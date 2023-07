Résultats NXT Great American Bash: Dominik Mysterio conserve son titre nord-américain; Tiffany Stratton remporte le match pour le titre féminin

Dimanche, le plus grand événement de la WWE NXT – le Great American Bash – s’est déroulé avec des batailles passionnantes au HEB Center de Cedar Park, au Texas.

Le spectacle de lancement a vu les Meta Four subir une défaite aux mains de Dragon Lee, Nathan Frazer, Yulisa Leon et Valentina Feroz.

En entrant dans l’événement principal, Tony D’Angelo et Stacks ont eu raison de Gallus dans le match pour le titre par équipe. D’autre part, Dominik Mysterio a battu Mustafa Ali et Wes Lee pour conserver son titre nord-américain NXT.

Tiffany Stratton a gardé le titre féminin NXT en sa possession en battant Thea Hail dans le match pour le titre. Dans le match de championnat NXT, Carmelo Hayes a battu Ilja Dragunov pour conserver le titre.

Jetons un coup d’œil aux résultats du Great American Bash :

Match pour le titre par équipe NXT

Au début du combat, Stacks a été emmené dans le coin. Mais il a réussi à marquer d’une manière ou d’une autre D’Angelo, qui a montré de bons mouvements. Cependant, Wolfgang l’a abattu avec un lariat. Tony et Stacks ont alors tenté de cerner Mark, dont les autres membres de l’équipe sont venus à la rescousse. À la fin, Tonny a abattu Mark avec une bombe électrique avant d’attaquer Joe avec un pied de biche. Stacks a ensuite aidé à utiliser le finisseur pour remporter la victoire.

Roxanne Perez contre Blair Davenport

Les deux étaient engagés dans une bagarre au bord du ring lorsque Perez a frappé Blair pour l’envoyer dans les barricades. Blair a ensuite tenté de frapper Perez avec une poubelle, mais Perez pourrait faire un retour avec quelques coups de chaise. Perez a finalement lancé un splash sur Blair pour sceller l’accord.

Baron Corbin contre Gable Steveson

Steveson a réussi un départ dominant en repoussant Corbin, qui a rendu la pareille avec un coude. Steveson a ensuite claqué Corbin sur la table d’annonce mais Baron a fait un retour époustouflant avec un coup de tête plongeant. À la fin, Gable a jeté Corbin sur les barrières, mais le match n’a pu obtenir aucun résultat.

Match pour le titre nord-américain NXT

Dominik Mysterio a gardé le dessus la plupart du temps. Rhea Ripley a tenté d’intervenir mais a reçu quelques coups de pied de Wes Lee. Ali a essayé le 450 Splash sur Lee mais Rhea était là pour casser l’épingle. Dominik a profité de la situation et a remporté la victoire avec le coup de grenouille.

Match pour le titre féminin

Stratton dominait au début mais Hail a riposté avec un puissant suplex. Le champion a plongé à l’extérieur du ring avant que Hail ne livre un puissant crossbody volant. Stratton a décroché un énorme moonsault sur son adversaire, suivi d’un suplex exploseur. Alors que Hail avait des problèmes, Andre Chase a annoncé que le jeu était terminé.

Match de championnat NXT

Dragunov a largué une bombe électrique en réponse à une frappe au genou de Hayes. Les deux se sont donné des coups de pied au visage et se sont effondrés au sol avant que Dragunov n’attaque Trick avec un Torpedo Moskau erroné. Hayes a ensuite forcé Ilja à revenir sur le ring et a tenté un Nothin but Net pour assurer la victoire.