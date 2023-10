Résultats et points à retenir de la semaine 7 du football universitaire : la longue nuit de l’USC et un spectacle à Seattle

Inscrivez-vous à la newsletter Jusqu’à samedi | Jayna Bardahl et L’Athlétisme’Le personnel du football universitaire propose des analyses expertes sur les plus grandes histoires de la CFB cinq jours par semaine. Recevez-le dans votre boîte de réception.

Alors que la saison de football universitaire 2023 approchait de sa mi-parcours, la semaine 7 a proposé plusieurs affrontements de renom qui pourraient fixer le cap pour la dernière étape. Qu’avons-nous appris de toute cette action ? Ci-dessous, nos rédacteurs détaillent les principales histoires de tout le pays.

La longue nuit de l’USC

L’équipe de football de Lincoln Riley a de la vitesse partout et un magicien derrière le centre en la personne du quart-arrière Caleb Williams. Mais face à un ennemi légitime du Power 5, toutes les fuites dans le bateau USC de Riley prennent trop d’eau pour que quiconque puisse les ignorer, qu’il s’agisse de pénalités avant le déclenchement, d’une mauvaise protection, d’un échec de couverture du coup d’envoi au pire moment possible, de revirements imprudents ou tout ce qui précède. Le talent de l’USC n’est pas assez bon, de haut en bas, pour surmonter la négligence que Riley et son équipe ont permise dans l’équipe.

L’USC a déjà flirté avec le désastre et a survécu, mais Notre Dame est beaucoup trop talentueuse pour cela, surtout en défense, surtout à domicile. Les Irlandais ont été meilleurs devant des deux côtés du ballon dans ce match, et même s’ils auraient pu mettre ce match de côté plus tôt dans la seconde mi-temps en s’en tenant au jeu au sol, il est difficile de contester l’exécution globale dans un 48-20. vaincre leur rival. Le quart-arrière Sam Hartman a effectué un gros lancer quand il le fallait, et les Irlandais se trouvaient le plus souvent dans des situations gérables en attaque.

Williams, quant à lui, a sans doute connu son pire match en tant que passeur universitaire. L’USC n’avait aucune réponse à la ruée vers les passes irlandaises, qui a laissé Williams en fuite toute la nuit et a pris beaucoup trop d’occasions imprudentes, dont trois se sont transformées en interceptions en première mi-temps. Williams peut s’en tirer avec beaucoup de choses contre des défenses moins talentueuses vers le bas du Pac-12, mais comme Notre Dame l’a montré, ce n’est pas la vraie vie. Williams a mis beaucoup trop de temps à se maîtriser pendant ce match, et les chevaux de Troie ne se sont jamais vraiment sentis compétitifs. Aussi bon que Williams soit en dehors de la structure d’un jeu, sa performance contre une passe précipitée qui l’a forcé à rester plus longtemps dans la poche est remarquable. Une partie de son attrait auprès des dépisteurs de la NFL réside dans les éléments hors plateforme, mais il doit encore travailler sur la cohérence dans la poche.

Pour Notre Dame, samedi a représenté un flex défensif majeur, avec six sacs à démontrer. L’offensive irlandaise est toujours à la recherche d’un équilibre, ce qui est admirable. Je dirais que les Irlandais devraient s’engager pleinement dans le jeu au sol, car c’est leur plus grand atout.

Riley, quant à lui, reçoit un autre rappel d’une chose : son programme de football est loin d’être assez bon sur la ligne de mêlée pour s’accrocher dans la moitié supérieure du Big Ten. Le temps presse pour résoudre ce problème. — Nick Baumgardner

Dans quelle mesure les deux premiers de l’ACC sont-ils clairs ?

Assiste-t-on à une certaine séparation au sommet du CAC ? C’est ce que nous avons ressenti samedi, alors que le numéro 4 de l’État de Floride a mené Keon Coleman vers une victoire facile 41-3 contre Syracuse, suivi par le numéro 12 de la Caroline du Nord qui s’est occupé du numéro 25 de Miami 41-31 pour donner aux Hurricanes soudainement sous le choc. deuxième défaite consécutive en conférence. (Au fait, il n’a pas fallu longtemps à Tez Walker, joueur de l’UNC, pour se mettre à l’aise. Le transfert récemment rétabli a enregistré six attrapés pour 132 verges et trois des quatre passes de touché de Drake Maye lors de son deuxième match de la saison.) Non. 14 Louisville a également contribué à faciliter le récit en trébuchant sur lui-même lors d’une défaite 38-21 à Pitt.

En conséquence, les Seminoles et les Tar Heels, invaincus, se sentent comme la classe de la ligue, une sensation similaire à celle de voir le Texas et l’Oklahoma s’éloigner du reste du Big 12 lors du Red River Rivalry de la semaine dernière. La différence dans l’ACC est que l’État de Floride et la Caroline du Nord ne s’affrontent pas en saison régulière, ce qui met en place une potentielle bataille d’invaincus pour le titre de l’ACC avec une place en séries éliminatoires en jeu. Certes, nous prenons de l’avance. Il reste beaucoup de football à jouer avant cela, avec de nombreuses opportunités pour l’un ou les deux de remporter un Louisville.

