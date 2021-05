Résultats Palantir (PLTR) T1 2021

Peter Thiel, co-fondateur et président de Palantir Technologies Inc., fait une pause lors d’une conférence de presse à Tokyo, au Japon, le lundi 18 novembre 2019.

Palantir, le fabricant de logiciels et d’outils d’analyse pour l’industrie de la défense et les grandes entreprises, a enregistré une croissance de ses revenus de 49% pour son premier trimestre, dépassant les estimations de Wall Street. Il est également conforme aux estimations principales.

Les actions ont chuté de plus de 4,5% sur le pré-marché.

Voici les chiffres clés:

Bénéfice par action: 4 cents, ajusté contre 4 cents attendus, selon une enquête Refinitiv auprès des analystes

4 cents, ajusté contre 4 cents attendus, selon une enquête Refinitiv auprès des analystes Revenu: 341 millions de dollars contre 332,2 millions de dollars attendus, par Refinitiv

Co-fondé en 2003 par Peter Thiel, Joe Lonsdale, PDG Alex Karp et d’autres, Palantir a construit son activité en grande partie sur des accords gouvernementaux lucratifs pour son logiciel d’analyse de données. La société a déclaré que les revenus du gouvernement américain avaient augmenté de 83% d’une année sur l’autre. Il a également renforcé son segment commercial au cours du trimestre, avec une forte croissance des revenus commerciaux aux États-Unis, en hausse de 72% d’une année sur l’autre.

La société a déclaré que le chiffre d’affaires moyen par client était passé à 8,1 millions de dollars. Dans son rapport du quatrième trimestre, la société a déclaré que le chiffre d’affaires moyen pour 2020 s’élevait à 7,9 millions de dollars. Au cours du dernier trimestre, Palantir compte 149 clients. La société a révélé pour la première fois dans son prospectus l’automne dernier qu’elle comptait 125 clients au premier semestre 2020.

Palantir a attribué en partie la croissance du trimestre à la reprise économique aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce qui a contribué à stimuler la croissance commerciale.

Palantir a déclaré qu’il prévoyait de générer un chiffre d’affaires de 360 ​​millions de dollars au deuxième trimestre. C’est plus que les estimations des analystes de Refinitiv de 344,3 millions de dollars. Pour l’exercice complet, la société prévoit des flux de trésorerie disponibles ajustés supérieurs à 150 millions de dollars. La société a également réaffirmé qu’elle s’attend à une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de 30% ou plus entre 2021 et 2025.

La société est devenue publique en septembre dernier grâce à une cotation directe à la Bourse de New York avec une transaction d’ouverture de 10 $ par action. Le prix initial a donné à Palantir une capitalisation boursière de 16,5 milliards de dollars, et la valeur de la société a depuis grimpé en flèche. Il valait 30,44 milliards de dollars à la clôture de lundi.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.