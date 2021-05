Résultats Moderna (MRNA) T1 2021

Moderna a déclaré que son vaccin Covid-19 était efficace à 96% chez les enfants âgés de 12 à 17 ans, selon les premières données publiées avec les résultats du premier trimestre de la société jeudi.

La jeune société de biotechnologie, qui a réalisé son premier bénéfice trimestriel de son histoire, a également déclaré qu’elle prévoyait de soumettre des données sur son vaccin pour adultes à la FDA pour approbation complète plus tard ce mois-ci.

Semblable aux adultes, le tir chez les adolescents a également été généralement bien toléré sans aucun problème de sécurité sérieux identifié à ce jour, a déclaré la société.

Voici comment Moderna a fait par rapport à ce que Wall Street attendait, selon les estimations moyennes compilées par Refinitiv:

BPA: 2,84 $ par action contre 2,39 $ par action attendu

Chiffre d’affaires: 1,94 milliard de dollars contre 2,03 milliards de dollars attendus

Le vaccin Covid-19 de Moderna a généré 1,7 milliard de dollars de ventes, selon le rapport sur les résultats.

La société a relevé ses prévisions de ventes 2021 pour son vaccin à 19,2 milliards de dollars, en hausse par rapport à sa prévision précédente de 18,4 milliards de dollars. Plus tôt cette semaine, son rival Pfizer a également relevé ses prévisions de vente de vaccins, prévoyant des ventes annuelles de 26 milliards de dollars.

«Au premier trimestre, l’équipe de Moderna a tenu ses engagements d’approvisionnement envers de nombreux gouvernements et a aidé à protéger plus de 100 millions de personnes», a déclaré le PDG de Moderna, Stephane Bancel, dans un communiqué de presse. «Cet accomplissement s’est traduit par notre premier trimestre rentable de l’histoire de l’entreprise, après 10 ans d’innovation scientifique et plusieurs milliards de dollars investis pour faire de notre plateforme d’ARNm une réalité.

Moderna a été la deuxième société à obtenir l’autorisation américaine pour son vaccin Covid derrière Pfizer.

Mercredi, la société a annoncé qu’une injection de rappel de son vaccin avait généré une réponse immunitaire prometteuse contre les variantes B.1.351 et P.1 identifiées pour la première fois en Afrique du Sud et au Brésil, respectivement.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez revenir pour les mises à jour.