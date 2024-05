Résultats, faits saillants et points à retenir de la WWE King et Queen Of The Ring 2024

Liv Morgan a remporté le championnat du monde féminin de la WWE en Arabie Saoudite. (Crédit : WWE/Getty Images) Getty Images

WWE King et Queen of the Ring 2024 ont littéralement couronné deux nouvelles stars, Nia Jax remportant la finale du tournoi féminin et Gunther battant Randy Orton pour remporter l’équipe masculine.

En conséquence, Jax et Gunther recevront des matchs pour le titre mondial lors de l’événement SummerSlam de cette année, confirmant deux combats à succès à plus de deux mois du spectacle estival de la WWE. De plus, Liv Morgan a remporté son premier titre mondial féminin en cinq ans tandis que Cody Rhodes a conservé son championnat universel et Sami Zayn a laissé l’Arabie Saoudite toujours le championnat intercontinental.

Les résultats complets du spectacle étaient les suivants :

Liv Morgan a battu Becky Lynch pour remporter le Championnat du monde féminin

Sami Zayn a battu Bronson Reed et Chad Gable pour conserver le titre intercontinental

Nia Jax a remporté le tournoi Queen of the Ring en battant Lyra Valkyria

Gunther a remporté le tournoi King of the Ring en battant Randy Orton

Cody Rhodes a battu Logan Paul pour conserver le championnat universel

Dans la foulée de l’incroyable WWE événement Backlash record, la WWE a livré une autre performance exceptionnelle devant une foule bruyante. Du match d’ouverture entre Morgan et Lynch à la tête d’affiche entre Rhodes et Paul, chaque match a été à la hauteur, voire dépassé, de ses nobles attentes, mettant la WWE du bon pied en route vers SummerSlam.

Mais qu’ont appris exactement les fans de la WWE à Djeddah ? Voici les principaux points à retenir et les faits saillants du Roi et de la Reine du Ring 2024.

Liv Morgan est susceptible de former un tandem de talons avec Dominik Mysterio

Liv Morgan a battu Becky Lynch pour remporter son premier titre en simple, le Championnat du monde féminin, depuis environ une demi-décennie, mais sa victoire n’a pas été sans controverse.

Dominik Mysterio de Judgment Day est intervenu dans le combat, glissant apparemment une chaise en acier vers Lynch dans le but d’aider « The Man » à renverser Morgan. Cela avait certainement du sens étant donné que Morgan a écarté Rhea Ripley, la compagne de Mysterio, le mois dernier, ce qui a amené Ripley à abandonner le titre féminin de Raw et à la mettre à l’écart indéfiniment.

Mais ces dernières semaines, il y a eu plus que quelques taquineries subtiles selon lesquelles Morgan et Mysterio seraient en fait de mèche. Étant donné que Morgan a montré des tendances au talon ces derniers temps et n’a montré aucune appréhension à utiliser des tactiques sournoises pour vaincre Lynch, tous les signes pointent vers une future alliance Morgan-Mysterio.

Ce serait une manière logique de consolider officiellement Morgan en tant que champion du talon détesté, car Mysterio est sans doute l’artiste le plus détesté de toute la WWE.

Chad Gable prêt à rejoindre une nouvelle écurie après une autre défaite contre Sami Zayn

Sami Zayn a laissé l’Arabie Saoudite toujours champion intercontinental après avoir épinglé Bronson Reed dans un match triple menace. Mais peut-être que la plus grande histoire issue de ce match entre le roi et la reine de l’anneau de la WWE était qu’Otis, le compagnon d’écurie de l’Alpha Academy de Gable, a finalement – et accidentellement – coûté à Gable sa dernière chance de remporter le titre.

Gable a échoué à plusieurs reprises dans sa quête pour vaincre Zayn, et cette fois, c’est une corde à linge par inadvertance d’Otis qui a permis à Zayn de frapper le Helluva Kick sur Reed et de conserver son championnat. C’était le dernier développement en date dans l’implosion progressive de l’écurie actuelle de Gable.

L’étape suivante? Gable est un terrain de jeu virtuel pour rivaliser avec Otis, mais des rapports récents suggèrent que Gable est déjà prêt à le faire. créer une autre écurie. On s’attend à ce que Gable unisse ses forces avec les Creed Brothers, rarement vus mais incroyablement talentueux, pour former une nouvelle faction de talons qui pourrait jouer un rôle crucial dans Lundi soir brut.

Et compte tenu de ce qui s’est passé à Djeddah, la WWE établit clairement le cadre permettant à Gable de dépasser enfin sa querelle de longue date avec Zayn et de se lancer dans un nouveau scénario avec les Creed Brothers à ses côtés.

