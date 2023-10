Résultats RAW, 9 octobre 2023 : Cody Rhodes et Jey Uso enregistrent la victoire par équipe, Becky Lynch conserve le titre féminin

L’épisode de WWE RAW de cette semaine, qui s’est déroulé au CHI Health Center d’Omaha, Nebraska, a vu Becky Lynch défendre son titre féminin NXT contre Tegan Nox. Nia Jax et Raquel Rodriguez, quant à elles, ont également participé à un combat lors de la dernière édition de WWE RAW. Dans l’événement principal de RAW de lundi soir, Cody Rhodes et Jey Uso ont défendu leurs titres WWE Undisputed Tag Team contre le partenariat de Kevin Owens et Sami Zayn. Le Monday Night RAW d’hier soir a débuté avec un clip récapitulant les événements du pay-per-view Fastlane de la semaine dernière. Lors de la rencontre d’ouverture de la soirée, Ivar et Kofi Kingston ont participé à un Viking Rules Match.

Ivar contre Kofi Kingston

La bataille entre Ivar et Kofi Kingston a été assez passionnante et le combat a également vu l’utilisation d’armes par les deux adversaires. Kingston a opté pour Trouble in Paradise mais sa décision s’est avérée préjudiciable. Ivar a proposé un moonsault pour prendre le dessus sur l’ancien champion de la WWE.

Nia Jax contre Raquel Rodriguez

Deux lutteuses prolifiques, Nia Jax et Raquel Rodriguez, se sont affrontées dans l’épisode de RAW de cette semaine. Avec un duel physique très intense entre les deux combattants, la bataille a impressionné la foule. Mais l’intervention de Rhea Ripley a mis à mal cet élan. Rodriguez a finalement dû être disqualifié après que Ripley ait attaqué Jax.

Ricochet contre Bronson Reed contre Chad Gable

Dans le but de remporter une chance au WWE Intercontinental Championship, Ricochet, Bronson Reed et Chad Gable ont participé à un match triple menace lundi soir à RAW. Bien qu’ils soient adversaires, Gable et Ricochet ont été aperçus en train de se battre ensemble contre Reed. Le stratagème, cependant, n’a pas fonctionné puisque Reed a réussi à sortir victorieux. Reed a lancé un Tsunami depuis la troisième corde pour décrocher une victoire sensationnelle.

Drew McIntyre contre JD McDonagh

Drew McIntyre a réussi à dominer le match d’hier soir jusqu’à ce que Dominik Mysterio trouve une distraction. Mais l’implication de Dominik n’a pas dissuadé McIntyre de remporter la victoire. Il a produit un Future Shock DDT et un Claymore Kick pour prendre le dessus sur son adversaire.

Becky Lynch contre Tegan Nox

La finale du titre entre Becky Lynch et Tegan Nox s’est avérée assez excitante, cette dernière apparaissant meilleure que son adversaire. Mais Lynch a quand même réussi à conserver son titre féminin WWE NXT. Lynch a fait taper Nox après avoir réussi le Dis-Arm-Her.

Cody Rhodes et Jey Uso contre Sami Zayn et Kevin Owens

Dans l’événement principal de la soirée, Sami Zayn et Kevin Owens ont tenté de décrocher le WWE Undisputed Tag Team Championship en battant les tenants du titre Cody Rhodes et Jey Uso. Mais la tentative de Sami et Owens s’est avérée vaine. Jey et Rhodes ont livré la combinaison Cody Cutter/1D sur Owens pour devenir champions.