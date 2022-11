Résultats non conventionnels – Le New York Times

La différence la plus évidente était les implications pour l’avortement et la démocratie. Les républicains de Pennsylvanie ont nommé un candidat au poste de gouverneur, Doug Mastriano, qui a joué un rôle central dans les efforts visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 dans l’État. Les démocrates considéraient une éventuelle victoire de Mastriano comme une menace pour la démocratie. Cela aurait également pu mettre en danger le droit à l’avortement: Mastriano est un opposant véhément et les républicains contrôlaient la législature de l’État, bien que les démocrates soient sur la bonne voie pour le renverser.

Les deux questions étaient moins critiques à New York. Sa législature démocratique ne renverserait pas les droits à l’avortement. Aucun mouvement n’a jamais émergé pour annuler la victoire de Biden en 2020 à New York, et rien n’indiquait que quiconque craignait que Zeldin ne le fasse, bien qu’il ait voté en tant que membre du Congrès pour tenter d’annuler les résultats de 2020. Cette année, les républicains ont concentré leurs campagnes sur le crime – un problème qui a joué à leur avantage. Cela a payé.