premier trou. Le champion de la FedEx Cup a donné le ton pour le reste de la journée en lançant une rafale de coups de poing et en renflouant Aberg tôt alors qu’il traversait les premiers nerfs. Le Suédois est entré dans l’action avec quelques putts cruciaux, notamment un birdie sur le n°9 pour prendre une avance de 3 UP. Leur frappe de balle s’est avérée trop difficile pour les Américains pour organiser une quelconque remontée.

Match 3 | Lowry & Straka 2&1 contre Morikawa & Fowler : Le troisième match de la matinée ressemblait davantage à un match de football Big Ten au sol. Le golf n’était pas de grande qualité des deux côtés, le neuf avant 3 sur 38 de Fowler & Morikawa les faisant prendre du retard sur quatre trous au tournant. Les deux Américains avaient leurs défauts, mais c’est l’incapacité de Fowler à tirer profit des verts qui a finalement fait pencher la balance en faveur des Européens. Le birdie de Straka au 12e par 5 pour égaliser le trou alors que les Américains étaient serrés pour l’aigle a été le coup final avant de terminer le match le 17.

Match 4 | McIlroy & Fleetwood 2&1 contre Cantlay & Schauffele : Quatre poids lourds sont entrés dans l’arène et le résultat a été la compétition la plus compétitive. McIlroy et Fleetwood ont frappé la balle de golf toute la matinée, et un mauvais tir de Cantlay sur le 8e par 4 leur a permis de prendre l’avantage en direction de la moitié intérieure. Un birdie américain au 14 a réduit l’avance à un. Cantlay et Schauffele semblaient désireux de disputer le match le 15 lorsqu’ils faisaient face à 25 pieds pour un birdie et McIlroy et Fleetwood avaient encore 20 pieds pour le par. La conversion normale de Fleetwood a allongé le chatouillement de Schauffele, et le putter, souvent fiable, a réduit ses efforts, annulant ainsi les chances des États-Unis dans le match. McIlroy a mis fin aux affaires de manière catégorique avec un laser dans le 17e par 3 pour préparer le cinquième birdie de l’équipe.

Session 2 — Quatre balles | Europe 2,5, États-Unis 1,5



5 Thomas & Spieth LIÉ Hatton et Hovland 6 Koepka & Scheffler LIÉ Rahm & Hojgaard 7 Homa et Clark LIÉ Rose et MacIntyre 8 Schauffele et Morikawa 5&3 McIlroy et Fitzpatrick

Match 5 | Spieth et Thomas LIÉS à Hovland et Hatton : Le secret le moins bien gardé était que Spieth et Thomas ouvriraient la séance de l’après-midi et que Luke Donald affronterait deux gros frappeurs. Ce fut une compétition serrée tout au long alors qu’ils se sont rendus au 12e par 5 à égalité. Les Américains ont remporté une autre victoire avec le birdie de Spieth au 13, mais le triple champion majeur a disparu peu de temps après. Cela a laissé la charge sur Thomas, qui a répondu à la cloche mais a été maîtrisé par Hovland & Hatton. En gaspillant une avance de 2 UP avec cinq à jouer, les Américains auront un mauvais goût dans la bouche au dîner tandis que les Européens sauront qu’ils viennent de s’en tirer avec un braquage.

Match 6 | Koepka & Spieth LIE Rahm & Hojgaard: Jon Rahm a pris feu tardivement, mais les Européens n’auraient pas été dans cette position sans le Danois de 22 ans. Hojgaard a été parfait lors de son premier match de Ryder Cup en portant l’Espagnol sur le devant et en l’emmenant seul contre Koepka & Scheffler. Le match était à égalité à 11 avant que Koepka ne commence à pointer la tête. Des birdies consécutifs du quintuple champion majeur ont signalé son arrivée et ont donné un avantage tardif aux États-Unis. Les aigles de Rahm aux 16 et 18 ont pris en sandwich le birdie de Scheffler au 17 pour saluer un classique de tous les temps.

Match 7 | Homa & Clark LIE Rose & MacIntyre: Les Américains ont pris la première avance de 2 UP pour leur équipe avec un birdie sur le 9e par-4, mais les Européens n’ont pas voulu aller tranquillement dans la nuit. Rose était vintage sur toute la ligne. Tout simplement vintage. L’homme le plus âgé de la compétition a remporté seul trois des quatre derniers trous pour retirer du tableau un drapeau américain infaillible et égaliser le match. Si Hovland & Rahm n’ont pas brisé le dos des Américains, Rose l’aurait peut-être fait ici.

Match 8 | McIlroy & Fitzpatrick 5&3 contre Schauffele & Morikawa : Celui-ci s’est terminé tôt. McIlroy a assumé le rôle de spectateur et a permis à Fitzpatrick de briller. L’Anglais qui est entré dans la compétition avec un bilan de 0-5-0 – et sans match à quatre ballons à son actif – a immédiatement fait sentir sa présence. Fitzpatrick a réalisé plus de 100 pieds de putts au cours de ses six premiers trous pour atteindre 6 sous sur sa propre balle. McIlroy s’est amusé avec son propre birdie sur le 7e par 3 pour porter son avance à 6 UP. Les Américains se sont battus avec acharnement dans le virage, mais le reste du match n’était qu’une formalité.

