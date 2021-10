Résultats hebdomadaires des sondages : un écran à taux de rafraîchissement élevé est un must pour près de la moitié des utilisateurs

Les fabricants de smartphones doivent être prêts pour le futur taux de rafraîchissement élevé, car le sondage de la semaine dernière montre que 4 personnes sur 5 le considèrent comme une fonctionnalité souhaitable pour leur prochain téléphone. En fait, la plupart d’entre eux le considèrent comme un incontournable.

Rien de trop fou, 120 Hz semble être le point idéal, 90 Hz étant acceptable sur les modèles les plus abordables. En ce qui concerne les taux de rafraîchissement plus élevés, 144 Hz et plus, il semble y avoir très peu de demande pour ceux-ci (144/165 Hz est typique du matériel de jeu, à la fois PC et smartphone).

Il ne s’agit pas seulement du taux de rafraîchissement maximal, cependant, le sondage montre une préférence très claire pour les panneaux LTPO. Ceux-ci ont tendance à être plus économes en énergie que LTPS (ce qui annule une partie de la perte de la durée de vie de la batterie du fonctionnement HRR), mais offrent également un taux de rafraîchissement variable au lieu d’être verrouillé sur des taux spécifiques.

Nous avons également posé une question connexe sur le taux d’échantillonnage tactile élevé – 2 personnes sur 3 disent en avoir ressenti les avantages, vous pouvez donc l’ajouter à la liste des fonctionnalités que la plupart des téléphones doivent inclure dans un proche avenir.

Un taux d’échantillonnage tactile élevé est généralement associé aux écrans HRR, mais pas toujours. Bien sûr, sa valeur diminue sur un écran à 60 Hz car même si le téléphone peut réagir assez rapidement au toucher, il sera toujours lent à mettre à jour l’écran. C’est pourquoi les deux caractéristiques vont généralement de pair.

Certains ne sont toujours pas convaincus de la valeur de ces taux de rafraîchissement et d’échantillonnage tactiles plus élevés. À en juger par les commentaires et notre propre expérience, passer de 60 Hz à un panneau HRR peut ne pas toujours sembler époustouflant, mais une fois que vous vous y êtes habitué, revenir à 60 Hz ressemble vraiment à un déclassement.