Résultats PayPal (PYPL) T1 2021

Les actions PayPal ont augmenté de 5,5% dans le trading prolongé mercredi après le rapport résultats du premier trimestre qui étaient plus solides que ce que les analystes avaient prévu.

Voici comment l’entreprise a fait:

Bénéfice par action: 1,22 $, ajusté, contre 1,01 $ par action attendu dans une enquête Refinitiv auprès des analystes

1,22 $, ajusté, contre 1,01 $ par action attendu dans une enquête Refinitiv auprès des analystes Revenu: 6,03 milliards de dollars contre 5,90 milliards de dollars attendus par Refinitiv

6,03 milliards de dollars contre 5,90 milliards de dollars attendus par Refinitiv Volume total des paiements: 285 milliards de dollars contre 265 milliards de dollars attendue dans une enquête FactSet

Le bénéfice net du premier trimestre est passé à 1,10 milliard de dollars, contre 84 millions de dollars un an plus tôt, et la société a ajouté 14,5 millions de nouveaux comptes actifs nets, portant sa base totale d’utilisateurs à 392 millions.

Les revenus ont augmenté de 31% d’une année sur l’autre au cours du trimestre qui s’est terminé le 31 mars, selon un communiqué. Au cours du trimestre de l’an dernier, la pandémie a provoqué une forte augmentation des achats en ligne, contribuant à générer un volume de paiement record pour le trimestre et l’année entière.

Lors de l’appel aux résultats de l’entreprise, le PDG Dan Schulman a souligné que la crypto-monnaie était un moteur de croissance clé pour l’entreprise.

« Nous avons une quantité énorme de très bons résultats tactiquement en cours avec nos efforts de cryptographie », a déclaré Schulman. Il a poursuivi en disant que la moitié des utilisateurs de crypto ouvraient leur application PayPal tous les jours, suggérant que cela augmentait l’engagement des utilisateurs.

La société de paiement mobile a fait un grand pas en avant dans la crypto au cours des six derniers mois, permettant aux utilisateurs aux États-Unis d’acheter, de vendre et de vérifier avec des crypto-monnaies.

Avec son réseau de 26 millions de détaillants, les ambitions cryptographiques de PayPal ont positionné la société comme un rival de Coinbase, l’échange cryptographique le plus populaire du pays.

La société a également annoncé son intention de déployer un «portefeuille numérique de nouvelle génération» au troisième trimestre. Schulman a décrit le produit comme une « application personnalisée tout-en-un [that] offrira des expériences d’achat, de services financiers et de paiement de plus en plus personnalisées et uniques. «

En ce qui concerne les prévisions, pour le deuxième trimestre, PayPal prévoit un bénéfice ajusté de 1,12 USD par action sur un chiffre d’affaires de 6,25 milliards USD. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 1,10 $ de bénéfice ajusté par action sur 6,16 milliards de dollars de revenus.

Pour l’année complète, PayPal s’attend à une croissance de ses revenus de 20% à 25,75 milliards de dollars, et la société a appelé à une croissance du bénéfice ajusté de 21% à 4,70 dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient 4,57 dollars de bénéfice ajusté par action et 25,71 milliards de dollars de revenus.

En excluant le mouvement après les heures, l’action PayPal a augmenté d’environ 5,9% depuis le début de l’année, tandis que le Nasdaq est en hausse d’environ 5,5% sur la même période.

