Résultats GCSE 2022: les adolescents sont confrontés à une attente nerveuse pour les notes aujourd’hui avec moins d’éléments pour obtenir les meilleures notes et les meilleures notes

Les ADOLESCENTS attendent ce matin nerveusement leurs résultats au GCSE après avoir étudié dur l’année dernière.

Cela survient alors que les notes globales des GCSE devraient être inférieures à celles de 2020 et 2021, mais “cela fait vraiment partie du plan”, a déclaré un ministre de l’Éducation.

Des centaines de milliers d’étudiants du GCSE recevront leurs résultats aujourd’hui Crédit : PA

Will Quince a déclaré à Sky News: “Les résultats seront publiés très, très bientôt, mais je pense que la première chose est qu’aujourd’hui est une célébration de toutes les réalisations et efforts de ces jeunes au cours des deux dernières années.

“Donc, aujourd’hui, il s’agit de dire un grand bravo et un grand merci à tous les enseignants et aux chefs d’établissement, et bien sûr aux parents et aux tuteurs qui ont aidé les jeunes à obtenir ces résultats. Et vous savez, je leur souhaite plein succès avec ce qu’ils vont faire ensuite.”

Lorsqu’on lui a demandé si leurs notes allaient être inférieures, M. Quince a répondu: “Alors, oui, ils le sont et cela fait vraiment partie du plan.

“Au cours des deux dernières années, les enseignants ont évalué les notes, nous sommes revenus pour la première fois aux examens.”

Il a ajouté: “Nous reconnaissons le fait que les jeunes ont été confrontés à d’énormes perturbations au cours des deux dernières années, il y a donc eu des adaptations en place et Ofqual s’est reflété dans leur notation et leur classement.”

Combler l’écart de réussite est une “grande priorité” pour le gouvernement, a déclaré un ministre de l’Éducation.

Interrogé sur Times Radio sur les disparités régionales du GCSE à cause de Covid-19, Will Quince a déclaré: “C’est une énorme priorité. S’assurer que partout où vous vivez dans notre pays, vous avez accès à une éducation de classe mondiale, et vous avez le même l’opportunité – que vous viviez à Bournemouth ou à Barnsley – est vraiment importante pour nous, et chaque année jusqu’à la pandémie, nous avons comblé l’écart de réussite.”

Il a ajouté: “La pandémie nous a sans aucun doute retardés dans cette mission. Mais dire que je suis de retour là-dessus avec enthousiasme serait un euphémisme.

“C’est ma mission en tant que ministres des écoles de veiller à ce que, où que vous viviez dans notre pays, vous ayez le même niveau d’opportunités.”