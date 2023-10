Résultats, scores et classement de la Ryder Cup 2023 : les États-Unis rebondissent pour se partager la deuxième journée alors que l’Europe conserve une avance considérable

Pour la 12e fois lors des 20 dernières Ryder Cups, l’Europe abordera la séance en simple de dimanche en tête. Après une première journée historique, la compétition s’est égalisée samedi, les États-Unis rebondissant sur la répartition des huit matches 4 à 4 tandis que l’Europe à domicile maintenait son avance avec une avance significative de 10,5 à 5,5.

Il ne reste que 12 matches dimanche, quatre points séparant l’Europe de la reconquête de la Ryder Cup et de la poursuite de sa séquence de trois décennies de victoires sur son sol.

Samedi a commencé un peu comme vendredi alors que les États-Unis tardaient à sortir. Battus dans les quatuors du matin à 3 contre 1, les Américains étaient dans le désarroi, éclairés par leur formidable duo composé de Scottie Scheffler et Brooks Koepka tombant 9&7 face à la super équipe scandinave de Viktor Hovland et Ludvig Aberg. La marge de défaite était la plus grande de l’histoire de la Ryder Cup dans le format à quatre.

L’Europe a continué à faire pression en éliminant un à un les partenariats chevronnés. Rory McIlroy et Tommy Fleetwood ont désarmé Justin Thomas et Jordan Spieth lors du premier match avant que Jon Rahm et Tyrrell Hatton n’écartent Patrick Cantlay et Xander Schauffele.

Le seul point positif de la matinée est venu de Max Homa et Brian Harman, qui ont assuré la première victoire de l’Américain contre Sepp Straka et Shane Lowry. Ce duo improbable a fait de son mieux pour galvaniser l’équipe visiteuse, ce qui est finalement arrivé tardivement sous la forme d’une charge de Patrick Cantlay.

Après que Collin Morikawa et Sam Burns aient remporté le match d’ouverture de la séance à quatre balles de l’après-midi pour les Américains, Homa et Harman ont décroché leur deuxième point complet dans un doozy contre Tommy Fleetwood et Nicolai Hojgaard.

Puis Cantlay entra dans l’assiette. Chahuté par la foule européenne pour ne pas porter de chapeau au milieu de fausses rumeurs de protestation, Cantlay a décoché trois birdies consécutifs au cours des trois derniers trous du match phare contre Rory McIlroy et Matt Fitzpatrick pour non seulement retirer un drapeau européen du plateau, mais aussi pour mettre un drapeau américain dessus.

« L’énergie doit augmenter », a déclaré Morikawa. « Nous savons qu’il va y avoir 12 points [Sunday]. Nous aurons encore une chance. Il y a toujours une chance. Évidemment, cela va être difficile et ce sera une bataille difficile. Mais écoutez, chacun de nous doit faire face à ce qu’il a devant lui, et ce sera notre plan. [Sunday]et il s’agit de trouver un moyen de mettre beaucoup de rouge sur le tableau. »

L’énergie est officiellement revenue pour les visiteurs après les exploits de Cantlay, mais est-ce trop peu, trop tard ? Le plus grand retour dimanche reste quatre points dans ce format actuel alors que les États-Unis ont gagné au Country Club après avoir été menés 10 à 6. Les Européens ont accompli la même chose à Medinah en 2012. L’histoire n’est peut-être pas du côté des Américains, mais l’élan s’est certainement accéléré. .

Résultats de la Ryder Cup 2023 : Jour 2

Europe 10,5 | États-Unis 5,5

Session 3 – Quatuors

9 Thomas & Spieth 2&1 McIlroy & Fleetwood dix Scheffler & Koepka 9&7 Hovland et Aberg 11 Homa et Harman 4&2 Lowry et Straka 12 Cantlay & Schauffele 2&1 Rahm & Hatton

Match 9 – McIlroy et Fleetwood 2&1 contre Thomas et Spieth : Les États-Unis espéraient sortir rapidement du blocus, mais cela ne s’est tout simplement pas produit. L’Europe a remporté les trois premiers trous et a conservé son avantage avec 12 trous à jouer. Thomas et Spieth ont riposté avec un aigle au 12 pour égaliser ce trou avant de réussir un birdie au n° 13 et un par au n° 14 pour deux victoires consécutives. Cela a réduit l’avance à un point où elle se situerait avant le 17e. Thomas a décoché son coup de départ directement dans le plus épais du rough où les Américains n’ont pu rassembler qu’un bogey. McIlroy a converti un bel arrêt par pour un autre point européen.

Match 10 – Hovland et Aberg 9&7 contre Scheffler & Koepka : Ce match a duré un peu plus de deux heures tant les Américains semblaient complètement perdus. Ils ont eu 40 ans et n’ont rien pu faire de bien. Il faut reconnaître que les Scandinaves ont joué au golf de manière saine, ce qui a abouti à la plus grande victoire de l’histoire des foursomes de la Ryder Cup.

