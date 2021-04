Le PDG de Ford, Jim Farley, enlève son masque lors de l’événement Ford Built for America à l’usine de camions Fords Dearborn le 17 septembre 2020 à Dearborn, Michigan.

Le directeur financier de Ford, John Lawler, a exprimé un certain optimisme quant à la situation, affirmant que la société estime que le problème des semi-conducteurs atteindra un plancher au cours du deuxième trimestre, avec une amélioration pendant le reste de l’année.

« Il y a plus de moments d’eau vive pour nous que nous devons naviguer », a déclaré Farley aux investisseurs lors de l’appel aux résultats du premier trimestre de la société. « La pénurie de semi-conducteurs et l’impact sur la production vont s’aggraver avant de s’améliorer. »

La société a déclaré mercredi qu’elle s’attendait désormais à perdre environ 50% de sa production prévue pour le deuxième trimestre, contre 17% au premier trimestre. L’augmentation est en grande partie due à un incendie chez le fournisseur de puces Renesas Electronics pour Ford et d’autres constructeurs automobiles au Japon, selon le constructeur automobile.

Lawler a déclaré que la société s’attend à perdre environ 1,1 million d’unités de production en 2021 en raison de la pénurie.

Les actions de Ford ont chuté d’environ 3% dans les échanges après les heures de bureau. La capitalisation boursière de la société est de plus de 48 milliards de dollars.

Voici comment Ford a comparé à ce que Wall Street attendait sur la base des estimations moyennes compilées par Refinitiv.

Bénéfice ajusté: 89 cents contre 21 cents attendus

Chiffre d’affaires automobile: 33,55 milliards de dollars contre 32,23 milliards de dollars

La pénurie de puces a conduit les constructeurs automobiles à fermer des usines pendant des périodes variables à travers le monde, entraînant des stocks de véhicules serrés sur les lots des concessionnaires. Cependant, la baisse des approvisionnements a conduit à des bénéfices plus élevés par véhicule, permettant aux constructeurs automobiles de continuer à bien performer malgré la pénurie.

Ford a déclaré mercredi que son bénéfice avant impôts ajusté pour l’année complète devrait être compris entre 5,5 et 6,5 milliards de dollars, y compris un effet défavorable d’environ 2,5 milliards de dollars de la question des semi-conducteurs. Le flux de trésorerie disponible ajusté pour l’année complète devrait se situer entre 500 et 1,5 milliard de dollars.

La société avait estimé qu’elle gagnerait entre 8 et 9 milliards de dollars de bénéfices avant impôts ajustés en février. Cela n’a pas tenu compte de la pénurie de puces semi-conductrices, qui, selon le constructeur automobile, pourrait réduire les bénéfices de 1 à 2,5 milliards de dollars cette année.

Lawler a déclaré que Ford avait été en mesure de compenser les pertes de bénéfices résultant de sa production réduite au premier trimestre en réduisant les incitations sur les véhicules vendus, en donnant la priorité à la production de véhicules plus rentables et en réduisant les coûts de fabrication, entre autres réductions de coûts. Le constructeur automobile a également bénéficié de bénéfices plus élevés de sa branche de financement Ford Credit.

Farley a promis mercredi que Ford maintiendrait des stocks de véhicules inférieurs, contribuant à son profit par véhicule, à la suite des impacts de la pandémie de coronavirus et de la pénurie de puces.

La pénurie de puces devrait coûter 60,6 milliards de dollars à l’industrie automobile mondiale, selon le cabinet de conseil AlixPartners.

Correction: Ford a maintenu ses prévisions pour 2021. Une version précédente de l’histoire a déformé les directives.