Résultats et prévisions de Ferrari (RACE) pour le deuxième trimestre 2022

La Ferrari SP38 vue au Goodwood Festival of Speed ​​2022 le 23 juin à Chichester, en Angleterre.

Ferrari a relevé ses prévisions pour 2022 après avoir annoncé des résultats records pour le deuxième trimestre dans un contexte de demande sans précédent pour ses voitures de sport et de grand tourisme à prix élevé.

Le constructeur italien de supercars a été largement immunisé contre les perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui ont forcé les grands constructeurs automobiles à réduire leur production au cours des derniers trimestres, grâce à ses faibles volumes de production. La clientèle aisée de Ferrari est également protégée dans une certaine mesure des préoccupations économiques qui ont commencé à apparaître dans les données sur les consommateurs.

Fort de ses résultats du premier semestre et de son solide carnet de commandes, Ferrari a déclaré qu’il s’attend désormais à afficher un bénéfice par action compris entre 4,80 euros et 4,90 euros pour l’ensemble de l’année, sur un chiffre d’affaires d’environ 4,9 milliards d’euros. Il avait précédemment dit aux investisseurs de s’attendre à ce que le bénéfice par action en année pleine se situe entre 4,55 euros et 4,75 euros, sur des revenus d’environ 4,8 milliards d’euros.

Les bénéfices, les revenus et les livraisons de Ferrari au deuxième trimestre ont tous augmenté de plus de 20 % par rapport à il y a un an pour atteindre de nouveaux records trimestriels. Ses prises de commandes nettes ont également atteint un niveau record au cours du trimestre, a déclaré le PDG Benedetto Vigna dans un communiqué.

Voici les numéros clés :

Bénéfice par action: 1,36 euro, contre 1,11 euro au deuxième trimestre 2021.

1,36 euro, contre 1,11 euro au deuxième trimestre 2021. Revenu: 1,29 milliard d’euros, contre 1,04 milliard d’euros au deuxième trimestre 2021.

Ferrari a expédié 3 455 véhicules au cours du trimestre, en hausse de 29 % par rapport à il y a un an, en raison de la forte demande pour son cabriolet Portofino M à moteur V8 et sa voiture de sport à moteur central F8. La société a également confirmé qu’elle avait commencé la production de sa nouvelle voiture de sport hybride 296 GTB à moteur V6.