Il y a aussi un spoiler évident dans tout cela : Duke. Les Blue Devils n°17 ​​sont passés à 2-0 dans l’ACC samedi avec une victoire clinique 24-3 sur NC State, même si le quart partant Riley Leonard était toujours mis à l’écart en raison d’une blessure à la cheville. La lutte pour Duke est qu’il a une liste plus difficile à venir, avec des road trips pour affronter à la fois les Seminoles et les Tar Heels (et les Cardinals). L’équipe de Mike Elko se rend à Tallahassee samedi prochain.

Si les Blue Devils finissent par atteindre le championnat ACC, ils l’auront mérité. Mais samedi, on a commencé à avoir l’impression que l’État de Floride et la Caroline du Nord étaient sur la bonne voie pour une confrontation à Charlotte. — Justin Williams

Un classique instantané Oregon-Washington

Le meilleur jeu de quart-arrière du football universitaire cette saison a été trouvé sur la côte ouest, et le meilleur match de l’année jusqu’à présent s’est déroulé aux confins du nord-ouest du Pacifique, avec Michael Penix Jr. et Washington réalisant un jeu de plus que Bo. Nix et l’Oregon pourraient se rassembler dans une victoire des Huskies 36-33. Les 302 verges par la passe de Penix représentaient près des trois quarts de l’offensive des Huskies et les sept de leurs troisième et quatrième conversions. Aux prises avec une blessure apparente au milieu, Penix a surmonté une période difficile en seconde période avec deux trois-et-outs et une occasion manquée sur la ligne de but, alors qu’il semblait qu’il ne pouvait pas trouver sa touche ou ses meneurs de jeu sous pression. Le feu vert en deux parties avec lequel il a répondu devrait faire de lui un solide favori du Trophée Heisman, à Vegas et dans la conversation nationale.

Quant à l’Oregon, les Ducks devraient quitter le match plus encouragés que frustrés. L’objectif était d’être une équipe plus dure, plus physique et plus précise, et c’est ce que les visiteurs ont accompli tout au long du match. L’offensive était en moyenne de cinq verges par course et plus de 200 verges au total ; Nix a complété 75 pour cent de ses passes ; les Ducks ont possédé le ballon pendant près de dix minutes de plus que UW, avec un score de 10 sur 16 au troisième essai et en terminant sans cadeau. L’échec de la quatrième conversion à la fin du quatrième quart et le panier manqué au buzzer ont fait la différence aujourd’hui, mais l’entraîneur-chef Dan Lanning devrait avoir l’impression que son programme est égal à celui de Washington. Ce ne sera probablement pas la dernière fois que ces deux équipes se verront. — Diante Lee

L’Iowa prend le contrôle de Big Ten West

Il n’y a aucune beauté esthétique dans la façon dont l’Iowa joue au football, et c’est particulièrement vrai lorsque les Hawkeyes affrontent le Wisconsin. Mais les résultats comptent plus que les points de style, et maintenant l’Iowa (6-1, 3-1 Big Ten) est aux commandes de la Big Ten West Division.

L’Iowa s’est appuyé sur son jeu de course et il a vraiment tenu ses promesses lors de la victoire 15-6 de samedi à Madison. Les Hawkeyes ont parcouru 200 verges, de loin le plus grand nombre de verges du programme contre le Wisconsin depuis 2008. Leshon Williams s’est libéré pour un touché de 82 verges en première mi-temps, loin d’être sa seule grosse course. Tory Taylor a lancé 10 fois pour une moyenne de 50,6 verges, dont cinq parcourant plus de 50 verges et six atterrissant dans les 20. Et la défense des Hawkeyes a arrêté le Wisconsin, avec le demi défensif senior Sebastian Castro jouant un rôle de premier plan. L’Iowa doit désormais conserver son service lors de quatre matchs consécutifs à domicile avant la finale de la saison au Nebraska. — Scott Dochterman

Qu’est-il arrivé au Colorado ?

L’effectif reconstruit du Colorado présente de nombreux défauts, mais deux des trois plus gros ont permis de cracher une avance de 29 points, le plus grand effondrement de l’histoire de l’école, lors d’une défaite 46-43 contre Stanford en double prolongation vendredi soir.

Les Buffaloes ont eu du mal à faire circuler le ballon toute la saison et ont dû fabriquer un jeu de course avec les jambes et les passes du quart-arrière Shedeur Sanders lancées vers le périmètre. Malgré la grosse avance, les porteurs de ballon du Colorado n’ont réalisé que 21 courses pour 81 verges, et l’offensive a réalisé deux bottés de dégagement et deux revirements sur des downs sur ses quatre premières possessions de la seconde mi-temps après avoir marqué des touchés sur ses quatre premières possessions de la première mi-temps. Le Colorado se classe au 130e rang national en verges par course.

