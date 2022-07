Résultats IBM T2 2022

IBM a publié lundi des résultats du deuxième trimestre meilleurs que prévu. Cependant, l’action a chuté dans les échanges prolongés après que la société ait réduit ses prévisions de trésorerie.

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 2,31 $ par action, ajusté, contre 2,27 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

2,31 $ par action, ajusté, contre 2,27 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 15,54 milliards de dollars, contre 15,18 milliards de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Les revenus d’IBM ont augmenté de 9 % d’une année sur l’autre au cours du trimestre, selon un déclaration. Le revenu des activités poursuivies a augmenté à 1,47 milliard de dollars contre 810 millions de dollars au trimestre de l’année précédente. IBM a cédé son activité de services d’infrastructure gérés à Kyndryl, cotée en bourse, en novembre, et les ventes à Kyndryl ont stimulé les revenus d’IBM.

La direction a demandé 10 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles pour l’ensemble de 2022, en baisse par rapport à la fourchette de 10 à 10,5 milliards de dollars qu’elle avait fournie en avril. Les dirigeants ont réitéré leur plan de croissance des revenus à taux de change constant dans le haut de leur modèle à un chiffre moyen pour l’année. IBM a déclaré qu’il prévoyait un impact de 6% sur les revenus en année pleine des taux de change, contre une fourchette de 3% à 4% en avril.

IBM a rapporté 6,17 milliards de dollars de revenus logiciels au deuxième trimestre, en hausse de 6% mais en dessous du consensus de 6,3 milliards de dollars parmi les analystes interrogés par StreetAccount.

La division de conseil de la société a généré 4,81 milliards de dollars de revenus, faisant un bond de près de 10 % et dépassant le consensus StreetAccount de 4,67 milliards de dollars.

L’unité d’infrastructure d’IBM, qui comprend les ordinateurs centraux, a généré 4,24 milliards de dollars de revenus, en hausse de près de 19 % et bien au-dessus du consensus StreetAccount de 3,79 milliards de dollars. Le 31 mai, IBM a commencé à vendre son dernier mainframe, le z16. Chaque cycle de mainframe entraîne généralement une croissance des revenus au début à mesure que les clients effectuent une mise à niveau, suivie d’une baisse. Les ventes de produits z Systems ont augmenté de 69 %, contre une baisse de 19 % au premier trimestre.

Toujours au cours du trimestre, IBM annoncé un plan pour acquérir la startup de cybersécurité Randori et Francisco Partners fermé son acquisition des actifs de données et d’analyse de soins de santé Watson d’IBM dans le cadre d’un accord aurait vaut plus d’un milliard de dollars.

La marge brute d’IBM s’est rétrécie à 53,4% contre 55,2% au trimestre de l’année précédente.

Avant le mouvement après les heures normales de bureau, les actions IBM avaient augmenté de 3 % jusqu’à présent cette année, tandis que l’indice S&P 500 a chuté d’environ 20 %.

Les dirigeants discuteront des résultats avec les analystes lors d’une conférence téléphonique à partir de 17 h HE.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.

