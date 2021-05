Résultats Lyft T1 2021

Confetti tombe alors que le PDG de Lyft, Logan Green (C) et le président John Zimmer (GAUCHE C), sonnent la cloche d’ouverture du Nasdaq pour célébrer l’introduction en bourse de la société le 29 mars 2019 à Los Angeles, Californie. Les actions de la société de l’application de course étaient initialement au prix de 72 $.

La société de cyclotourisme Lyft a montré des signes continus de reprise pandémique dans son rapport sur les résultats du premier trimestre Mardi. La société a battu sur les lignes supérieures et inférieures et a dépassé les attentes des coureurs de Wall Street pour le trimestre.

Les actions de Lyft ont augmenté de plus de 4% dans les transactions après les heures d’ouverture après le rapport.

Voici les chiffres clés rapportés par Lyft:

Perte par action: 35 cents contre 53 cents par action attendus dans une enquête Refinitiv auprès des analystes

609 millions de dollars contre 558,7 millions de dollars attendus par Refinitiv Coureurs actifs: 13,49 millions contre 12,8 millions attendus dans une enquête FactSet

13,49 millions contre 12,8 millions attendus dans une enquête FactSet Revenu par coureur actif: 45,13 $ contre 44,50 $ attendus par FactSet

Il est difficile pour les investisseurs de comparer les chiffres d’une année sur l’autre de la société, car la pandémie de Covid-19 a commencé à s’installer il y a un an et a sévèrement restreint les déplacements. Par exemple, les revenus sont en baisse de 36% d’une année sur l’autre, mais ont augmenté de 7% par rapport au quatrième trimestre.

Lyft a également publié des prévisions pour son deuxième trimestre, indiquant aux investisseurs qu’il s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 680 millions de dollars et 700 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 12% à 15% d’un trimestre à l’autre et représenterait une croissance de 100% à 106% d’une année à l’autre.

Les sociétés de transport commencent à rebondir par rapport à leur creux pandémique avec le déploiement des vaccins Covid et la levée des restrictions étatiques, poussant les gens à se sentir plus à l’aise pour retourner au travail ou voyager.

La société a déclaré à la mi-mars qu’elle s’attendait à afficher une croissance hebdomadaire positive du cyclisme sur une base annuelle et chaque semaine suivante jusqu’à la fin de l’année, à moins d’une aggravation significative des conditions du coronavirus.

«Nous continuons de croire qu’il existe encore une forte demande refoulée pour la mobilité qui prendra du temps à se concrétiser», a déclaré le PDG Logan Green lors d’un appel avec les investisseurs.

La société a réaffirmé son espoir d’atteindre la rentabilité sur la base du BAIIA ajusté d’ici le troisième trimestre de l’année. Lyft s’était initialement fixé comme objectif d’atteindre la référence d’ici la fin de l’année.

Lyft a déclaré une perte nette de 427,3 millions de dollars pour le trimestre, en hausse par rapport à une perte nette de 398,1 millions de dollars au même trimestre il y a un an. La société a déclaré que sa perte nette comprend 180,7 millions de dollars de rémunération à base d’actions et les charges sociales connexes. Lyft a déclaré que sa marge de perte nette était de 70,2% contre 41,7% il y a un an.

Sa perte de BAIIA ajusté était de 73 millions de dollars, soit environ 62 millions de dollars de mieux que les perspectives les plus récentes de la société. La marge de perte du BAIIA ajusté pour le trimestre était de 12%, comparativement à 8,9% au premier trimestre de 2020 et à 26,3% au quatrième trimestre de 2020. Le BAIIA se réfère au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

Lyft a également déclaré 2,2 milliards de dollars de trésorerie non affectée, équivalents de trésorerie et placements à court terme, en légère baisse par rapport au trimestre précédent.

La société a vendu la semaine dernière son unité de voitures autonomes à Woven Planet, une filiale de Toyota, pour 550 millions de dollars en espèces, d’une autre manière pour faire progresser sa rentabilité. La société s’attend à ce que l’accord supprime 100 millions de dollars de dépenses d’exploitation non-GAAP annualisées sur une base nette, selon le communiqué.

«Avec la vente imminente de notre division de conduite autonome de niveau 5, Lyft est prête à remporter la transition vers l’autonomie grâce à notre réseau hybride de conducteurs humains et audiovisuels, une technologie de marché avancée et des capacités de gestion de flotte de premier plan», John Zimmer, Lyft co -Fondateur et président, a déclaré dans le communiqué des résultats.

Green a ajouté que la vente était «stratégiquement la bonne décision au bon moment».