En plus des difficultés liées au jeu de course, le Colorado a eu du mal à couvrir les receveurs adverses avec un mince groupe de cornerbacks toute la saison. Le Colorado se classe 130e au niveau national pour les verges par la passe autorisées par match, 119e pour le pourcentage d’achèvement autorisé et 91e pour les verges par tentative autorisées. Le retour de la star à double sens Travis Hunter n’a pas aidé ; il a abandonné certains des plus gros jeux de la soirée contre Elic Ayomanor, qui a établi son propre record scolaire avec 294 verges, trois touchés et 13 attrapés, le tout en seconde période. Mais ne pas être capable de faire courir le ballon pour saigner le chronomètre et ne pas être capable de couvrir les receveurs adverses pour contrecarrer une tentative de retour sont une mauvaise combinaison. Mais c’est ce qu’est le Colorado en ce moment. — David Ubben

La Géorgie sans Brock Bowers semble éviter une blessure majeure

La Géorgie n’a pas semblé aussi forte sur la route contre Vanderbilt cette semaine que lors de la défaite à domicile du Kentucky la semaine dernière, mais les Bulldogs ont probablement évité une blessure majeure.

Brock Bowers, qui a alimenté le rallye de la Géorgie contre Auburn en septembre avec un sommet en carrière de 157 verges, a disputé trois matchs consécutifs sur 100 verges sur réception avant de se blesser à la cheville au deuxième quart d’une victoire de 37-20 samedi. L’entraîneur de Géorgie, Kirby Smart, a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’ailier rapproché se passe bien, mais Bowers faisait radiographier son pied pour s’en assurer.

La Géorgie est toujours l’équipe la plus talentueuse du pays sans Bowers et a des armes dans le jeu de passes, mais lorsque les jetons sont épuisés, Bowers est la cible la plus fiable pour le quart-arrière partant de première année Carson Beck. Les Bulldogs pourraient remporter la SEC Est sans Bowers, mais s’il n’avait pas été disponible dans le match pour le titre de la SEC ou les séries éliminatoires, la course des Bulldogs pour le premier triplé du sport en près d’un siècle aurait pu partir en fumée. . Pour l’instant, il semble que ce ne soit pas le cas. — Ubben

L’Alabama survit

Si l’Alabama veut légitimement se battre pour un championnat SEC et une place pour les séries éliminatoires du football universitaire, le Crimson Tide devra jouer beaucoup plus proprement que samedi. Nick Saban a été le premier à admettre après la défaite de l’Alabama face à l’Arkansas 24-21 à domicile que son équipe devait « apprendre à jouer pendant 60 minutes et terminer le match », comme il l’a déclaré à l’émission ESPN. Mais une victoire est une victoire, et à mi-chemin de la saison, les Crimson Tide sont toujours en vie dans la course aux Playoffs. C’est tout ce qui compte pour l’équipe de Saban.

L’Alabama semblait être sur la bonne voie pour une journée facile lorsque le Crimson Tide a pris une avance de 21-6 à la mi-temps et a étendu l’avantage à 24-6 au milieu du troisième quart. Mais l’Arkansas a marqué en fin de troisième, en grande partie grâce à deux pénalités critiques de la défense de l’Alabama, toutes deux au troisième essai. Un appel au masque facial au demi défensif Jaylen Key aux troisième et huitième a maintenu l’entraînement des Razorbacks en vie et leur a donné 15 verges et un premier essai sur leur propre ligne de 42 verges. Quelques minutes plus tard, un appel d’interférence de passe sur le demi défensif Caleb Downs a amené les Razorbacks de la ligne des 20 verges de l’Alabama aux 5. L’Arkansas a marqué un jeu plus tard, puis a pris cet élan au quatrième quart et en a fait un match à trois points avec près de 11. minutes pour jouer.

Rendons crédit au secondeur de l’Alabama, Dallas Turner, pour avoir réalisé un jeu énorme dans les moments critiques, limogeant le quart-arrière de l’Arkansas KJ Jefferson pour une perte de 11 verges aux troisième et huitième dans ce qui est devenu le dernier entraînement de l’Arkansas de l’après-midi. Le quart-arrière de l’Alabama, Jalen Milroe, a terminé le match avec seulement 10 passes sur 21, mais a réussi à lancer pour 238 verges et deux touchés. Cette équipe de l’Alabama a beaucoup à nettoyer et beaucoup à apprendre. Cracher une avance à deux chiffres sur une équipe de l’Arkansas qui a désormais une fiche de 2-5 est préoccupant. Mais le Crimson Tide a trouvé un moyen de gagner au cours d’une saison sans favori clair. Ne les comptez pas encore. -Grace Raynor

(Photo : Michael Reaves/Getty Images)