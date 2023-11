Chacune avait été rendue publique par le biais de fusions avec des entités de sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) à chèque en blanc entre fin 2020 (Eos) et début 2022 (Energy Vault), ESS Inc ayant été cotée en octobre 2021.

Pour résumer cette analyse de mai, tous n’avaient pas encore reconnu les revenus significatifs de leurs activités principales et ont déclaré que les marchés pour leurs technologies n’avaient pas encore décollé. Cependant, lorsqu’ils l’ont fait, chacun a affirmé être au bon endroit et dans la bonne forme pour capitaliser sur les opportunités d’un marché mondial du stockage d’énergie cherchant à se diversifier par rapport à la dépendance au lithium-ion et à la recherche de réponses pour résoudre le problème de la fourniture d’énergies à long terme rentables. -durée de stockage sur des périodes de plusieurs heures.

De plus, ils ont tous également été inclus dans cet examen du sort jusqu’à présent des sociétés de stockage d’énergie qui ont fait l’objet de fusions SPAC, constatant qu’un groupe de quatre (les deux autres étant Stem Inc) avait vu le cours moyen de ses actions chuter de 80 % depuis. devenir public.

Le chiffre d’affaires d’Eos au troisième trimestre n’est que de 0,7 million de dollars, avec un prêt du DOE de 399 millions de dollars.

Le fournisseur de stockage de batteries au zinc, Eos, ne sera pas rentable tant que ses lignes de production ne seront pas entièrement automatisées, ont déclaré les dirigeants de l’entreprise, après un chiffre d’affaires de seulement 700 000 $ US pour le troisième trimestre 2023.

Eos Energy Enterprises, pour donner le surnom complet de la société de stockage d’énergie de longue durée, a publié ses résultats financiers du troisième trimestre plus tôt cette semaine (6 novembre).

L’attention se concentrera probablement sur la chute notable des revenus, en baisse par rapport aux 6,1 millions de dollars américains du trimestre équivalent de 2022. Cependant, certains faits marquants ont été évoqués, tels que le début des livraisons de la batterie à cathode hybride aqueuse-zinc de troisième génération de l’entreprise. systèmes de stockage basés.

Le directeur financier Nathan Kroeker a déclaré lors d’un appel aux résultats pour expliquer les résultats que le produit Gen 3 a été conçu « à la moitié du coût de départ » avec sa précédente itération Gen 2.3 sur une base kilowattheure.

Par ailleurs, la société a affirmé qu’une évolution de la proposition de valeur vers un stockage de plus longue durée favorisait sa technologie, alors qu’elle disposait d’un carnet de commandes d’environ 2 GWh pour une valeur de 538,8 millions de dollars à la fin septembre, dont un peu moins de 93 millions de dollars en commandes enregistrées au cours de l’année à ce jour.

Peut-être plus important encore, Kroeker a déclaré que les bénéfices de marge brute seront reconnus une fois qu’Eos aura mis en service des lignes de production entièrement automatisées.

Eos a un plan qu’elle appelle Projet AMAZE, ou « American Made Zinc Manufacturing », qui verrait l’entreprise établir 8 GWh de capacité de production annuelle d’ici 2026. Le plan nécessiterait un investissement d’environ un demi-milliard de dollars, et la voie à suivre pour obtenir il semble que cela pourrait être rendu possible grâce à un prêt du gouvernement américain d’environ 80 % de cette somme, via le Loan Programs Office (LPO) du ministère de l’Énergie.

Eos pourrait bénéficier d’une aide supplémentaire en profitant des incitations du gouvernement américain pour fabriquer des technologies d’énergie propre au niveau national. Le PDG Joe Mastrangelo a déclaré lors de l’appel que les crédits d’impôt pourraient valoir jusqu’à 45 $ US/kWh. Cependant, le PDG de l’entreprise de longue durée a affirmé que même si le crédit d’impôt « contribuera à accélérer notre chemin vers l’équilibre financier, nous ne pensons pas qu’il soit essentiel pour atteindre la rentabilité ».

« Nous pensons que cette activité est rentable même sans le crédit d’impôt, mais elle constitue certainement pour nous un avantage supplémentaire au fil du temps. »

ESS Inc annonce que la rentabilité des produits de batteries à flux arrivera au deuxième semestre 2024

Eric Dresselhuys, PDG d’ESS Inc, a été récemment interviewé pour Stockage-d’énergie.news Premiumdiscutant de la façon dont les « macro-moteurs de longue durée » s’améliorent constamment, mais qu’elle et d’autres entreprises du secteur devront en même temps parvenir à des améliorations continues en matière de réduction des coûts.

