Résultats exclusifs des médecins sur les avantages et les défis des nouveaux médicaments contre l’obésité

Si vous avez l’impression que les nouveaux médicaments contre l’obésité sont partout, vous n’en êtes peut-être pas loin.

Plus des trois quarts des médecins de médecine familiale et de médecine interne ont déclaré avoir prescrit ces médicaments, selon l’enquête « Utilisation et perceptions des médecins par rapport aux médicaments GLP-1 pour perdre du poids ». Ce sondage en ligne a été publié cet automne par Économie médicale et publication sœur Soins aux patients.

L’enquête a interrogé les médecins sur leurs expériences et celles de leurs patients, en utilisant les nouveaux médicaments agonistes des récepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1RA).

Alors, ces médicaments sont-ils à la mode ou vraiment utiles ? Et les effets secondaires ? Le coût est-il un facteur dans la prise de décision du médecin et du patient ?

Voici les résultats.