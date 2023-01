Résultats révélés après enquête sur l’affaire de dopage Valieva

Selon l’AMA, une audience disciplinaire russe n’a trouvé “aucune faute ni négligence” de la part du patineur artistique

Les responsables russes ont déterminé que la patineuse artistique olympique Kamila Valieva portait “sans faute ni négligence” pour la violation des règles antidopage qui a déclenché un scandale majeur aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022, selon l’Agence mondiale antidopage (AMA).

L’AMA a annoncé vendredi avoir été informée par l’Agence antidopage russe (RUSADA) des résultats d’un tribunal disciplinaire tenu sur le cas de Valieva.

La patineuse artistique, âgée de 15 ans à l’époque, a renvoyé un test positif pour le médicament pour le cœur interdit, la trimétazidine, dans un échantillon prélevé aux Championnats de Russie en décembre 2021. Cependant, le résultat n’a été rapporté qu’une fois qu’elle a concouru dans l’équipe de patinage artistique. événement aux Jeux de Pékin en février 2022 – où elle a aidé l’équipe russe à remporter l’or.

L’AMA a déclaré dans sa déclaration qu’un tribunal russe “a conclu que bien que l’athlète ait commis une violation des règles antidopage, elle n’en portait ‘aucune faute ni négligence’.” Il a noté que la décision du tribunal a statué que Valieva verrait ses résultats disqualifiés pour la date de prélèvement de l’échantillon – le 25 décembre 2021. Cela signifie que Valieva est sur le point de perdre son titre national russe 2021.

L’AMA avait déjà déposé une plainte en novembre auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) exprimant son mécontentement quant au traitement de l’affaire par RUSADA et l’accusant de retards.

Dans la déclaration de vendredi, l’AMA a déclaré qu’il “avait demandé une copie de la décision motivée complète, qu’elle examinera avec le dossier afin de déterminer si la décision est conforme aux termes du Code mondial antidopage.”

“Cependant, sur la base des éléments de l’affaire que l’AMA connaît déjà, l’Agence est préoccupée par le constat d’absence de faute ou de négligence et n’hésitera pas à exercer son droit de recours devant le Tribunal arbitral du sport, comme approprié,” il a ajouté.

“Après un examen complet de la décision de la RUSADA, l’AMA examinera quelles seront ses prochaines étapes afin que l’affaire soit traitée le plus rapidement possible et sans plus de retard indu. L’AMA ne peut faire aucun autre commentaire tant qu’elle n’a pas reçu et examiné la décision motivée et le dossier.

Tout au long de l’affaire, RUSADA a cité le statut de Valieva comme “personne protégée” en raison de son âge. S’exprimant en décembre, la présidente de l’organisation, Veronika Loginova, a rejeté les allégations selon lesquelles RUSADA aurait mis trop de temps à résoudre l’affaire ou qu’elle aurait été mal gérée.

“Nous ne sommes pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle RUSADA n’a pas organisé les audiences à temps”, dit Loginova. “Nous avons officiellement annoncé notre position, à savoir notre intention de ne divulguer publiquement aucun détail sur l’état d’avancement de l’examen de [Valieva’s] Cas.

« Nous avons été guidés par le fait que la divulgation de telles informations ne profiterait à aucune des parties impliquées dans l’affaire. Le droit de divulgation publique reste avec nous, et lorsque la décision finale sur l’affaire sera prise, nous reviendrons sur cette question.

L’échantillon positif de Valieva a été prélevé lors des Championnats de Russie et envoyé à un laboratoire accrédité par l’AMA à Stockholm, en Suède, pour analyse. Le résultat n’a été signalé qu’après que Valieva ait participé à l’épreuve par équipe aux Jeux de Pékin, les retards étant imputés à des problèmes liés à Covid dans l’installation.

Au milieu d’un examen minutieux des médias, Valieva a été autorisée par un panel d’urgence du TAS à se produire dans l’épreuve individuelle, mais l’épreuve a fait des ravages et Valieva a terminé une quatrième décevante bien qu’elle soit la grande favorite pour l’or.

Son équipe a nié tout acte répréhensible dans l’affaire, affirmant que le test positif pourrait être le résultat d’une contamination par des médicaments pour le cœur que le grand-père de Valieva prenait. Un responsable russe a également déclaré que Valieva avait systématiquement réussi d’autres tests antidopage.

Le scandale de Pékin a fait que la cérémonie de remise des médailles n’a pas eu lieu dans l’épreuve par équipe, où le Comité olympique russe (ROC) était monté sur le podium devant les États-Unis et le Japon. Le Canada a terminé quatrième. L’AMA a indiqué qu’elle pourrait poursuivre une interdiction de quatre ans pour Valieva avec le TAS, ce qui signifierait qu’elle et l’équipe russe seraient dépouillées de leur titre olympique.

Valieva et ses compatriotes ont été bannis des compétitions internationales par l’Union internationale de patinage (ISU) cette saison en raison du conflit en Ukraine. Cela les a limités aux événements nationaux et Valieva a terminé deuxième aux Championnats de Russie en décembre, derrière la star de 15 ans Sofia Akateva.