La société doit également augmenter ses revenus tôt ou tard, Dresselhuys annonçant cette semaine que le chiffre d’affaires d’ESS Inc pour l’ensemble de l’année 2023 s’élèverait à 9 millions de dollars américains, avec un chiffre d’affaires cumulatif de 4,7 millions de dollars américains à la fin de 2023. Septembre.

Cela dit, le chiffre cumulatif de l’année représente une augmentation de près de 700 % par rapport à 2022, ce qui implique fortement qu’ESS Inc – et peut-être d’autres dans le domaine – n’en sont qu’à leurs débuts. L’entreprise a également été aidée par l’investissement récent d’Honeywell, qui est également devenu un partenaire stratégique et un collaborateur dans le domaine de la technologie des batteries à flux et qui vise à acheter des systèmes de la startup pour une valeur d’environ 300 millions de dollars.

Un accord est également en cours de finalisation pour le plus grand projet d’ESS Inc à ce jour, qui est un projet de 10 heures et 50 MW (500 MWh) en Allemagne avec le producteur d’électricité LEAG, tandis que la technologie des batteries à flux de fer a été concédée sous licence à un partenaire en Australie, Energy Storage. Industries Asie-Pacifique (ESI) pour la distribution, la production locale et les ventes sur les marchés australiens et APAC plus larges.

Comme Eos, ESS Inc a également déclaré que la production automatisée et d’autres améliorations des processus seraient essentielles pour atteindre son objectif de rentabilité de la marge brute non-GAAP sur les ventes de son produit Energy Warehouse d’ici le second semestre de l’année prochaine.

Le chiffre d’affaires d’ESS Inc au troisième trimestre s’est élevé à 1,5 million de dollars américains, et bien que l’EBITDA ajusté pour le trimestre ait représenté une perte de 14,2 millions de dollars américains, il s’agit d’une amélioration séquentielle de 6,3 millions de dollars américains, tandis que la trésorerie et les investissements à court terme du joueur de batteries à flux de longue durée amélioré de 25 millions de dollars de manière séquentielle à 124,5 millions de dollars.

Les revenus d’Energy Vault tirés par l’activité BESS aux États-Unis

En tant que lecteurs réguliers de Stockage-d’énergie.news Vous le savez probablement, les récents appels de résultats d’Energy Vault ont brossé un tableau très différent de celui de ses rivaux de longue date ESS Inc et Eos, pour le simple fait qu’au lieu de se concentrer uniquement sur sa technologie exclusive de stockage basée sur la gravité, la startup suisse-américaine a pivoté pour fonctionner également dans l’espace du système de stockage d’énergie par batterie lithium-ion (BESS).

Cela signifie qu’elle a pu reconnaître un chiffre d’affaires de 172,2 millions de dollars au cours du troisième trimestre, provenant de « plusieurs ensembles de clients sur le marché américain », selon le PDG et président Robert Piconi. La plus grande part de cette somme provient de la livraison à temps d’un projet BESS de 275 MWh en Californie du Sud pour les clients Wellhead et W Power, avec le service public appartenant à des investisseurs (IOU) Southern California Edison comme acheteur du projet. Ce qui est également intéressant, c’est que le projet Stanton BESS a utilisé la conception exclusive du système de l’entreprise et son propre système de gestion de l’énergie (EMS).

Energy Vault a réalisé une marge brute GAAP au troisième trimestre de 7,1 millions de dollars américains (4,1 %) et une marge brute sur neuf mois jusqu’à fin septembre de 6,1 %. Même si l’entreprise continue de fonctionner à perte, sa perte nette s’est améliorée de 28 % en séquentiel, à -18,9 millions de dollars, et l’EBITDA ajusté s’est amélioré de 43 % à -10,2 millions de dollars.

Détenant un total de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 132,2 millions de dollars américains et sans dette à la fin du trimestre, Energy Vault a réaffirmé ses prévisions antérieures selon lesquelles le chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année se situerait entre 325 millions de dollars américains et 425 millions de dollars américains, avec une marge brute de 10 % à 15%. L’EBITDA ajusté pour l’année se situera entre -50 millions de dollars américains et -70 millions de dollars américains.

Cependant, Energy Vault est loin d’avoir abandonné son activité de stockage gravitaire. Le premier projet à grande échelle de l’entreprise utilisant cette technologie, un système de 100 MWh en Chine, est en voie d’achèvement et Piconi affirme qu’il existe « une forte demande régionale pour nos systèmes de stockage d’énergie par gravité en Chine, en Inde, en Afrique du Sud et sur le marché américain ».