Nia Jax contre. Bayley probable pour WWE SummerSlam

Naomi, Jade Cargill, Bianca Belair puis Lyria Valkyria : voilà une liste impressionnante de stars de la WWE que Nia Jax a vaincues pour remporter le deuxième tournoi Queen of the Ring.

Jax, littéralement, a écrasé Valkyria avec un énorme Annihilator pour couronner une incroyable série de victoires et remporter sa couronne de reine de l’anneau. C’était un excellent moyen de rétablir Jax en tant qu’événement principal, et cela offre également à la WWE une opportunité claire de donner à Bayley, la championne féminine de la WWE à SmackDown, un challenger difficile à renverser.

Bien sûr, il reste encore plus de deux mois avant SummerSlam, mais Jax a déjà décroché son ticket pour l’événement avec un match pour le titre mondial garanti après être devenue reine du ring. Bayley détient probablement encore le championnat féminin à ce moment-là, ce qui signifie que ce match peut être attendu pour le spectacle estival de la WWE.

C’est le bon match au bon moment, Bayley restant populaire mais ayant un règne de titre quelque peu terne. Une rivalité avec Jax devrait changer cela et potentiellement offrir à la WWE l’opportunité de donner à Jax son premier titre mondial depuis plusieurs années.

Gunther remporte le titre WWE SummerSlam en battant Randy Orton

Épique. Incroyable. Un classique instantané. Ceux-ci décrivent tous le match final du King of the Ring entre Randy Orton et Gunther, mais en fin de compte, c’est un tombé créatif de Gunther qui a valu à « The Ring General » la victoire.

Avec cette victoire, bien sûr, Gunther est désormais prêt à affronter le champion du monde des poids lourds de Raw à SummerSlam. Cela aide également à rajeunir Gunther après sa défaite pour le titre intercontinental contre Sami Zayn lors de WrestleMania 40 le mois dernier, retrouvant essentiellement la magie de Gunther tout en le propulsant plus près du haut de la carte.

En quelques semaines seulement, Gunther passe du statut de champion midcard le plus dominant de l’ère moderne à celui de roi du ring et, potentiellement, de champion du monde. Mais cela dépendra en grande partie de ce qui se passera lors de l’événement Clash at the Castle du mois prochain.

Triple H confirme Drew McIntyre contre. Damian Priest au WWE Clash au château

Juste avant l’événement principal de la série, Triple H est apparu dans les coulisses et a annoncé que Drew McIntyre avait été autorisé à lutter à nouveau. De plus, McIntyre défiera Damian Priest pour le championnat du monde des poids lourds au Clash at the Castle à Glasgow, en Écosse, le 15 juin.

Eh bien, cela peut certainement être décrit comme une annonce à succès. Quelques semaines seulement après avoir re-signé avec la WWE, McIntyre a désormais l’opportunité de remporter un titre mondial dans son pays natal, l’Écosse. La WWE a construit une belle paire de rivalités pour McIntyre, une potentielle querelle pour le titre mondial avec Priest et une rivalité amère avec CM Punk.

Désormais, la WWE a la chance d’avoir le meilleur des deux mondes.

McIntyre contre Priest pourrait servir de moyen de transférer le titre vers McIntyre ou de favoriser une querelle sans titre entre McIntyre et Punk. Quoi qu’il en soit, l’élimination de McIntyre est une excellente nouvelle pour la marque Raw, qui a été très durement touchée par le virus des blessures.

Cody Rhodes contre. Logan Paul tient ses promesses, mais quelle est la prochaine étape pour le champion universel ?

Cody Rhodes a battu Logan Paul lors de son deuxième match consécutif pour le titre Universal. C’est devenu la norme pour Paul et Rhodes, qui se présentent systématiquement lorsque les lumières sont les plus brillantes.

Dans un événement principal rempli de spots qui a tenu les fans d’Arabie Saoudite sur le bord de leur siège, Rhodes a terminé Paul avec un Cross Rhodes, couronnant un spectacle du Roi et de la Reine du Ring qui a eu une action fantastique sur le ring du début à la fin. finition. Avec Rhodes remportant la victoire décisive et avec Paul détenant déjà son propre titre, Rhodes devrait passer à son troisième challenger au titre en autant de spectacles.

Ce qui n’est pas clair, cependant, c’est de qui il s’agira exactement.

Alors que Gunther a remporté le tournoi King of the Ring et est désormais prêt à défier le champion du monde de Raw à SummerSlam, la WWE devra développer de nouveaux challengers pour Rhodes à SmackDown. Et à vrai dire, il n’y a pas beaucoup d’options pour cela.

À moins que la WWE ne décide d’avoir Orton face à Rhodes dans une bataille babyface contre babyface, il y a peu de choix sur la marque bleue, et l’équipe créative doit trouver un moyen de se concentrer autant sur le règne du titre de Rhodes que sur la saga The Bloodline. .