Match 11 – Homa & Harman 4&2 contre Lowry & Straka : Le seul point positif des premiers débats a été les recrues américaines. Homa & Harman ont fait amende honorable après avoir perdu vendredi matin et l’ont apporté à Lowry & Straka. Il y a eu une séquence de sept trous que ces deux-là ont jouée en 7 sous. Homa a salué avec style la première victoire de l’Américain dans la compétition.

Match 12 – Rahm & Hatton 2&1 contre Cantlay & Schauffele : Le match d’ancrage semblait être une explosion au début, mais Cantlay et Schauffele ont tenu bon. Rahm & Hatton ont pris une avance de 3 UP au tournant avant que les Américains ne remportent trois trous consécutifs. Ils sont allés aux trois derniers trous tous à égalité avant que le putter de Schauffele n’échoue. L’Américain était chargé de suivre les birdies européens aux numéros 16 et 17, mais a raté ses deux efforts à moins de 6 pieds, ce qui a entraîné une défaite 2&1.

Séance 4 — Quatre balles

13 Brûlures et Morikawa 4&3 Hovland et Aberg 14 Homa et Harman 2&1 Fleetwood et Hojgaard 15 Thomas & Spieth 3&2 Rose et MacIntyre 16 Cantlay et Clark 1 UP Fitzpatrick et McIlroy

Match 13 – Morikawa & Burns 4&3 contre Hovland & Aberg : Le birdie de Burns au premier trou a marqué la première victoire américaine au premier rang de la semaine. Ils ont maintenu cet élan pendant le reste du match, contournant efficacement Marco Simone. Hovland et Aberg étaient des coquilles d’eux-mêmes puisqu’ils n’ont réussi qu’un seul birdie sur les 11 premiers trous. À ce moment-là, ils avaient cinq trous de retard et n’avaient pas suffisamment de piste pour effectuer une remontée malgré une belle finition d’Aberg.

Match 14 – Homa & Harman 2&1 contre Fleetwood & Hojgaard : Très tôt et souvent, les Américains s’en sont pris à l’Anglais et au Danois. Homa était spéciale. Il avait tout son sac en état de marche et avait 9 sous sur sa balle en réussissant plusieurs putts clés dans le processus. Harman a aidé avec un birdie pratique sur le 9e par 5, et les deux ont pris une avance de quatre trous dans la moitié intérieure. Des disjoncteurs de normale ont été échangés et des feux d’artifice ont été tirés. Homa a contribué au par au n°15 pour égaliser avant que Fleetwood ne rende la pareille au n°16 avec un aigle. Les Américains ont gratté un point complet bien mérité avec un par sur l’avant-dernier trou.

Match 15 – Rose & MacIntyre 3&2 contre Thomas & Spieth : Sur le papier, ce match était plutôt américain, et il en avait l’air au début. Thomas et Spieth détenaient une avance d’un trou sur huit, mais ils n’ont pas pu gagner un autre trou pour le reste du match. Comme vendredi, Rose a été brillante. Les birdies de l’Anglais au tournant ont donné à l’Europe sa première avance de la journée, et ils n’ont pas regardé en arrière. MacIntyre s’est montré à la hauteur tardivement avec un birdie au 13 pour marquer deux trous d’avance et un arrêt par au 15 pour conserver son avance.

Match 16 – Cantlay et Clark 1 UP contre McIlroy et Fitzpatrick : Le match a été serré tout au long du match et a finalement donné vie aux Américains avant dimanche. McIlroy et Fitzpatrick ont ​​pris le contrôle dès le début avec une étroite avance d’un trou avant que Cantlay n’égalise avec un birdie au n°11. McIlroy a répondu avec l’un des siens au 14 pour remettre le drapeau européen sur le tableau avant que la chaleur ne s’intensifie. McIlroy et Cantlay ont échangé des birdies au n°16, et les États-Unis ont égalisé avec un autre de Patty Ice au n°17. Le seul match de la journée à se frayer un chemin jusqu’aux 18 trous a donné lieu à une arrivée qui est finalement tombée en faveur des Américains. . Face à ce qui semblait être un déficit de sept points, les États-Unis ont renversé la situation grâce à Cantlay et son birdie final pour rester à moins de cinq points.

Continuez à lire pour les mises à jour et les analyses de la Ryder Cup 2023 à Rome.

Rick Gehman et Patrick McDonald détaillent toute l’action du deuxième jour de la Ryder Cup 2023. Rory McIlroy est échauffé, le chapeau de Patrick Cantlay et bien plus encore ! Suivez et écoutez The First Cut sur Podcasts Apple et Spotify.