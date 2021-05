Résultats Salesforce (CRM) T1 2022

Les actions de Salesforce ont augmenté de 5% dans le trading prolongé jeudi après que le fabricant de logiciels cloud ait publié des résultats et des prévisions qui ont dépassé les attentes des analystes.

Voici comment l’entreprise a fait:

Gains: 1,21 $ par action, ajusté, contre 88 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

1,21 $ par action, ajusté, contre 88 cents par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 5,96 milliards de dollars, contre 5,89 milliards de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 23% d’une année sur l’autre au cours du premier trimestre de l’exercice, qui s’est terminé le 30 avril, a déclaré la société dans un déclaration. Au cours du trimestre précédent, le chiffre d’affaires a augmenté de 20%.

Le segment Plate-forme et autres qui comprend les produits MuleSoft et Tableau, actuellement le premier segment de Salesforce pour les revenus d’abonnement et de support, a généré 1,75 milliard de dollars de revenus, en hausse de 28%.

Le principal produit Sales Cloud de Salesforce que les commerciaux utilisent pour suivre les opportunités commerciales a généré 1,39 milliard de dollars de revenus, en hausse de 11%.

Au cours du trimestre, Salesforce a acquis une société de services professionnels Solutions Acumen et annoncé fonctions vocales pour son offre Service Cloud. La société a également déclaré plus de 150 les agences gouvernementales et les organisations de soins de santé utilisaient son logiciel pour gérer la distribution des vaccins.

En ce qui concerne les prévisions, Salesforce a déclaré qu’il voyait de 91 à 92 cents de bénéfice par action ajusté au deuxième trimestre pour un chiffre d’affaires de 6,22 milliards de dollars à 6,23 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient 86 cents de bénéfice ajusté par action et 6,15 milliards de dollars de revenus.

Salesforce a appelé de 3,79 $ à 3,81 $ de bénéfice ajusté par action pour l’ensemble de l’exercice 2022, avec un chiffre d’affaires de 25,9 à 26,0 milliards de dollars, soit une croissance de 22%. Le consensus parmi les analystes interrogés par Refinitiv était de 3,43 $ de bénéfice ajusté par action et de 25,76 milliards de dollars de revenus. La marge opérationnelle ajustée attendue pour l’année complète s’est élargie à 18%, contre 17,7%, les prévisions de chiffre d’affaires ayant augmenté de 250 millions de dollars au milieu de la fourchette.

Les prévisions pour l’année complète incluent une contribution de 500 millions de dollars au chiffre d’affaires de l’application logicielle de communication d’équipe Slack, une acquisition de 27,7 milliards de dollars qui devrait être clôturée à la fin du trimestre qui se termine le 31 juillet. Cette contribution attendue est de 100 millions de dollars inférieure à celle de Salesforce. prédit en février, car la société a mis à jour ses prévisions sur la fin de la transaction.

Malgré le mouvement après les heures de bureau, l’action Salesforce a augmenté de moins de 2% depuis le début de l’année, tandis que l’indice S&P 500 a augmenté de près de 12% sur la même période.

Les analystes de Morgan Stanley ont relevé leur note sur l’action Salesforce à l’équivalent de l’achat par rapport à l’équivalent de la détention plus tôt ce mois-ci. « Alors que les inquiétudes sur l’appétit des fusions-acquisitions et l’expansion durable des marges peuvent persister, les principales franchises ne restent pas bon marché longtemps, en particulier dans le contexte de forte demande que nous prévoyons au cours des prochaines années », ont-ils écrit.

Les dirigeants discuteront des résultats avec les analystes lors d’une conférence téléphonique à partir de 17 h, heure de l’Est.

