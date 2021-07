Résultats Facebook (FB) T2 2021

En ce qui concerne les prévisions pour le second semestre, Facebook a déclaré qu’il s’attend à ce que « les taux de croissance des revenus totaux d’une année sur l’autre décélèrent considérablement sur une base séquentielle alors que nous traversons des périodes de croissance de plus en plus forte ». C’est effectivement inchangé par rapport à Les conseils de Facebook trois mois plus tôt. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un chiffre d’affaires de 28,22 milliards de dollars pour le troisième trimestre, ce qui implique une croissance de 31%.

Facebook a déclaré au deuxième trimestre qu’il comptait 3,51 milliards d’utilisateurs mensuels dans sa famille d’applications, contre 3,45 milliards au premier trimestre. Cette métrique est utilisée pour mesurer la base d’utilisateurs totale de Facebook sur son application principale, Instagram, Messenger et WhatsApp.

Aux États-Unis et au Canada, où Facebook génère plus de revenus moyens par utilisateur que dans d’autres régions, la société a signalé 195 millions d’utilisateurs actifs par jour, le même qu’au premier trimestre. En Europe, le nombre a diminué séquentiellement à 307 millions contre 309 millions au premier trimestre.