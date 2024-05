Résultats, notes et analyses du WWE King et Queen of the Ring 2024 : Cody Rhodes bat Logan Paul pour conserver le championnat incontesté de la WWE

Sans surprise, Rhodes a eu le plus gros pop de tous lors de son entrée. Au cours des festivités d’avant-match, le commentateur Michael Cole a continué à faire allusion à l’utilisation par Paul de coups de poing américains et au fait que Maverick les avait confisqués au profit de Cole plus tôt dans la semaine.

Le match a commencé avec Rhodes se penchant rapidement devant la foule avant un coup de collier et de coude. Après que la cale ait été rompue, Paul a tenté de bafouer les propos et de frustrer Rhodes. Cette séquence s’est répétée à nouveau avant que les deux hommes n’échangent les bras. Paul a opté pour une couverture rapide et précoce, mais Rhodes a été expulsé à 1.

Une séquence rapide s’est terminée avec Rhodes tentant son drop slap breveté, mais Paul l’a bloqué. Rhodes, frustré, passa à l’offensive, échangeant des coups avec Paul et frappant le champion des États-Unis avec un suplex modifié debout. Le tombé rapide de Rhodes a échoué et Paul a pris le dessus, envoyant le champion hors du ring et envoyant une éclaboussure au sol.

La première véritable quasi-chute s’est produite lorsque Paul a posé ce que le commentateur Corey Graves a appelé une « overbombe ». Paul est resté à l’offensive et a cherché une autre épingle après un moonsault debout. Rhodes s’est rapidement rétabli et a posé un coup de bras en corde supérieure sur Paul, mais a commencé à vendre une blessure aux côtes. Rhodes a envoyé Paul hors du ring avec un Disaster Kick et est allé plonger. Rhodes recula alors que Paul était sur le point de s’écarter, montrant ainsi sa conscience aux deux parties.

Alors que l’action se poursuivait à l’extérieur, deux membres de l’entourage de Paul se sont impliqués, l’un d’entre eux lui ayant glissé un coup de poing américain. Paul a frappé Rhodes au milieu avec l’arme, et au lieu de repousser Rhodes dans le ring, Paul a tourné son attention vers Cole. Distrait, Rhodes a frappé Paul avec un plongeon suicide et a lancé une offensive prolongée.

Rhodes, après avoir raté un Disaster Kick, a failli tomber après le Bionic Elbow. Le champion est ensuite resté aux commandes, verrouillant la figure quatre avant que Paul ne force une rupture de corde. Paul a opté pour une corde à linge à fronde, que Rhodes a contrée en un Cody Cutter pour un compte de deux.

Paul a repris le contrôle en inversant un mouvement potentiellement dévastateur de Rhodes vers un finisseur CrossRhodes. Après une petite frayeur de Rhodes, Paul a forcé l’action à l’extérieur du ring et a commencé à utiliser la table d’annonce. Paul a opté pour un Pedigree sur Rhodes, mais il l’a inversé en Cody Cutter sur la table. Rhodes est retourné sur le ring pendant que l’arbitre comptait Paul, mais le champion a annulé le décompte à huit.

Rhodes est sorti pour infliger plus de punition à Paul, mais Maverick a poussé Rhodes dans les marches en acier et a préparé le champion pour un splash de grenouille en haut de la corde à travers la table d’annonce arabe. Paul a repoussé Rhodes sur le ring et a frappé un autre splash, mais Rhodes a de nouveau été expulsé à deux, laissant le challenger abasourdi.

Rhodes éviterait une éclaboussure de tendeur de Paul, qui se connectait à la place à l’arbitre. Rhodes a frappé Paul avec un Vertebreaker et a effectué le tombé sur Paul, mais l’arbitre frappé d’incapacité n’a pas pu faire le décompte. Paul a capitalisé, frappant Rhodes d’un coup bas avant de tenter de porter le coup de grâce avec les coups de poing américains. L’annonceur du ring spécial, Ibrahim al Hajjaj, a arrêté Paul, permettant à Rhodes de récupérer et de décrocher trois CrossRhodes pour la victoire.

Cody Rhodes déf. Logan Paul en 24:17 pour conserver le championnat incontesté de la WWE.