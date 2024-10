Résultats finaux – Qui a gagné ? et le favori américain révélé – Big Brother Network

Bienvenue à l’événement final de Big Brother 26 avec une émission en direct de deux heures et notre couverture commençant ici à 21 h HE avec tous les résultats et l’annonce des gagnants d’ici la fin de la soirée. Après 90 jours de Big Brother, il est temps de découvrir qui sera le gagnant du BB26 !

Trois invités restent avec Cam, Chelsie et Makensy car l’un de ces finalistes deviendra le nouveau gagnant de Big Brother et plus riche de 750 000 $. Ce n’est pas tout, car nous sommes impatients de savoir qui vous avez voté pour devenir le dernier invité préféré des États-Unis et remporter un prix de 50 000 $. Beaucoup de questions attendent une réponse, alors voyons ce qui se passera ensuite sur Big Brother 26 !

Grâce aux flux en direct, nous avons déjà appris les spoilers sur qui a remporté les tours 1 et 2, mais nous pouvons maintenant le voir se dérouler.

Finale de Big Brother 26 – Finale HOH Round 1 :

Cette manche est toujours une endurance et on a déjà vu le début de celle-ci. Les HG s’accrochaient aux poignées aériennes pendant qu’ils flottaient dans la cour. Rappelez-vous que c’était toute la conclusion d’AINSLEY où les HG tentent de vaincre l’ennemi IA avec l’aide de Derrick.

Makensy a chuté à 26 minutes et Cam à 37 minutes. Bon sang, ces HG ne sont plus construits comme avant ! Félicitations à Chelsie!

Gagnant du premier tour : Chelsie

Finale de Big Brother 26 – Finale HOH Round 2 :

Passons maintenant au deuxième tour qui est généralement une combinaison de physique et de mental. Ce sont toujours mes préférés du Final HOH, en partie parce qu’ils sont souvent très élaborés et épuisants aussi ! Cette fois-ci, c’est purement physique, sans aucun détail sur la saison.

Cam et Makensy ont dû faire passer des pièces dans un puzzle pour les libérer, puis faire passer des câbles pour établir suffisamment de connexions avant d’appuyer sur l’interrupteur pour dunk Ainsley et la faire disparaître définitivement de l’existence. Makensy est rapide et élimine bien devant Cam, mais si vous avez regardé cette saison, ce n’est pas une surprise. Elle établit les connexions et la source d’énergie d’Ainsley tombe dans la piscine en contrebas. Ainsley n’était pas content de celui-là !

Gagnant du tour 2 : Makensy

Les vainqueurs des deux premiers tours accèderont désormais au troisième et dernier tour. La gagnante décidera ici à qui elle souhaite affronter devant le jury. C’est la dernière décision que HG doit prendre dans le jeu et cela a été à maintes reprises un coup décisif pour tant d’anciens invités de la maison et de quasi-gagnants qui ont plutôt remporté la deuxième place. Ne vous trompez pas, HG !

Finale Big Brother 26 – Table ronde du jury :

« Mais d’abord », nous devons entendre le jury de la table ronde ! Les six premiers jurés sont déjà en place et ont été amenés de la Maison du Jury. Ils sont sur le point de retrouver Rubina qui vient d’être rejetée jeudi soir. Ce sera donc une surprise pour eux, mais je ne pense vraiment pas qu’ils seront choqués par celui-ci. Une fois tous réunis, nous les entendrons discuter et discuter de qui ils veulent gagner, mais rappelez-vous que ceux-ci sont fortement modifiés pour nous induire souvent en erreur sur les votes à venir.

Finale de Big Brother 26 – Finale HOH Round 3

Makensy et Chelsie devront écouter trois déclarations du prototype d’IA de chaque juré, puis décider laquelle des trois est fausse. Un point à chaque fois qu’ils réussissent. Le plus de points gagne ! Ce sont des questions difficiles !

Tour 1 : les deux marquent un point

Tour 2 : les deux marquent un point

Tour 3 : les deux marquent un point

Tour 4 : les deux marquent un point

Tour 5 : les deux marquent un point

Tour 6 : Makensy marque un point

Vainqueur du Round 3 : Makensy

Makensy gagne sur cette dernière question lorsque Chelsie a échangé sa réponse et cela lui a coûté cher. On découvre maintenant qui Makensy veut emmener en F2 !

Finale de Big Brother 26 – Expulsion finale :

La gagnante de R3 peut désormais choisir à côté de qui elle souhaite siéger pour les votes du jury. Pas de pression, pas de pression !

Notre Final 2 se déroule avec Makensy et Chelsie ! Le vote approche après les réunions du pré-jury et du jury sur le devant de la scène. Restez dans les parages pour les résultats ce soir !

La séance de questions-réponses a été brutale pour Makensy. Ce jury sait que Chelsie dirigeait Makensy comme une marionnette, mais Makensy ne semble pas encore s’en rendre compte. Cela devrait constituer une victoire écrasante contre Makensy, mais peut-être pas unanime.

Gagnant de Big Brother 26 – Votes du jury :

Nous sommes revenus à sept voix des sept jurés cette saison, ce qui signifie bien sûr que nous avons besoin d’un minimum de quatre voix pour que le vainqueur soit couronné. Il est temps pour les jurés de s’approcher du podium, de donner leur réplique et de déposer leur clé.

Quinn a voté pour : Chelsie

T’kor a voté pour : Chelsie

Léa a voté pour : Chelsie

Angela a voté pour : Chelsie

Cela fait assez de votes !

Kimo a voté pour : Chelsie

Rubina a voté pour : Chelsie

Cam a voté pour : Chelsie

Et le le gagnant de Big Brother est… CHELSIE BAHAM!

Incroyable! Julie révèle que les trois derniers votes étaient également pour Chelsie, ce qui signifie qu’elle a obtenu tout un vote ce soir. Elle le méritait ! Ravi pour elle d’une victoire impressionnante. Oui, Makensy a eu Cody, n’est-ce pas ?

Big Brother 26 Finale – Le HG préféré des États-Unis :

Vous avez voté tout le week-end pour la couronne AFP. Il est maintenant temps de découvrir quel HG favori recevra le bonus en espèces de 50 000 $.

L’invité préféré des États-Unis est… TUKER!

Julie a partagé que jamais auparavant une personne expulsée avant le jury n’avait gagné l’AFP et je ne suis pas surprise. C’est très difficile à réaliser lorsque les téléspectateurs peuvent vous oublier, mais ils n’ont pas du tout oublié Tucker. Angela et Quinn complètent le top 3 pour l’AFP. Quin ? Je suis un peu surpris puisqu’il a été la cible des téléspectateurs votant contre lui plus tôt cette saison, mais d’accord !

Et avant que la soirée ne se termine, nous avons une révélation surprenante… JANKIE est de retour ! Il revient à la vie et dit que lorsque AINSLEY a été détruit, il a été redémarré. JANKIE mène tous les HG et les téléspectateurs pour une dernière chanson de la saison au fur et à mesure du générique.

La prochaine saison de Big Brother n’est jamais loin et notre couverture non plus. Nous reviendrons et Big Brother aussi pour la saison 27 ! Incroyable, non ? Nous resterons également dans les parages pour une couverture d’après-saison, alors assurez-vous de nous rejoindre dans les mois qui séparent, d’accord ?

