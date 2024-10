Résultats positifs à long terme avec HeartFlow FFRCT et l’analyse des plaques démontrés dans le registre ADVANCE-DK au TCT 2024

— Les données confirment l’utilisation du FFR CT et l’analyse des plaques aide à évaluer les risques à long terme, éclairant ainsi les plans de traitement plus personnalisés et plus efficaces pour les patients atteints de maladie coronarienne.

-– FFR CT validée davantage dans une nouvelle étude démontrant l’exactitude du diagnostic et une plus grande capacité que le CCTA seul à exclure les sténoses hémodynamiquement significatives chez les patients atteints de SCA-NSTE à haut risque

WASHINGTON, 27 octobre 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — HeartFlow, Inc. le leader mondial des solutions non invasives de soins cardiaques à intelligence artificielle (IA), a annoncé aujourd’hui des données sur sept ans confirmant l’utilisation de la tomodensitométrie à réserve de débit fractionnaire (FFR) activée par l’IA de HeartFlow. CT ) et l’analyse des plaques pour l’évaluation du risque à long terme de maladie coronarienne (MAC) chez les patients symptomatiques cliniquement stables. Les données montrent que la plateforme HeartFlow fournit aux cliniciens les informations nécessaires pour anticiper et atténuer les événements indésirables, notamment les infarctus du myocarde, chez les patients symptomatiques souffrant de douleurs thoraciques stables. Les données ont été présentées lors de la 36e conférence annuelle Transcatheter Cardiovascular Therapeutics® (TCT) à Washington, DC

ADVANCE-DK est constitué de données provenant d’un sous-ensemble du plus grand Registre AVANCÉ qui a évalué de manière prospective l’utilisation d’une angiographie coronarienne par tomodensitométrie (ACTC) et d’une FFR CT parcours de diagnostic dans des contextes réels pour déterminer l’impact sur la prise de décision, l’angiographie coronarienne invasive (ICA), la revascularisation et les événements cardiovasculaires indésirables majeurs (MACE). ADVANCE-DK a évalué trois groupes de patients : ceux avec une FFR normale CT ceux ayant subi une revascularisation complète (RC) ultérieure et ceux ayant subi une revascularisation incomplète (IR) ultérieure.

Les données de suivi sur sept ans d’ADVANCE-DK démontrent que l’intégralité de la revascularisation prédit les résultats cliniques et peut être évaluée de manière non invasive à l’aide du CCTA coronarien et du FFR. CT .

La combinaison de la quantification et de la caractérisation des plaques et de la physiologie spécifique aux lésions de la FFR CT est un prédicteur supérieur d’événements cardiovasculaires indésirables, grâce à un suivi de sept ans (ASC 0,73 vs 0,63, variables de risque incluses à l’inclusion + CCTA)

Patients atteints d’IR, évalués par FFR CT présentaient un risque à long terme d’événements indésirables plus élevé que les patients dont la FFR CT l’évaluation a montré une RC ou des patients qui avaient une FFR normale CT (16,2 % IR contre 7,8 % CR et 5,7 % FFR normal CT respectivement)

«Nous avons théorisé qu’en tirant parti de la FFR non invasive CT nous avons pu identifier des problèmes critiques qui étaient auparavant passés inaperçus, tels que des lésions coronariennes importantes qui auraient probablement été classées à tort comme visuellement insignifiantes », a déclaré Kristian Tækker Madsen, MD, cardiologue à l’hôpital universitaire du sud du Danemark. « Les données prospectives avec un suivi à long terme dans ADVANCE-DK ainsi que les données d’analyse de plaque nous ont donné bien plus que cela. FRF CT reste précieux pour les patients de toutes les catégories, et la combinaison de FFR CT et les données quantitatives sur la plaque dentaire, en particulier après quatre ans de suivi, peuvent offrir aux prestataires un aperçu inestimable des risques à long terme d’un patient, éclairant ainsi des plans de traitement plus personnalisés et plus efficaces.

Dans une étude distincte, « Utilité du FFR CT pour exclure les lésions hémodynamiquement significatives dans les NSTE-ACS à haut risque », FFR spécifique à la lésion CT a été en outre validé chez des patients atteints du syndrome coronarien aigu sans élévation du segment ST (SCA-NSTE). Les auteurs ont constaté que l’utilisation du CCTA avec ou sans FFR CT « aurait évité 54 % à 64 % d’évaluations invasives inutiles » dans la population à haut risque étudiée. Au niveau de la lésion, FFR CT a de loin surpassé le CCTA seul dans l’identification des lésions significatives susceptibles de bénéficier d’une revascularisation (AUC 0,84 contre 0,65, revue pEuroIntervention dans un article évalué par des pairs intitulé « Utilité du FFR-CT chez les patients atteints de NSTE-ACS à haut risque ».1

« Les données ADVANCE-DK montrent que nos technologies vont au-delà de l’identification des risques immédiats de coronaropathie pour inclure les risques résiduels à long terme sur l’ensemble du spectre de la maladie. Les données provenant de patients atteints de SCA-NSTE à haut risque suggèrent en outre une FFR spécifique à la lésion CT offre une capacité améliorée pour éviter les tests invasifs inutiles. Avec HeartFlow, les cliniciens reçoivent des informations et des données exploitables qui manquent actuellement aux outils de diagnostic traditionnels non invasifs et invasifs », a déclaré Campbell Rogers, MD, FACC, directeur médical de HeartFlow. « Nous sommes reconnaissants envers tous les participants et chercheurs qui ont soutenu la collecte de ces données précieuses alors que nous nous appuyons sur nos preuves cliniques démontrant la valeur de HeartFlow ONE, y compris la FFR. CT Analyse et analyse de plaque activée par l’IA dans la gestion de la CAO.

Les maladies cardiovasculaires sont la cause de décès la plus fréquente dans le monde, tant chez les hommes que chez les femmes, mais quatre crises cardiaques et accidents vasculaires cérébraux sur cinq peuvent être évités grâce à des changements de mode de vie et de nutrition si les patients à haut risque sont identifiés tôt.1 Comprendre la charge de plaque – où se trouve la plaque dans les artères coronaires, la quantité de plaque et le type de plaque – est l’un des meilleurs moyens pour les médecins d’identifier les patients présentant un risque élevé de décès par crise cardiaque.2

HeartFlow se consacre à vaincre les maladies cardiaques en s’associant avec des médecins pour générer des preuves cliniques solides et de haute qualité. HeartFlow a été adopté par plus de 1 300 établissements dans le monde et continue de renforcer sa présence commerciale pour rendre cette solution de pointe plus largement accessible à une population de patients de plus en plus diversifiée dans le monde.

À propos de HeartFlow, Inc.

HeartFlow transforme les soins coronariens de précision avec la seule solution de soins cardiaques intégrée, non invasive et alimentée par l’IA, à travers le parcours CCTA. En tant que pionnier de FFR CT désormais pris en charge par les lignes directrices de l’ACC/AHA sur la douleur thoracique, HeartFlow continue de faire progresser le diagnostic et la prise en charge de la coronaropathie. La suite de technologies non invasives de HeartFlow comprend ses FRF CT Analyse , Analyse RoadMap™ et Analyse des plaques . Plus de 500 publications évaluées par des pairs ont validé notre approche et, plus important encore, nos technologies ont aidé les cliniciens à diagnostiquer et à gérer plus de 250 000 patients. Pour plus d’informations, visitez www.heartflow.com .

